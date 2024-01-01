Зарина Ситдикова В Перми впервые проходит образовательный марафон «Безопасная цифра» Событие объединило ведущих российских экспертов по защите детей от угроз в интернете Поделиться Твитнуть

Илья Радченко

В Перми на площадке технопарка Morion Digital 19–20 апреля проходит первый образовательный марафон «Безопасная цифра», направленный на обучение детей, родителей и педагогов правилам поведения в сети. Столица Прикамья стала первым городом РФ, в котором он проводится в 2024 году. Организаторами события выступает Альянс по защите детей в цифровой среде и правительство Пермского края.

Участниками марафона помимо детей, родителей и учителей стали IТ-компании, которые затронули важные темы: от способов создания креативного контента до методов защиты своих данных в сети.

Как отметил министр информационного развития и связи Пермского края Пётр Шиловских, Пермь в качестве стартовой площадки для новой просветительской кампании Альянса по защите детей в цифровой среде была выбрана не случайно. Информационная безопасность детей является одним из приоритетов политики правительства Прикамья, возглавляемого губернатором Дмитрием Махониным.

«Мы уделяем особое внимание проектам, направленным на совершенствование технологий и повышение уровня цифровой грамотности. Для школьников в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" проводятся такие мероприятия как "Урок цифры" и "Цифровой ликбез", где ребятам рассказывают, как защитить свои персональные данные и не попасть в ловушку мошенников. К таким урокам активно привлекаем IТ-компании, ведущие свою деятельность в сфере кибербезопасности, организаторов соревнований по информационной безопасности PermCTF. В открытых уроках в этом году приняли участие уже 260 школьников. Кроме того, Пермский край занял 4 место по количеству участников урока по безопасности от Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее"», — рассказал Пётр Шиловских.

Илья Радченко

По словам председателя Альянса по защите детей в цифровой среде Елизаветы Беляковой, принципиально важно было запустить проект марафона «Безопасная цифра» в регионах.

«В этом году один из основных акцентов мы делаем на родительское сообщество. Потому что без активного привлечения мам и пап к вопросу онлайн-безопасности детей наши усилия и усилия педагогов будут абсолютно бессмысленными. Обеспечение цифрового контроля — обязанность родителей, поэтому так важно повышать уровень их знаний о цифровых угрозах, которые очень быстро меняются. В этом смысле важна работа с родительским сообществом в регионах, чтобы взрослые делились друг с другом информацией и, тем самым, делали цифровую среду более защищённой для детей», — подчеркнула Елизавета Белякова.

Одним из участников марафона стал ученик 9 класса из п. Горный Денис Сафиев. Пермский школьник признал, что часто пользуется интернетом, в основном в качестве развлечения, но иногда в образовательных целях. В сети он придерживается ряда правил. Например, проверяет адрес сайта, чтобы не попасть на фишинговый ресурс, не переходит по странным ссылкам, чтобы не столкнуться с мошенниками. На марафоне ученик Конзаводской средней школы им. Блюхера узнал больше о том, как снимать видеоролики для интернета. В будущем он воспользуется новыми навыками при записи приветствий и выступлений на соревнованиях.

Илья Радченко

По мнению руководителя направления по детской онлайн-безопасности «Лаборатории Касперского» Андрея Сиденко, спикерам марафона удалось вовлечь ребят в живую дискуссию по теме защиты от цифровых угроз. Это позволило экспертам узнать их мнение, получить обратную связь по актуальным проблемам, с которыми они сталкиваются в сети.

«Времени, конечно же, не хватило, так как вопросов было много и каждому хотелось уделить внимание — это говорит о том, что тема животрепещущая и требует внимания. Подобные мероприятия, безусловно, помогают повысить информированность об угрозах, с которыми может столкнуться ребёнок в интернете, а также о способах их избежать», — сказал Андрей Сиденко.

Илья Радченко

В первый день марафона для детей и взрослых была подготовлена обширная программа: IТ-квиз, тематические мастер-классы, круглые столы и семинары.

Во второй день марафона «Безопасная цифра» состоится показ иммерсивного спектакля «Киберсуд» (6+), посвящённого современным угрозам в интернете. В ходе показа зрители будут участвовать в развитии сюжета и принимать решение о виновниках возникновения тех или иных проблем: человек или информационные технологии.

Илья Радченко

Альянс по защите детей в цифровой среде нацелен на создание безопасного интернет-пространства, способного в полной мере раскрыть творческий потенциал нового поколения. Его основали девять крупнейших компаний России, работающих в сфере ИТ и коммуникаций: билайн, VK, «Газпром-Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс».

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