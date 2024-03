Екатерина Артёмова Театральные премьеры, музыка и английский клуб Афиша на неделю 25-31 марта Поделиться Твитнуть

Liederabend — музыкальный цикл в «Триумфе», состоящий из камерных вокальных вечеров в традициях немецкого романтизма. Вокальные произведения, или немецкие Lied, объединены общей идеей: интимная обстановка позволяет говорить музыкой о самых личных вещах, уделять особое внимание малейшим деталям и создавать концерт, где каждое слово и звук драгоценны. Вечером 25 марта звезды цикла Liederabend — Наталья Кириллова (сопрано) и Кристина Басюл (фортепиано) — исполнят музыку главных композиторов немецкого романтизма. Зрители совершат целое путешествие: от зарождающегося романтизма в музыке Шуберта до Шёнберга, который его разрушил.

Постановка режиссёра Владимира Золотаря позиционируется как стильное прочтение классики. Мир героев «Анны Карениной» — это витринный мир бутика или модной галереи, где вся жизнь, чувства и страсти — всё на виду. Отношения Вронского и Анны — идеал такой жизни: это страсть двух «звёзд», окружённых лестью, интригами и тайнами. Эти обречённые отношения будут претерпевать долгую агонию и обнажат то, что на самом деле любит Анна — ту остроту публичной жизни, без которой всё теряет смысл и в погоне за которой она готова разрушить не только жизнь своих мужчин, но и свою собственную.

Спектакль посвящён 255-летию со дня рождения Ивана Крылова. В основу постановки легли популярные басни знаменитого русского писателя. Хореограф Алексей Расторгуев с юмором и иронией показывает зрителю различные ситуации — простые, смешные, порой даже нелепые до глупости, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни и перекликаются с сюжетами произведений Крылова. В центре внимания — отношения человека к истинным добродетелям и моральному выбору. Спектакль состоит из танцевальных миниатюр, отражающих определённую мораль. Кто или что является посмешищем в каждой из них — решает зритель.

Народный артист РФ Алексей Любимов, без преувеличения, — настоящая легенда ХХ-ХХI веков. Пианист каждым звуком доказывает, что фортепиано и классическая музыка — это лучшее, что есть в этом мире. Алексей Любимов уже долгое время постоянно проживает в Париже, и его выступления в России — чудо и редкость. Концерт знаменитого музыканта в «Триумфе» будет состоять из двух отделений. В программе: Вольфганг Амадей Моцарт, Иоганесс Брамс, Фридерик Шопен, Франц Шуберт и Валентин Сильвестров.

Всемирный день театра был инициирован ЮНЕСКО в 1961 году. Его считают своим профессиональным праздником актёры, режиссёры-постановщики, монтировщики декораций и другие работники театра. В Пермской Арт-резиденции уже идёт выставка «Театральный марафон». Непосредственно вечером 27 марта посетителей ждёт открытие фотовыставки «Театральные истории». На ней будут представлены снимки, сделанные известным пермским фотографом Андреем Чунтомовым во время спектаклей, концертов, на Дягилевском фестивале, в Пермской художественной галерее, на российском конкурсе артистов балета «Арабеск». После вернисажа театр «Арлекин» сыграет авторский перформанс «Магия театра». В сценарии три эпизода: итальянский театр Комедия дель арте, японский Театр Кабуки и Русский скомороший театр.

Пермская синематека тоже приглашает отпраздновать Всемирный день театра и бесплатно посмотреть документальную ленту Дмитрия Богданова, посвящённую истории Пермского театра оперы и балета им. Чайковского. Фильм «Пермь. Балет. Опера» был создан к 300-летнему юбилею Перми. Документальный проект исследует феномен успеха провинциального театра, превратившегося в одну из главных музыкальных сцен страны. Участие в съёмках приняли артист балета и педагог Николай Цискаридзе, театральный режиссёр Константин Богомолов, программный директор Пермской оперы, куратор, критик Дмитрий Ренанский и другие.

Встреча состоится в рамках проекта «ДОМА» DOM English club. На этот раз участники клуба посмотрят драму режиссёра Питера Уира «Общество мёртвых поэтов» (англ. Dead Poets Society). Фильм рассказывает о группе необычных учеников и их новом учителе литературы, который вдохновляет их на то, чтобы ценить искусство и свободу мысли вопреки строгим правилам традиционной школы. Картина исследует темы личностного роста, кризиса среднего возраста, значимости образования и непреходящих ценностей в быстро меняющемся мире.

«То́ска» (итал. Tosca) — опера Джакомо Пуччини в трёх действиях на либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы по одноимённой драме Викторьена Сарду. Премьера оперы состоялась в Театро Костанци в Риме 14 января 1900 года. Над постановкой «Тоски» на сцене Пермского театра оперы и балета работала яркая и интригующая команда: режиссёр — резидент Пермской оперы Фёдор Федотов; музыкальный руководитель — дирижёр Тимур Зангиев, художник-постановщик — Лариса Ломакина, постоянный соавтор Константина Богомолова; хореограф — художественный руководитель «Балета Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев. В заглавной партии выступят пермские солистки Зарина Абаева и Анжелика Минасова. Опера исполняется на итальянском языке с русскими титрами.

Фестиваль организован «Домом Актёра» совместно с театральной студией ArtFamily при поддержке Пермского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ. Он ориентирован на тех, для кого театр такая же неотъемлемая часть жизни, как воздух. Открытие фестиваля состоится 28 марта в 19:30 в пространстве «ДОМ». Затем в течение трёх дней любительские театры Перми покажут зрителям и жюри свои лучшие спектакли на сцене «Дома Актёра». Также запланированы мастер-классы и творческая встреча с профессиональными актерами. Завершится фестиваль церемонией награждения участников и вечеринкой в формате большого квартирника в пространстве «ДОМ».

Hard Rock Orchestra — отдельный проект большого симфонического оркестра под названием RockestraLive. Свой концерт в Перми оркестр посвятит рок-музыканту, вокалисту группы Linkin Park Честеру Беннингтону, которому 20 марта исполнилось бы 47 лет. Зрители услышат избранные композиции героев альтернативной сцены: Numb, One Step Closer, In the End, Faint, Crawling, What I've Done и многие другие в особенном симфоническом звучании. Музыканты представят также новые аранжировки песен, которые ранее не исполнялись. Завершится вечер традиционным хоровым исполнением One More Light всем залом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.