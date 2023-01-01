«Здоровье в промышленном городе» — два года успеха Пермская ТПП реализует проект, посвящённый здоровому образу жизни Поделиться Твитнуть

Фото: Ксения Старцева

Самое ценное, что есть у человека, — это его жизнь, а самое главное в его жизни — это здоровье. Именно эту идею уже второй год транслируют специалисты проекта «Здоровье в промышленном городе». Давайте узнаем подробнее о том, что это за проект, чем и для кого он может быть полезен.

Пермская ТПП уже второй год по соглашению с министерством здравоохранения Пермского края реализует проект «Здоровье в промышленном городе» в рамках развития принципов устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и волонтёрства. Цель проекта — поддержка формирования системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

Проект работает в нескольких направлениях и охватывает широкую аудиторию.

Фото: Михаил Белоусов

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

Экспертами проекта разработаны критерии качества для определения полезных пищевых продуктов. Они помогают вести реестр пищевых продуктов от местных производителей, способствующих соблюдению принципов здорового питания, где на сегодня уже 50 участников. Спектр продуктов постоянно расширяется, а жители региона узнают, какие простые и полезные блюда можно приготовить из них в домашних условиях. В этом проекту помогает телеканал «Рифей-Пермь» в рамках кулинарной передачи «Еда как 2х2».

ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО

Фото: Ксения Старцева

Проект показывает родителям и педагогам, как можно оторвать детей от гаджетов и помочь им найти интересное и полезное занятие для получения необходимой физической активности:

— созданы 10 серий видеоигр для педагогов, которые обучают младших школьников и их родителей подвижным играм;

— проведены мастер-классы «Школа мяча» по баскетболу и волейболу с участием более 1400 школьников;

— организованы мастер-классы по уличным видам спорта для учащихся 7-14 лет «Герои улиц», к которым присоединилось более 1000 ребят;

— проведены семинары более чем для 100 тренеров и учителей физкультуры по формированию у детей привычек к ведению ЗОЖ через игровые виды спорта, современные технологии в спорте, издание сборников игр и упражнений.

ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ

Большое внимание уделяется формированию приверженности к ведению ЗОЖ у целой семьи и коллективов. Так, продолжен успешный проект «Папа, мама, я — здоровая семья!» для вовлечения школьников в заботу о здоровье членов своей семьи через исследовательскую работу «ЗОЖ в моей семье» и разработку индивидуального плана внедрения практик здоровьесберегающего поведения в жизнь семьи. Для этого было издано и распространено в 498 школах Перми 43 тыс. дневников наблюдения.

Вовлечение детей и подростков в блогерскую деятельность, популяризирующую физкультуру, спорт и ЗОