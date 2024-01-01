Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Надеюсь, пермские боги не будут разочарованы» Дизайнер проекта новой экспозиции Пермской художественной галереи Игорь Чиркин — о работе над пространством нового музея Поделиться Твитнуть

Вид зала деревянной скульптуры и галерей вокруг него

Ольга Шур

— В чём цель вашего нынешнего приезда в Пермь?

Игорь Чиркин, дизайнер проекта новой экспозиции Пермской художественной галереи

— Он связан с тем, что начинается производство выставочного оборудования для экспозиции, и мы обсуждаем с производителями детали и нюансы этого производства. Требуются детальные обсуждения, согласование материалов, цвета и так далее. Идут уточнения, выбор цвета и света — всё это требует увязки с архитектурными и дизайнерскими решениями. Понятно, что у производителей свой взгляд, иногда он корректен, иногда приходится с ними спорить, но они сами выступают за диалог, и в целом это нормальный процесс. Сейчас наша основная роль — консультационная, связанная с авторским надзором.

— На какой стадии находится изготовление оборудования?

— Определены подрядчики, практически все они работают в Перми. Они закупают материалы и создают собственные технологические чертежи по нашему дизайн-проекту. Это относительно начальная стадия. Производство предстоит большое и довольно трудоёмкое: стандартных, одинаковых предметов нет, под каждую скульптуру нужен особый постамент и особый крепёж с точно рассчитанными размерами, которые должны быть тщательно соблюдены. Каждая деталь несколько раз проверяется и уточняется. Самым сложным, определяющим будет период развески, когда произведения начнут занимать свои места в залах. Надо, чтобы ничего не пришлось подгонять и переделывать.

— Как вам понравилось то, что вы увидели в строя­щемся здании?

— Сейчас процесс на той стадии, когда на стройке появляются чистовые материалы. Отделка ещё не началась, но готовится к укладке пол. Уже есть фрагментарное остекление фасадов, в помещениях есть стены и перегородки, мы можем видеть это пространство и судить о залах, они уже физически есть — хотя бы в виде общего силуэта.

В зале деревянной скульптуры уже оформлены боковые нефы и сделаны световоды, которые мы предусмотрели в своём дизайн-проекте. Видно, где будет алтарная часть — конечно, никакого точного подобия церкви не будет, это скорее метафора, отсылка к тому пространству, в котором эта коллекция экспонировалась в старом здании. Мы не стремились повторить тот зал, речь идёт скорее об ощущении, о том, чтобы сохранить пермское представление о музее как о храме искусства.

— Каков план дальнейших действий?

— Будет завершено остекление, появится тепловой контур, и начнётся чистовая отделка, после которой в галерею смогут заехать сначала люди, а потом и произведения. Найдёт своё новое место деревянная скульптура, и я надеюсь, что пермские боги не будут разочарованы.

— В вашем проекте есть несколько особых помещений, требующих особого оборудования: бронекабинет, кабинет нумизматики, кабинет графики, галерея фарфора и стекла… Какое оборудование делается для этих залов?

— Мы старались сделать каждый зал непохожим на другие, так, чтобы дизайн соответствовал и содержанию каждого зала, и архитектуре здания. В каждом помещении должно быть своё уникальное ощущение пространства. Что касается тех залов, о которых вы говорите, то речь идёт об экспозиции предметов, требующих особого подхода, особых мер безопасности: стекло хрупкое, графика боится света, а драгоценные металлы по закону должны храниться в особо охраняемом помещении. Оборудование для этих залов разрабатывалось и с точки зрения внешнего вида, дизайна, и с точки зрения соблюдения правил безопасного хранения. Мы постарались везде найти решения, которые наилучшим образом позволяют правильно и красиво показывать максимальное количество таких предметов.

В кабинете нумизматики будет показано очень много: там интересная система стеллажей с индивидуальной подсветкой для каждого выдвигающегося ящичка. Кабинет графики в каком-то смысле схож с кабинетом нумизматики: это довольно небольшая комната, по периметру которой идёт специальная ниша с правильной подсветкой, где будут формироваться сменные экспозиции. В нижней части стен — открывающиеся стеллажи, где в выдвигающихся ящиках будут находиться произведения графики, расположенные по принципу открытого хранения.

Галерея фарфора и стекла — это действительно галерея, узкая и длинная комната, но не слишком узкая: по периметру расположатся встроенные витрины, а в центре будет установлено несколько стеклянных «пирамид» — это модульная система подиумов, на которых можно менять экспозиции.

— Что вы придумали для основной экспозиции, для картин?

— На мой взгляд, основная ценность этого проекта в том, что это универсальные залы с эффектными пропорциями, с хорошей высотой, с правильными расстояниями — это пространственное решение довольно многое позволяет кураторам. Там не так много заложено вау-эффектов, но насколько они нужны в музее? Это очень дискуссионный вопрос. Само новое здание галереи — технологичное и современное, даже хайтечное, и мы хотели, чтобы благодаря оформлению залов появились отсылки к музею традиционному с его анфиладностью. Мы рассчитываем на контраст между сущностью, заложенной в здании, и воспоминанием о традиционном музее. Этот контраст уже есть в архитектуре: это классический силуэт дома с двускатной крышей, но он выполнен в новых технологических решениях и материалах. Поэтому наша идея — это современное технологичное здание, в котором царит классический уклад. Это музей со всеми его архетипическими качествами.

Это будет интересное, насыщенное пространство, не только музейное, но и, что, наверное, даже более важно, общественное пространство, в котором можно будет провести время интересно и разнообразно.

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