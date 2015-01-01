Глава региона и начальник Свердловской железной дороги подписали соглашение о сотрудничестве

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Глава региона Виктор Басаргин провёл рабочую встречу с начальником Свердловской железной дороги (филиала ОАО «РЖД») Алексеем Мироновым по вопросам сотрудничества в области железнодорожного транспорта. После встречи стороны подписали соглашение между Пермским краем и АО «Российские железные дороги» о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2017-2019 годы.

«Российские железные дороги — надёжный партнер Пермского края. И сегодня мы обсудили несколько новых инвестиционных проектов, которые будут реализованы в крае, — это реконструкция развязки ул.Героев Хасана и Транссибирской магистрали, вопросы, связанные с реконструкцией железнодорожных вокзалов Пермь-I и Пермь-II, возможность создания транспортно-пересадочного узла, новые площадки для развития транспортной инфраструктуры железной дороги. Новое соглашение — это, безусловно, новые обязательства. Они касаются в том числе пригородных перевозок, грузоперевозок, развития экономики и ряда других аспектов. Важно, что мы подписываем соглашение на трёхлетний период — как раз на период бюджетного процесса Пермского края», — отметил глава региона.

В числе перспективных направлений, обозначенных в соглашении, — реализация ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Пермском крае, в том числе на условиях государственно-частного партнёрства. В частности, развитие Березниковско-Соликамского узла, создание транспортно-пересадочного узла на железнодорожной станции Пермь-II с благоустройством прилегающей территории и развитие пригородной пассажирской инфраструктуры. Приоритетной остаётся задача транспортного обеспечения экономики субъекта РФ, в том числе социального заказа на железнодорожные перевозки в пригородном сообщении, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования железнодорожного транспорта.

Документ предполагает сотрудничество в развитии пригородных, городских и межрегиональных пассажирских перевозок, в том числе с использованием инновационного подвижного состава. Кроме того, в соглашении говорится о взаимодействии ОАО «РЖД» и Пермского края с промышленными предприятиями в целях развития инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования для обеспечения железнодорожных перевозок с учётом перспективных объёмов производства продукции.

«Мы работаем в тесной связке, эффективно и оперативно вырабатываем совместные решения, способствующие улучшению транспортного обслуживания экономики и населения, дальнейшему технологическому и инновационному развитию края. Уверен, наше сотрудничество будет набирать темпы», — подчеркнул начальник СвЖД.

Источник — администрация губернатора Пермского края