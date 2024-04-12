Екатерина Артёмова Всевидящее око Какие решения на базе видеоаналитики для российского и мирового рынка разрабатывают пермские IT-компании Поделиться Твитнуть

Фото: Morion Digital

В технопарке Morion Digital 12 апреля состоялся круглый стол по искусственному интеллекту: «ИИ для бизнес-задач: Видеоаналитика». На нём представители IT-сообщества обсудили, как IT-решения на основе видеоаналитики, искусственного интеллекта и компьютерного зрения помогают повысить эффективность работы компании, какие технологии доступны на рынке сегодня и какие ещё могут появиться в ближайшем будущем.

Открывая обсуждение, директор сети технопарков по модели Morion Digital Оскар Ягафаров отметил, что пермский технопарк ежедневно взаимодействует с талантливыми разработчиками эффективных решений и хочет сделать эти решения доступнее для бизнеса. Для этого Morion Digital планирует провести серию круглых столов, посвящённых развитию искусственного интеллекта, который сегодня ложится в основу многих технологий. Первую встречу решено посвятить IT-решениям на базе видеоаналитики.

Сегодня такие решения используются для самых разных целей — для мониторинга ситуации на дорогах, в составе систем обеспечения безопасности, для контроля за производственными процессами.

Широкий диапазон применения технологий с использованием ИИ и видеоаналитики подтверждает разнонаправленность решений, представленных участниками круглого стола. Так, компания TrafficData разрабатывает на базе видеоналитики программное обеспечение для интеллектуальных транспортных систем. Компания DWAVE Metrics создала программно-аппаратный комплекс, который по изображениям с IP-камер вычисляет объёмы сыпучей продукции на складах. «Дом.ру» задействует интеллектуальные системы видеоаналитики в своих «умных» видеодомофонах, которые с высокой точностью фиксируют лица посетителей. Компания «Форпост» разработала облачную платформу, которая позволяет собирать и анализировать разные данные с камер наблюдения: осуществлять детекцию лиц, распознавать номерные знаки автомобилей, подсчитывать число посетителей в торговом зале и многое другое.

Руководитель проектов по видеоаналитике и машинному зрению «Видеонаблюдение и искусственный интеллект: решения для бизнеса» Максим Фатин напомнил, что буквально несколько лет назад преобладала ручная обработка потоков видеонаблюдения, которая была трудоёмкой, но малоэффективной и не позволяла решать сложные задачи. Однако с развитием технологий, особенно с распространением нейросетей, появилась возможность распознавать и классифицировать различные объекты с высокой точностью, что дало сильный толчок для развития видеоаналитики. Максим Фатин уверен, что именно сервисы с искусственным интеллектом будут драйверами этого рынка в ближайшее время.

Фото: Morion Digital

Руководитель лаборатории Movix «Дом.ру» Евгений Торчинский считает, что применение ИИ в видеонаблюдении даёт сразу несколько преимуществ: улучшает оперативность реагирования на события, обеспечивает точный анализ поведения людей и объектов и повышает эффективность системы безопасности. В частности, уже сейчас «умные» домофоны и видеоаналитика позволяют раскрывать мелкие кражи и даже более серьёзные преступления. Если говорить об использовании интеллектуальных систем именно в бизнесе, то такие решения способствуют сокращению потерь, оптимизации процессов и улучшению безопасности, что в конечном итоге позволяет нарастить прибыль.

Вместе с тем Евгений Торчинский обратил внимание, что при разработке и применении инструментов на базе видеоналитики и искусственного интеллекта важно не забывать об этических вопросах.

«Применение искусственного интеллекта в видеонаблюдении вызывает вопросы приватности и наблюдения за людьми. Необходим баланс между безопасностью и личной свободой. Пока этот момент не решён законодательно, что может создавать определённые препятствия для развития и распространения сервисов видеоаналитики», — полагает руководитель лаборатории Movix «Дом.ру».

