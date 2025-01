Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фламенко-уикенд, детская опера и «Битлз» на балалайках и домрах Афиша уикенда 24–26 января Поделиться Твитнуть

Известный пермский фотохудожник Лейла Туркина давно работает над темой ветеранов Великой Отечественной войны. Помимо портретов и сюжетных фоторабот в экспозиции представлен ряд исследовательских и архивных материалов об учёбе, службе и дальнейшей судьбе 15-16-летних мальчишек Молотовской области, которые по путёвкам комсомола поступали в Соловецкую школу юнг, осваивали морские профессии и сразу отправлялись нести службу на боевые корабли.

Вот уже много лет в последние выходные января «Триумф» принимает у себя страстный и горячий фестиваль фламенко. Танцоры фламенко приезжают со всей России, целый день звучит испанская музыка, а яркие костюмы выступающих как будто стараются внушить публике, что она находится не в холодной зимней Перми, а где-то в жаркой Валенсии. В этом году в программе фестиваля много новых форматов, доказывающих, что музыка фламенко — это не канон, а нечто живое и развивающееся. Так, в программе целых три концерта-спектакля, вечер живой фортепианной музыки и, конечно, танцевальный вечер.

Первым событием фестиваля «Фламенко-уикенд» станет концерт в формате piano-gala: в полной темноте, лишь единственный луч — на руки пианиста. По традиции зрители могут располагаться на пуфиках и подушках почти у самого рояля, а также на обычных зрительских местах. В мире всего шесть музыкантов, исполняющих фламенко на рояле. Один из них — Алексей Стародубцев (Москва) единственный композитор фламенко в России. На концерте прозвучат народные мотивы фламенко в авторской интерпретации Алексея: фанданго, ронденьи, фальсеты и силенсио.

В течение всего дня 25 января в программе «Фламенко-уикенда» — поэтические музыкальные спектакли с участием танцевальных коллективов из Москвы, Кирова, Зеленограда, Твери, Петрозаводска и Перми, а также артистов Театра-Театра Натальи Аймановой и Андрея Дюженкова.Спектакль «Уро поэта» (начало в 12:00) посвящён творчеству Федерико Гарсия Лорки и Александра Сергеевича Пушкина, которые появились на свет с разницей в один день и сто лет. «Цыганское романсеро» Лорки и поэма Пушкина «Цыганы» прозвучат в сопровождении танца фламенко. «После полудня» (начало в 14:10) — погружение в мир Эрнеста Хемингуэя, мир корриды и фиесты. «Истории города» (начало в 18:10) основаны на стихах Александра Блока, Марины Цветаевой, Льва Гумилева, Бориса Пастернака. Режиссёр трилогии — Алёна Трунова.

Опера Сергея Баневича была написана в 2006 году и поставлена в Перми в 2008-м. Нынешнее возобновление после большого перерыва — дань памяти режиссёру Ольге Эннс, трагически погибшей в 2013 году. Капитальным возобновлением спектакля занимаются режиссер Татьяна Полуэктова и дирижёр Мария Зоркина. Под Новый год капризная Королева обещает корзину золота тому, кто принесет ей во дворец букет подснежников. Жадные до денег Мачеха и Дочка посылают Падчерицу в зимний лес, где девушка встречает двенадцать братьев-месяцев. На один час Январь уступает природу во владение брату Апрелю — сугробы расступаются, и на поляне расцветают весенние цветы.

Экоотель «Ерёмичи» в Ильинском районе приглашает начать праздновать 100-летие Коми-Пермяцкого округа. В программе события: дегустация фермерских сыров, две фотосессии в живописных локациях с профессиональным фотографом Арсением Плешаковым, музыкальная пауза и гастрономический ужин от двух шефов: Сергея Юрина, шефа ресторана «Амбар» в Ерёмичах, и Константина Маханошина, бренд-шефа ресторана «Национальный» (Кудымкар), чемпиона Европы по кулинарному искусству. В меню: шаньга наливная с икрой из трёx видов рыб, ливер рубленый в брусничной глазури с кудымкарской грибной икрой, пистиковый хлеб с копчёным маслом, налим запечённый в кислом тесте с клюквой, пельнянь с грибным консоме, лось разварной в соусе из дикого шиповника с корнеплодами и другие кулинарные чудеса. Трапеза будет сопровождаться гастрономическими историями от Константина Механошина, который расскажет о кулинарных традициях своей семьи и своего народа.

Вокальный «Хорус-квартет» отмечает юбилей — четверть века. В большом концерте кроме коллектива-юбиляра примут участие друзья: эстрадно-симфонический оркестр под управлением Вячеслава Панова, хореографическая студия гимназии им. С. П. Дягилева «Вдохновение», пианистка Гульназ Гарипова и аккордеонист Александр Прокопчук. В программе — песни классической советской и зарубежной эстрады, музыка пермских композиторов. Четверо профессиональных певцов создали «Хорус-квартет» в 1999 году. В основе их творчества — традиции ансамблевого пения, присущие русской певческой школе ещё с XVI века. За 25 лет изменился состав коллектива, но бессменным остаётся его руководитель Александр Рогожкин. Сегодня вместе с ним поют Максим Лаптев (тенор), Максим Ануфриев (баритон) и Эдуард Морозов (бас).

В Центральном выставочном зале последние дни работает выставка о пермском зверином стиле «Городу нужен герой». 26 января состоится финисаж, на котором пройдёт розыгрыш сувениров — зеркальных копий силуэтов животных с подвески-медальона IX-X вв. из Чердынского краеведческого музея, которые были использованы для оформления выставочного пространства. Каждый посетитель, купивший билет, сможет испытать удачу и вытянуть листок с призом. До 26 января включительно на выставке будут проходить экскурсии для сборных и семейных групп. Экскурсии состоятся 25 января в 13:00, 15:00 и 17:00, 26 января в 13:00, 15:00 и 17:00. Кроме того, 26 января в 12:00 и 14:00 пройдут специальные детские экскурсии «Тайны пермского звериного стиля».

В основе программы Let it be — оригинальные авторские обработки музыкальных тем ансамбля The Beatles. Музыке легендарных «Битлов» посвящает концертную программу квартет «Каравай» под управлением заслуженного артиста России Олега Згогурина. В августе 2016 года «Каравай» представлял Россию и Пермь на ежегодном Международном фестивале International Beatleweek («Международная неделя «Битлз»). «Каравай» стал подлинным открытием фестиваля! После первого же выступления поклонники ливерпульской четвёрки окрестили пермскую четвёрку «Балалайка-Битлз». Их узнавали и приветствовали на улицах. Был образован целый фан-клуб, участники которого непременно посещали все концерты «Каравая» в Великобритании, а их было более десятка.

Своенравную печницу Агнию жизнь не балует: она живёт на Крайнем Севере в аварийном плохо отапливаемом доме, ловит рыбу в проруби и одна растит сына. Сезонная работа не даёт возможности накопить на новое жильё, а местный глава администрации Борис не торопится расселять людей. Согласившись на предложение Бориса выложить печь в его избе, Агния постепенно в него влюбляется, но в итоге использует для достижения своей главной цели — переехать в новую квартиру. И делает это весьма неординарным способом… Фильм получил призы за лучший сценарий и лучшую женскую роль на фестивале актуального российского кино «Маяк-2024». В Перми премьера пройдёт на неделю раньше общероссийской. После фильма — его обсуждение с режиссёром Павлой Стратулат.

