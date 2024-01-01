Екатерина Артёмова Фестиваль Дениса Мацуева, немое кино и картины из нефти Афиша на неделю 4 — 10 марта Поделиться Твитнуть

Фестиваль откроет полуторачасовой сольный концерт самого знаменитого пианиста-виртуоза. Во второй день вместе с ним на сцене выступят скрипач Борислав Струлёв и английский пианист Джордж Харлионо в сопровождении государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан. В программе третьего дня — популярные арии в исполнении оперного певца Ильдара Абдразакова, а затем снова сольный концерт Дениса Мацуева. Завершится фестиваль по традиции концертом «И классика, и джаз», в котором примут участие Денис Мацуев, виолончелист Борислав Струлёв, контрабасист Андрей Иванов, барабанщик Александр Зингер, домристка Екатерина Мочалова и 11-летний флейтист-вундеркинд Владимир Съянов.





В рамках проекта «Немое кино в Триумфе» в филармонии раз в месяц проходят показы золотых хитов немого кинематографа в сопровождении живой музыки. В этот раз зрители посмотрят романтическую комедию Чарли Чаплина «Огни Большого города» (1931 г.). Картина рассказывает о бродяге, который влюбился в слепую девушку и решил во чтобы то ни стало раздобыть денег ей на лечение. Сопровождать фильм будет импровизационная музыка в исполнении пианиста Александра Колесникова.





Музыкальная история о том, каково это — быть подростком. По сюжету, юная Полина искренне убеждена, что она — Солнечная Дочь, которой суждено быть вместе с Лунным Мальчиком по имени Акайо. Вдвоём они должны одолеть Красного Человека, иначе его злодейские планы разрушат их мир. Все эти события разворачиваются на территории сонного дачного посёлка, где Полина проводит август с семьёй. Она верит своим фантазиям больше, чем окружающим её будням. А в какой из этих миров поверит зритель — решать ему самому.





Первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra из Санкт-Петербурга исполнит в Перми аранжировки произведений известных рок-групп: Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a Down, Rammstein. Сами музыканты не станут сидеть на месте, а будут танцевать в образе рыцарей вместе со своими инструментами и разыграют целое представление об эпичной схватке сил добра и зла. Дополнят программу световые эффекты и видео-инсталляции.





Автор и ведущая мастер-класса — Динара Садыкова, перформер, мастер импровизации, актриса пермского плейбэк театра «азъАРТ» (сертификат Centre Playback Theatre, New York). Во время занятия участникам предстоит нащупать в себе врождённый актерский дар и потренировать его. В программе мастер-класса: разминка, игры на внимание, игры на партнёрство и театральная импровизация.





Анна Серебрякова проведёт арт-вечер, посвящённый празднику 8 марта. Участники в приятной атмосфере создадут предметы интерьера из эпоксидной смолы — часы или столик для завтрака (стоимость мастер-класса зависит от выбранного изделия). В стоимость входят все необходимые материалы. Мастер-класс будет сопровождаться живой музыкой, диалогами об искусстве и небольшим фуршетом.





В минувшие выходные БК «Парма» обыграл в гостях красноярский «Енисей» со счётом 101:82. Сейчас пермская команда занимает пятое место в группе А турнирной таблицы Единой лиги ВТБ с 45 очками. В среду, 6 марта, «Парме» предстоит сыграть дома против «Зенита» из Санкт-Петербурга, который на данный момент опережает пермский клуб и находится на третьем месте турнирной таблицы с 47 очками.





Трёхактный балет на музыку Сергея Прокофьева по одноимённой трагедии Уильяма Шекспира, рассказывающей о любви юноши и девушки из двух враждующих веронских родов. Спектакль был поставлен пермским хореографом Евгением Панфиловым в 1996 году и до сих пор остаётся визитной карточкой театра. Постановка является номинантом Российской национальной театральной Премии «Золотая Маска» в трёх номинациях.





Выставка посвящена 95-летие нефтяной промышленности Пермского края и Тимано-Печоры. Посетители смогут увидеть более 100 работ 13 признанных художников из Пермского края и Республики Коми и вместе с ними отправиться в художественное путешествие по старейшим нефтяным регионам России. Картины выполнены в различных жанрах и техниках — с использованием акварели, масла, акрила и даже нефти. В пятницу, 8 марта, в рамках выставки пройдёт мастер-класс по созданию «нефтяного» натюрморта в технике скетчинга.





«SWEETER THAN ROSES» («Слаще роз») станет одним из самых крупных концертов старинной музыки в «Триумфе». На сцене — шесть исполнителей: Кристина Басюл (клавесин), Олег Бойко (архилютня и барочная гитара), Евгений Синицын (виола да гамба), Ася Гречищева (теорба), Екатерина Проценко и Наталья Кириллова (вокал). Основу концертной программы составит музыка английского ренессанса и барокко. В том числе прозвучат арии, песни, дуэты и инструментальные сочинения Джона Доуленда, Джона Блоу, Генри Перселла, Дэниэля Перселла других известных, а также анонимных авторов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.