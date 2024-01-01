Наталья Вороненко Пространство мира В Перми открылась выставка современной графики Поделиться Твитнуть

Евгения Балдина. «Дева с младенцем»

Выставка «Миры. Внешнее и внутреннее» (0+) в «Галерее Анастасии Поповой» — своевременная. Когда ещё, скажите, показывать графику, как не зимой — в сезон, когда сам будто оказываешься внутри графической картины?

Это вторая экспозиция в новом пермском арт-пространстве, открывшемся 8 декабря по адресу ул. Сибирская, 4а. Первая — программная, поскольку задавала тон и настроение — называлась «Светло и спокойно», и её владелица подготовила лично. «Миры…» — уже плод кураторского труда художницы Ольги Молчановой-Пермяковой. Однако некая «программность», связанная с целями и задачами галереи, здесь тоже прослеживается.

Выставка организована как собрание работ десяти разных художников, каждый из которых по-своему использует возможности графики. Для большинства авторов это не новая техника, о чём свидетельствуют годы создания представленных работ: какие-то вещи появились на свет пару лет назад, чьим-то картинам, как, например, у Юрия Лапшина, уже не один десяток лет.

Их-то, работы пермского художника-патриарха Лапшина, куратор Ольга Молчанова-Пермякова и обозначила как «психологическое начало» выставки. Три чёрно-белых полотна размещены на стене, противоположной входу в галерею. Предполагается, что с них посетитель и начнёт осмотр. Но по факту отправной точкой может оказаться любая из выставленных работ. Пространство галереи — это полтора небольших зала, экспозиция организована по кругу, так что, оказавшись в центре, зритель может бросить первый взгляд на любую вещь. Выставка, таким образом, «читается» как «Хазарский словарь» Милорада Павича или карточки Льва Рубинштейна. Основополагающего сценария нет, работы вступают друг с другом в микросюжеты, из которых, как из паттернов, затем формируется общий узор восприятия.

Название выставки тоже не догматично. Покажи мне свой мир, и я скажу, кто ты. Графика, как документальное кино, выражает очищенную суть художника. Даже если речь идёт о фантазии, как у Евгении Балдиной. Её «Вселенная» (нужно признать, что именно она первой бросилась в глаза автору этих строк) — это дева, замершая в молитвенной позе. Связующее звено между разными природными стихиями. Ось мира, волосы которой — и волны, и суша; платье — складки моря, в которых обитают рыбы; а над головой её кружат птицы. Балдина — художница из города Березники, что на севере Пермского края, и в этой метке важна не городская, а нордическая подоплёка. Архетипическое сознание Балдиной находит себе путь через универсальные образы: птицы, мать и дитя, человек и стихия, вера-надежда-любовь и пр. Графика (и другой, излюбленный метод художницы — коллаж с использованием тактильных материалов, таких как дерево или войлок) подходит для их выражения наилучшим образом.

Нордический фон поддерживает стоящая рядом со «Вселенной» керамическая работа Татьяны Титовой — «Мартин», бюст мужчины с бородой и в балахоне, выполненный в приглушённой серо-голубой гамме. Руки этого созерцателя, сложенные на груди, почти скрыты под одеянием, но два указующих перста правой руки выставлены наружу. Смотришь на него — и думаешь о пермских деревянных богах.

По другую сторону — произведение ещё одной художницы из Березников, Ольги Ладкиной: керамическая работа из серии «Организмы». Ладкина, как хореограф-неоклассик, следует не за сюжетом, а за эмоцией и чувством формы. Здесь представлены три её вещи — три вариации пирамидальной формы в два или три яруса с мощной основой-фундаментом и изящным образом на следующем уровне. В одном случае это подобие губки, в другом — ветки белой сирени.

Нордический (оставим его под таким условным названием) уголок экспозиции замыкает картина куратора выставки Ольги Молчановой-Пермяковой «Звезда», выполненная на бумаге тушью и гелевой ручкой. Это вид на ночную звезду, нависшую над заснеженной горой. По-японски созерцательная работа, по-северному таинственная и притягательная. Её отличает интересная особенность — несколько оправ: собственно рама, в которую помещена картина, тёмно-синее паспарту и затем ещё две живописные рамки — чёрной ночи и морозного тумана, усиливающие перспективу. «Мир» Ольги Молчановой-Пермяковой, таким образом, невозможно причислить к одной из обозначенных категорий — «внешний» или «внутренний». Это мир внешне-внутренний, требующий от интерпретатора глубокого погружения.

«Звезда» Молчановой-Пермяковой датирована 2024 годом и, очевидно, была написана специально к этой выставке. Как и пейзажи владелицы галереи Анастасии Поповой, которая впервые попробовала себя в чёрно-белой манере, перенеся на полотно свои недавние впечатления от поездки на Алтай (для любопытствующих: работы художницы из той же серии, но в цвете, можно сейчас увидеть в пермской галерее «Дом Боне»). Для других представленных художников графика уже привычный вид творческой деятельности.

Для Константина Холмогорова это едва ли не лучший автопортрет, в котором путаница линий и форм под влиянием чувства стиля художника предстаёт гармоничным организованным хаосом. Для Ксении Козловой избранная техника — вариант отдыха, который всегда с собой: карандаш, ручка и блокнот — инструменты, сопровождающие её почти в любой поездке и помогающие переключиться на творчество с рабочих будней.

Во всей своей по-детски характерной красе предстаёт на выставке Ия Милашина. Её «детскость» — это минимализм форм и цвета, микросюжет, масштабированный до размеров вселенной, или переполняющая эмоция, как на картинах «Хороший день» и «Звёздная ночь».

Обе работы выполнены в технике линогравюры, что послужило для куратора дополнительным поводом включить их в экспозицию.

«Основной идеей было показать зрителю, какие разные приёмы могут быть использованы в рамках одной и той же техники. Знали ли вы, что с помощью линолеума можно создать и чёрно-белое, и цветное изображение? Что линогравюра — это не обязательно печать в книге? Оформленная должным образом, она может быть прекрасным интерьерным решением. А знали ли вы об изображениях, выполненных с помощью поролона?..» — говорится в приветствии Ольги Молчановой-Пермяковой.

Логично, что такая выставка не обошлась без работ Артёма Кутергина — художника-реставратора Пермской государственной художественной галереи, чёрно-белые и цветные линогравюры которого составляют значительную часть «Миров…». Вторая специализация художника — книжная графика, и его картины — точно страницы из путевого романа из Перми в Амстердам и обратно, в котором два удалённых друг от друга города благодаря интуиции художника предстают родственными душами.

«Галерея Анастасии Поповой» задумывалась, в частности, как пространство, где можно приобрести картины современных художников. «Не продать, а помочь человеку купить то произведение искусства, к которому он притянулся», — таков её девиз. И выставка «Миры. Внешнее и внутреннее», делая ставку не столько на тему, а скорее на презентацию индивидуальности каждого художника, этому принципу соответствует. Экспозиция продлится до 26 февраля.

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