Важным аспектом для внедрения технологий, связанных с видеоаналитикой и искусственным интеллектом, является также финансовая составляющая. Пока такие решения применяют, в основном, крупные компании с большими бюджетами. Хотя от малого и среднего бизнеса тоже есть запрос на такие сервисы, отметил основатель и CEO компании DWAVE Metrics Михаил Елин.

По словам руководителя направления R&D TrafficData Дмитрия Пагина, спрос среди небольших предприятий действительно есть, но им, как правило, нужны довольно «узкие» решения. Например, пиццерии заявляли, что хотят внедрить технологии, которые позволили бы контролировать соблюдение стандартов приготовления пиццы и обслуживания гостей.

«Пока такие специализированные решения не получают распространения. Дело в том, что все продукты, где используется искусственные интеллект, — довольно дорогостоящие, а их разработка требует много времени и ресурсов. Из-за этого небольшой бизнес чаще всего не может их себе позволить, — объяснил Дмитрий Пагин. — Думаю, эту проблему можно решить, предложив бизнесу low-code или даже no-code инструменты, с помощью которых клиент, даже не обладая навыками программирования, сам может создавать прототипы и получать кастомную видеоаналитику, исходя из потребностей конкретно своей компании».

Виталий Кудреватых, главный тренер Пермской краевой Федерации спортивного программирования по направлению «Продуктовое программирование», подчеркнул роль Федерации как ресурса для развития компаний, которые разрабатывают решения в области искусственного интеллекта и видеоаналитики.

«Искусственный интеллект является одной из дисциплин продуктового программирования. Зачастую IT-компаниям, работающим в данной сфере, необходимо протестировать свои гипотезы или провести апробацию новых продуктов. На соревнованиях по продуктовому программированию участники в кратчайшие сроки предоставляют компаниям-кейсодержателям готовые прототипы и различные варианты конечных решений. Причём соревнования помогают не только в дальнейшей проработке продукта, но и в привлечении молодых перспективных кадров в качестве будущих сотрудников», — рассказал Виталий Кудреватых.

Фото: Morion Digital

Директор Регионального центра инжиниринга (РЦИ) Александр Николаев обозначил ещё одну проблему, препятствующую широкому внедрению прогрессивных технологий в бизнесе: зачастую между разработчиками и предприятиями, которые являются конечными потребителями их продукции, нет прямого контакта.

«Нередко бывает так, что IT-компания получает грант, разрабатывает нужное, по её мнению, для бизнеса решение, приходит с ним на предприятие, а там говорят, что такая технология неактуальна. Тем не менее, спрос на различные IT-решения, в том числе, основанные на искусственном интеллекте, среди предприятий Пермского края, правда, высокий. Сейчас мы работаем над тем, чтобы выстроить цепочку взаимодействия между разработчиками и предприятиями. Планируем на базе пермского научно-образовательного центра «Рациональное недропользование» проводить встречи с предприятиями и вузами, на которых будем обсуждать, какие именно технологии нужны нашим промышленникам. Было бы интересно, чтобы в этой цепочке участвовали и IT-компании, занимающиеся разработкой решений на базе ИИ, чтобы мы вместе смогли предложить бизнесу региона действительно востребованные решения», — сказал Александр Николаев.

По оценке Оскара Ягафарова, обсуждение получилось живым и плодотворным.

«Очень продуктивно на круглом столе обсудили использование средств видеоаналитики в различных отраслях — от ИТС до промышленности. Рад, что мероприятие привлекло более 50 компаний, как создающих решения на основе ИИ, так и являющихся потребителями этих решений. В мероприятии также приняли участие представители ГУ МЧС, Регионального центра инжиниринга, Федерации спортивного программирования и Министерства цифрового развития и связи Пермского края. На встрече были озвучены не только существующие решения и запросы на разработки в сфере ИИ, но и принято решение вовлечь разработчиков IT-решений в программу промкооперации РЦИ», — резюмировал Оскар Ягафаров.

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