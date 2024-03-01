Алёна Морозова Дети в приоритете В Год семьи Пермская филармония укрепляет работу с фондами поддержки юных талантов и предлагает новые детские проекты Поделиться Твитнуть

Сегодня стартует музыкальный фестиваль Дениса Мацуева — один из самых популярных и самых продолжительных проектов Пермской краевой филармонии. В программе фестиваля, кроме масштабных симфонических и джазовых проектов и сольной программы Мацуева, есть и детский гала-концерт: на сцене Органного зала выступят стипендиаты фонда «Новые имена», президентом которого является народный артист России Денис Мацуев.

Как пояснила директор филармонии Галина Кокоулина, в 2024 году, объявленном в России Годом семьи, проекты, направленные на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, особенно важны. Работа с детской и юношеской аудиторией всегда была одной из приоритетных сфер деятельности Пермской филармонии, но в нынешнем году внимание к ней особенное. Это не просто отдельная возрастная категория зрителей, для которой создаются особые творческие программы, но и стратегический ресурс государства, обеспечивающий его будущее. Поэтому основные векторы работы Пермской филармонии с детьми — это поддержка талантливых юных музыкантов, конкурсные отборы, просветительские программы, концерты и другие творческие проекты для широкой аудитории из числа детей дошкольного и школьного возраста.

Конкурсы и отборочные туры, направленные на выявление и развитие юных талантов в сфере искусства, в концертном учреждении проходят на постоянной основе. Ежегодно организуется конкурсный отбор на соискание стипендии Благотворительного фонда «Новые имена», проводится ежегодный краевой конкурс юных исполнителей на народных инструментах и вокалистов народного пения «Русская фантазия» — проект Пермской филармонии с 30-летней историей. На базе филармонии работает Образовательный центр Юрия Башмета, где с детьми из Пермского края занимаются выдающиеся отечественные музыканты.

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

Проекты Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, президентом которого является народный артист России Денис Мацуев, реализуются Пермской филармонией уже полтора десятилетия. Это серьёзнейший профессиональный конкурс, победители которого не только получают высокое звание лауреатов, но и награждаются стипендией благотворительного фонда, который уже 35 лет поддерживает юные дарования по всей стране. Пермский край может гордиться: он занимает третье место в России по количеству стипендиатов фонда «Новые имена» после Москвы и Московской области. Только у нас одарённые дети были так убедительны в своих выступлениях, что Денис Мацуев волевым решением увеличивал количество победителей, чтобы наградить всех достойных. В 2021 году впервые в истории конкурса стипендиатами стали сразу 12 юных талантов из одного региона — Прикамья, а общее количество пермских стипендиатов за всё время проведения конкурса уже превысило 70 человек. Именно у нас впервые была получена стипендия фонда в номинации «орган» — её получила юная органистка Майя Мокрецова.

Прослушивание организовано в несколько этапов; заключительный отбор и вручение дипломов стипендиатов фонда всегда проходят в первые дни марта, во время филармонического фестиваля Дениса Мацуева. Лауреаты получают возможность участия в заключительном концерте фестиваля на главной филармонической сцене краевой столицы. Это настоящий профессиональный лифт для одарённых детей Пермского края: юные таланты становятся участниками филармонических афишных концертов и получают признание пермской публики.

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

Сотрудничество с Образовательным центром народного артиста России Юрия Башмета — один из самых молодых проектов Пермской краевой филармонии. Общероссийская программа «Юрий Башмет — молодым дарованиям России» стартовала в нашем регионе в 2017 году, и Пермская филармония стала первой филармонией в стране, на базе которой был открыт региональный Образовательный центр Юрия Башмета. За эти годы более 800 учащихся из 55 музыкальных учебных заведений Пермского края приняли участие в учебных сессиях образовательного центра, в рамках которых состоялись мастер-классы ведущих российских и зарубежных музыкантов: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, труба, саксофон, гитара, домра, балалайка, баян… Эти творческие встречи дают заряд вдохновения и импульс движения к новым вершинам профессионального исполнительства в академическом искусстве.

«Русская фантазия» родилась 30 лет назад как конкурс юных исполнителей на народных инструментах, победители которого получали право выступить на сцене вместе с профессиональным оркестром. Идея конкурса принадлежала основателю Оркестра русских народных инструментов (ОРНИ) Пермской филармонии — заслуженному деятелю искусств РФ профессору Виктору Александровичу Салину, имя которого сегодня носит оркестр. Салин лично возглавлял жюри конкурса, отбирая самых талантливых и ярких исполнителей — учащихся детских музыкальных школ со всего Прикамья. Со временем конкурс расширился (в число участников вошли вокалисты народного пения) и вырос до статуса рейтингового, его результаты учитываются при присуждении талантливым детям и педагогам краевых стипендий и высоких государственных наград. Традиционно ОРНИ им. В.А. Салина завершает концертный сезон большим гала-концертом, в котором принимают участие юные солисты и коллективы. Лауреаты «Русской фантазии» участвуют в филармонических проектах, украшая своей искренностью и непосредственностью, талантом и мастерством программы концертов.

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

Интерес к конкурсу, проводимому Пермской краевой филармонией, настолько велик, что порой жюри прослушивает участников два-три дня. Этим проектом филармония поддерживает традиции отечественного искусства, развивает практику исполнительства на народных инструментах, подчёркивает национальную идентичность народов, населяющих Пермский край — ведь в концертах звучат не только русские, но и татарские, и коми-пермяцкие мелодии. За всё время в конкурсе приняло участие более 1 тыс. талантливых юных музыкантов.

Для юных слушателей Пермской краевой филармонии разрабатываются специальные концертные программы — тематические, познавательные, праздничные. В этих концертах используются интерактивные форматы и приёмы театрализации, присутствуют профессиональные комментарии и пояснения к звучащим музыкальным произведениям. Для детей в афише концертного сезона разработано несколько специальных абонементных циклов: «Сказки с оркестром», «В королевстве Органа», «В стране детства», «Наши звёзды» и др. В абонементах Виртуального концертного зала также предусмотрен цикл трансляций для юных слушателей.

Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии:

— Самая важная миссия филармонии — просветительская. Обращаясь к детской аудитории, работая с одарённой молодёжью, мы формируем художественный вкус и интерес с классическому академическому наследию у тех, кто придёт в филармонические залы завтра.

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