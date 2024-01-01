Екатерина Артёмова Хлебная инсталляция и барокко-гала Афиша на выходные 20-21 апреля Поделиться Твитнуть

Пермская Арт-резиденция и МАУК «Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова» (БИХМ) представляют совместный межмуниципальный выставочный проект «Красное». Тема работ — интерпретация благородного и величественного красного, архетипического цвета, несущего в себе первоначало всего. Красный — один из самых сложных, самых древних, многообразных и эмоциональных цветов. На Руси красный цвет считался признаком красоты, и всё, что связывалось с понятием «красивый», называлось красным: «красное крыльцо», «красный угол», «весна-красна», «красна девица». Через призму своего творческого и эмоционального восприятия участники проекта выражают собственное отношение к этому цвету, настроившись на единую волну размышлений над его богатейшими ассоциативными возможностями и символикой.

Слово «кросна» в названии фестиваля не случайно — ткацкий станок в Прикамье называли крОсна или кроснА. В 2024 году это — ткачество поясов и технологии ткачества различных материалов (шерсть, лён, шёлк). События первого дня фестиваля пройдут в Пермском доме народного творчества «Губерния»: запланирована выставка кукол в костюмах Пермского края, ярмарка-продажа ручного текстиля и заводских тканей для рукоделия, лекции, презентации и мастер-классы. Затем 20 и 21 апреля фестивальные события переместятся в Осу, Чайковский и посёлок Марковский в Чайковском городском округе. Там можно будет поучаствовать в диалогах с экспертами народного костюма, посетить ремесленные посиделки и круглый стол о дизайне и художественных промыслах.

К 15-летнему юбилею со дня открытия Дома Мешкова научные сотрудники музея подготовили для посетителей тематические экскурсии о 15 любимых предметах из экспозиции. Ближайшие экскурсии состоятся в эти выходные. На субботу, 20 апреля, запланирована экскурсия «За службу и храбрость», участники которой услышат 15 историй о наградных знаках, познакомятся со средневековыми гривнами, орденами и медалями, наградными нагрудными знаками Российской империи и Советского Союза. В воскресенье, 21 апреля, пройдёт экскурсия «15 историй о личных вещах героев экспозиции», в ходе которой можно будет увидеть предметы, принадлежавшие епископу Стефану Пермскому, солепромышленнику Никите Строганову, купцам Николаю Мешкову и Ивану Любимову, писателю Антону Чехову и другим известным людям.

Художницы Анастасия Киселёва и Настя Жегал работают с хлебом, как с художественным материалом. На протяжении долгого времени каждая из них вырабатывала свое уникальное видение этой технологии. Встретившись в резиденции MaxArt художницы решили объединиться и подготовили инсталляцию своих хлебных экспериментов, над которыми работали в течение месяца в Перми. В выходные они приглашают пермяков на ул. Парковую, 11 прочувствовать, рассмотреть и попробовать хлеб в разных его ипостасях: как художественный материал, произведение искусства и еду.

Впервые на Late Night Concert выступит скрипачка Дарья Суворова. Ей будет аккомпанировать пианист Алексей Сучков. Оба они являются артистами симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета. В программе концерта: чувственные поэмы Эжена Изаи и Эрнеста Шоссона, на контрасте с которыми прозвучит «Славянский триптих» Николая Сидельникова — «За горизонтом скрылось солнце берендеев», «В стране журавлей», «Метель заметёт все следы». Как и все концерты в рамках проекта Late Night Concert, выступление артистов будет проходить в свете свечей.

Neo Classic Orchestra — молодой коллектив из Екатеринбурга, активно гастролирующий по всей территории России. Своей основной задачей артисты видят популяризацию современной классической музыки. В программе «Весенняя неоклассика» прозвучат полюбившиеся зрителю саундтреки из известных фильмов: «Интерстеллар», «1+1», «Уэнсдей», «Дюна», «Начало», «Амели» и других картин; а также новые весенние неоклассические произведения.

В 2024 году Камская ГЭС отмечает свой 70-летний юбилей, и это значит, что 70 лет назад произошло глобальное событие, которое преобразило ландшафт огромной территории и повлияло на жизнь тысяч людей. Коллектив Центра публичной истории Пермского государственного национального исследовательского университета приглашает всех интересующихся темой обсудить историю строительства ГЭС, создания Камского моря, затопления территорий и переселения людей. В программе встречи: лекция «Память в зоне затопления: российский и мировой опыт проработки трудных вопросов о строительстве ГЭС», дискуссия «Утраченные миры: историческая память и региональная идентичность», а также презентация итогов экспедиции центра «Вверх по Каме, текущей вниз: историческая память о затопленных территориях». Регистрация на встречу — по ссылке.

Экскурсия, рассчитанная на два часа, расскажет судьбах и личностях людей, которые щедро вкладывали свои силы и средства в развитие Перми. Участники прогулки узнают, что такое обетная церковь и почему построивший ее купец Лапин считается «пермским Робинзоном», как «кирпичный король» Синакевич создал «городскую театральную дирекцию» и как был устроен купеческий быт. По маршруту встретятся такие достопримечательности города, как Храм Рождества Пресвятой Богородицы, дома купцов Жирновых и Базанова, пассаж и дом Е. И Любимовой (здание ресторана «Кама» и пермский ТЮЗ), дом «мехового короля» Алина, здание Мариинской гимназии.

Клуб документального кино «Доколе» приглашает кинолюбителей на показ фильма «Предлагаемые обстоятельства», который рассказывает о сложном периоде театра «Современник» после смерти его художественного руководителя Галины Волчек, пользовавшейся абсолютным авторитетом. На её место приходит режиссёр Виктор Рыжаков. Для первой постановки новый худрук выбирает пьесу о семье, в которой герои перестали понимать друг друга. Работая над пьесой, режиссёр и актеры все больше становятся похожи на персонажей будущего спектакля. После просмотра картины зрители смогут обсудить её с пермским режиссёром Алексеем Романовым. Зарегистрироваться на показ можно по ссылке.

Камерный оркестр Пермской оперы в стенах частной филармонии «Триумф» по управлением дирижёр Владимир Ткаченко. Солировать будет Екатерина Проценко (сопрано). В программе фрагменты опер Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя, Франческо Кавалли и Алессандро Скарлатти.

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