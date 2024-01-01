Как обогнать банковский депозит в условиях высоких ставок Генеральный директор инвестиционной компании «Финдом» Юрий Гаврилов — о том, куда и как сегодня выгоднее всего инвестировать Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено ИК «Финдом»

Встречаясь с клиентами, я слышу обычно от большинства из них следующий запрос: «Заработайте мне доходность, превышающую максимальную ставку банковского депозита, и я буду счастлив».

Действительно, при ставках 15-16% годовых задача далеко не тривиальная. Тем более что большинство клиентов не готовы к отрицательной переоценке своего портфеля и склонны вести консервативную стратегию инвестирования.

В прошлом году большим подспорьем для управляющих была значительная девальвация национальной валюты. Валютные активы в портфелях клиентов помогли заработать доходность 30-40% годовых в рублях, а в агрессивных стратегиях — ещё выше. В текущем году решить задачу с достаточно жесткими граничными условиями нам удается с использованием инструментов рынка облигаций.

Дело в том, что с высокой ставкой ЦБ коррелируют не только банковские продукты, но и все инструменты фиксированной доходности фондового рынка. Для примера могу привести облигации с плавающим купоном МТС или системы, обеспечивающие сегодня своим владельцем 17,5-17,7% годовых. Текущая доходность бондов ГТЛК превышает 18%.

Рынок облигаций развивается семимильными шагами. Мы можем найти качественные ценные бумаги со сроком погашения от 1 дня до 15 лет. При этом, в условиях роста ставок, можно получать доходность выше ставки ЦБ в бумагах с короткой дюрацией, а в условиях снижения ставок захеджировать высокую доходность через покупку долгосрочных облигаций. Именно это мы собираемся сделать в средине лета, прогнозируя старт снижения ключевой ставки ЦБ в третьем квартале года.

Ни в одном банке вы не найдете депозит под 17% на три года, а в тех же банковских облигациях можно зафиксировать такую доходность на 5-6 лет. Волатильность бондов, безусловно, в разы ниже, чем у акций. Таким образом, клиенты практически не получают отрицательной переоценки и свободны от динамики своих активов. Текущая доходность таких стратегий на горизонте инвестирования от 1 года превышает ставку ЦБ на 4-6%.

Но далеко не все инвесторы удовлетворяются такой доходностью. Что делать, если человек с высоким аппетитом на риск хочет большего?

В этом случае мы переключаемся на возможности рынка акций. В условиях ужесточающихся санкций и обособления Российского фондового рынка мы всё больше смотрим на иранскую модель экономики. Ее рынок акций выполняет, в том числе, роль защиты от достаточно высокой инфляции. С 2013 года средняя инфляция в Иране составила 25,4% годовых, а фондовый индекс рос в среднем по 40,13% в год (источник: wolrd data info). То есть рынок акций стал средством спасения сбережений от высокой инфляции. То же самое мы видим на турецком рынке, где средняя инфляция за 10 лет составила 20,94% в год, а фондовый рынок рос со средней скоростью 32,59% (investing.com).

Применительно к российской экономике можно выделить ряд секторов, которые в условиях санкций явно выигрывают от ухода западных конкурентов. Это, прежде всего, IT-сектор и пищевая промышленность. Особое внимание — к компаниям, планирующим редомициляцию (смену юрисдикции). У всех эмитентов с двойным листингом существует значительный дисконт между котировками внутреннего и внешнего рынка. Арбитраж между ними позволяет получить сразу несколько десятков процентов от перехода на новую внутреннюю акцию. Кроме того, после переезда в Россию эмитенты, наконец, смогут выплачивать дивиденды за прошедшие 2 года, что является сильным фактором роста акций.

Таким образом, задача обогнать доходность банковского депозита может быть решена как для консервативных инвесторов с использованием облигаций, так и для агрессивных клиентов, готовых рискнуть за существенную премию на рынке акций.

ООО ИК «Финдом», ОГРН: 1215900010886, Лицензия № 057-14115-001000 от 11.11.2021 г. Деятельность по управлению ценными бумагами. Срок действия лицензии не ограничен.

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64, оф. 10-1

Реклама. Общество с ограниченной ответственностью "ИК "Финдом". erid: x5b4qZiajkLX5ppipFuiFPyoqhV7DRwvPPqm8qLHRKNY7DxuxcEAmQUbEBvbBY

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.