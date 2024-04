Екатерина Артёмова «Арабеск», Фрейд и концерт при свечах Афиша на неделю 15-21 апреля Поделиться Твитнуть

В Пермской Арт-резиденции завершается персональная выставка фотографа Андрея Чунтомова «Театральные истории». Мастером фотографии запечатлены вдохновенные выступления именитых артистов — оперных певиц Надежды Павловой, Натальи Буклаги, Сары Бланш, Элоны Коржевич, танцовщиков балета Дианы Вишнёвой и Марсело Гомеса, Светланы Захаровой, Полины Булдаковой и Георгия Еналдиева. В кадр фотографа попали также балетмейстер, хореограф, театральный режиссёр Владимир Васильев, дирижер Теодор Курентзис, пианистка Полина Осетинская, виолончелистка Мириам Пранди, популяризатор классической музыки, скрипач, пианист Михаил Казиник и другие.

Оркестр 1000 свечей Luminary — это волшебство и единство атмосферы, света, звука. Главная идея проекта состоит в том, чтобы создать уютную, тёплую и безопасную обстановку, подарить зрителям ощущение радости и расслабления. В Luminary вас окружает атмосфера полного погружения, позволяющая сосредоточиться на прекрасной музыке, мерцании свечей и поверить в грядущее чудо. В программе концерта — музыка Людовико Эйнауди, Микаэла Таривердиева, Антонио Вивальди и Святослава Рихтера.

Мюзикл по мотивам романа Эриха Марии Ремарка. Германия, Берлин, 1928-1929 годы. Эпоха Веймарской республики. Неопределенные, шаткие времена между двумя войнами. У трёх фронтовых товарищей — Роберта Локампа, Отто Кестера и Готтфрида Ленца — в прошлом нет ничего, кроме чудовищных сражений. У них нет ничего и в будущем. Они живут одним днем, с азартом меняют женщин, с таким же азартом ремонтируют и продают автомобили. У них есть машина по имени Карл, которая однажды сводит эту лихую компанию с красавицей Патрицией Хольман. Между Робертом и Пат вспыхивает любовь, щемящая и пронзительная, как последняя надежда, как несвоевременный подарок судьбы, как отчаянная попытка зацепиться за ускользающую жизнь и найти в ней, наконец, содержание и смысл.

В честь старта XVIII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой состоится большой гала-концерт, в котором выступят лауреаты и дипломанты конкурса прошлых лет. В один вечер на сцене Пермской оперы можно будет увидеть Булган Рэнцэндорж и Габриэл Лопес, Валерия Кузнецова и Эван Капитен (Мариинский театр), Лири Вакабаяси и Кубаныча Шамакеева (Челябинский театр оперы и балета), Марианну Рыжкину и Павла Смирнова (Большой театр) и других выдающихся артистов. Концерт будет сопровождается трансляцией в режиме прямого включения на сайтах arabesque-perm.ru, permopera.ru, YouTube-канале театра, а также на официальной странице театра и на официальной странице конкурса «Арабеск» в соцсети «ВКонтакте». Сам конкурс в этом году продлится до 28 апреля включительно. Конкурсные показы также будут транслировать онлайн.

Вокальный ансамбль N’CAGED был основан Ариной Зверевой в 2013 году. Коллектив специализируется на исполнении современной музыки, сотрудничает с композиторами в оперных и драматических постановках, концертных программах, перформансах и музейных проектах. В программе концерта ансамбля в «Триумфе»: 8 пьес на стихи русских поэтов для квартета a capella, «Белорусские песни» на тексты Константина Стешика, мотет «Воздух-воздух», песни из цикла на стихи Эзры Паунда и Il bianco E dolce cigno Дмитрия Курляндского.

UPD. Концерт отменён. Информация о возврате и обмене билетов скоро появится на сайте филармонии «Триумф».

Посвящение одной из самых ярких и талантливых исполнительниц 2000-х годов. Музыка Эми является смесью музыкальных жанров, включая R’N’B, соул и джаз. В программе прозвучат самые известные хиты, такие как «You know I’m no good», «Back to black», «Rehab». Выступают: Анаида Зубова (вокал), Марина Ивонина (клавиши), Даниил Брюханов (бас), Вячеслав Разуваев (гитара), Сергей Исаков (труба), Николай Портнов (барабаны), Катя Яньшина (бэк вокал), Вика Правкова (бэк вокал).

Можно ли погрузиться в историю и атмосферу Перми прошлых столетий, не выходя за пределы одного сквера? Да, если это Театральный сквер рядом с Пермским театром оперы и балета. Это городское пространство — настоящий портал в историю, который переместит нас на несколько столетий назад и расскажет, как город жил, как развивался и о чём мечтал. Прогулка займет чуть больше часа и прекрасно подойдет тем, кто стремится к экспресс-знакомству с Пермью. Экскурсию проведет Марина Аникина — аккредитованный гид по Перми и Пермскому краю, ведущий экскурсионных программ по социокультурному пространству «Завод Шпагина», историк, эксперт ювелирных изделий, автор проекта «Лёгким шагом: истории стиля и судеб».

На Зальцбургском фестивале 2022 года Ромео Кастеллуччи и Теодор Курентзис представили необычную программу: совместную постановку «Замка герцога Синяя Борода» Белы Бартока и «Мистерии на конец времён» Карла Орфа — двух произведений, которые на первый взгляд кажутся полностью противоположными друг другу. В спектакле раскрывается глубокая связь между двумя произведениями при помощи контраста между внутренним состоянием и могучими внешними проявлениями. Сжатость действия «Замка...», отсутствие пространственно-временной привязки и атмосфера тайны свидетельствуют о том, что опера происходит полностью внутри. По контрасту, «Мистерия на конец времён» — это произведение о Страшном Суде в интерпретации субъективных религиозных представлений композитора.

Слово «кросна» в названии фестиваля не случайно — ткацкий станок в Прикамье называли крОсна или кроснА. В 2024 году это — ткачество поясов и технологии ткачества различных материалов (шерсть, лён, шёлк). События первого дня фестиваля пройдут в Пермском доме народного творчества «Губерния»: запланирована выставка кукол в костюмах Пермского края, ярмарка-продажа ручного текстиля и заводских тканей для рукоделия, лекции, презентации и мастер-классы. Затем 20 и 21 апреля фестивальные события переместятся в Осу, Чайковский и посёлок Марковский в Чайковском городском округе. Там можно будет поучаствовать в диалогах с экспертами народного костюма, посетить ремесленные посиделки и круглый стол о дизайне и художественных промыслах.

Фильм расскажет историю встречи основателя психоанализа Зигмунда Фрейда и автора цикла повестей «Хроники Нарнии» Клайва Стейплза Льюиса. Сюжет разворачивается накануне Второй мировой войны на одном из последних сеансов учёного. Действие постоянно вырывается за пределы кабинета, переплетая в себе прошлое и настоящее, и унося зрителя в мир фантазий. Картина будет идти в «Кристалле» с 18 по 1 мая. В воскресенье, 21 апреля, состоится спецпоказ совместно с центром практической психологии. Фильм представит и обсудит со зрителями Мария Яшина, психолог, КПТ-терапевт.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.