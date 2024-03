Екатерина Артёмова Музыка, роботы и конный спорт Афиша уикенда 29-31 марта Поделиться Твитнуть

Выставка-продажа «Участие» — новый для Центра городской культуры формат мероприятия, способ под непривычным углом взглянуть на пермскую художественную сцену. Ранее в ЦГК объявляли open call для пермских художниц и в результате дали возможность проявиться всем желающим и открыли для себя новые имена и формы репрезентации. Отсюда родилось название — «Участие». В первую очередь организаторы понимают под ним формат, в котором каждая художница участвует в коллективной выставке. Во-вторых, ЦГК участвует в этом процессе как городская культурная институция и как конкретные кураторы. Наконец, «участие» — это вовлечение зрителей, которые могут не только увидеть и оценить искусство, но и приобрести работы, которые им понравятся. Выставка продлится до 21 апреля.

Hard Rock Orchestra — отдельный проект большого симфонического оркестра под названием RockestraLive. Свой концерт в Перми оркестр посвятит рок-музыканту, вокалисту группы Linkin Park Честеру Беннингтону, которому 20 марта исполнилось бы 47 лет. Зрители услышат избранные композиции героев альтернативной сцены: Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I've Done и многие другие в особенном симфоническом звучании. Музыканты представят также новые аранжировки песен, которые ранее не исполнялись. Завершится вечер традиционным хоровым исполнением One More Light всем залом.

На соревнованиях выступят как взрослые, так и совсем маленькие спортсмены. Они продемонстрируют свои навыки манежной езды, будут состязаться в конкуре и кавалетти на стиль всадника. Также запланированы несколько детских зачётов по езде на пони. В каждом состязании и зачёте будет по три призовых места. Победителей и призёров наградят медалями и памятными грамотами.

В репертуаре Театра-Театра этот спектакль по пьесе Роберта Тома «Восемь женщин» тоже есть, но на этот раз будет показана версия Красноярского музыкального театра, который приехал на гастроли в Пермь. По сюжету, в доме происходит трагедия — отца, мужа и главу семейства, обнаруживают убитым. Выясняя, что к нему не мог попасть посторонний, женщины приходят к страшному заключению: убийца — одна из них… Режиссер Джемма Аветисян уходит от привычной трактовки пьесы и совмещает текст с произведениями французского шансона, а сценография отсылает к эстетике черно-белого кино 50-х годов и решена минималистично.

Уникальное событие, которое объединяет всех любителей робототехники и современных технологий. Участников ждут захватывающие демонстрации роботов, мастер-классы и лекции от ведущих специалистов, которые расскажут о видах роботов, программировании, беспилотных авиационных системах и их применении. Также будет возможность попробовать свои силы в создании и собственного робота и попробовать себя в дрон-баскетболе.

В эту #доксубботу Пермская синематека покажет фильм «Женское лицо», снятый к 300-летию Перми о женщинах в пермской благотворительности. За последние несколько лет Пермь стала центром успешных благотворительных организаций. Большинство из них созданы женщинами, сотрудники и волонтёры — тоже женщины. На хрупкие женские плечи легли острые проблемы города и человечества. Пять героинь фильма работают в одном городе, в одной сфере. Они не похожи друг на друга, но едины в своём желании делать этот мир лучше. Что привело их на этот путь? Картину представит и проведёт обсуждение Ольга Аверкиева, продюсер и одна из режиссёров фильма.

Постановка школы танцев Dance Life по мотивам роман американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Зрители окунутся в атмосферу «ревущих» 1920-х — мир аристократического шика и блистательного джаза с его иллюзиями, тайнами и обманами. Благодаря новым технологиям и ряду важных научных открытий и изобретений всё казалось легко осуществимым. Для всех это время было нескончаемым праздником. Новые музыкальные стили, повсеместные танцы — в клубах, ресторанах, на вечеринках, раскованные взаимоотношения между мужчиной и женщиной, кардинально изменившаяся мода с аурой роскоши, свободы и вседозволенности.

Neo Classic Orchestra — коллектив профессиональных музыкантов Урала и Сибири. Своей основной задачей артисты видят популяризацию современной классической музыки. На концертах «Волшебный мир Disney», с которыми артисты в эти выходные выступят в Перми, прозвучат саундтреки из всеми любимых диснеевских мультфильмов «Король Лев», «Алладин», «Холодное сердце», «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Белоснежка», «Золушка», а также из фильмов «Звёздные войны», «Пираты карибского моря», «Малифисента» и других картин. Музыканты не просто исполняют переложения любимых диснеевских мелодий: они предлагают своё авторское видение музыкальных шедевров мира анимации.

«Ступени» — серия экскурсий-медиаций с Владимиром Бересневым, открывающих путь к пониманию современного искусства. Всего ступени три: «Созерцание», «Переживание» и «Понимание». В это воскресенье посетители музея смогут пройти третью ступень. Что бы не происходило в нашем сознании на первых двух ступенях, итоговое отношение к произведению искусства, вердикт зрителя (слушателя, читателя) формируется через осмысление нового опыта и его интеграцию в уже сложившуюся картину у нас картину мира. Этот процесс и называется пониманием. Участники экскурсии будут учиться формулировать смыслы произведений искусства, раскрывая замысел художника и/или самостоятельно интерпретируя их художественную форму путём подбора контекстов.

Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) выступит в Перми с программой «Окно времени», в которой переосмысливает аутентичное звучание старинной музыки с помощью современных инструментов. В программе сталкиваются произведения эпохи барокко (Джованни Габриэли, Иоганн Себастьян Бах и его сын Карл Филипп Эммануил Бах) с музыкой ХХ века (Петерис Васкс, Джачинто Шелси, Арво Пярт). Концерт будет интересен тем, кто хочет познакомиться с современной музыкой, но пока не готов слушать слишком авангардные сочинения.

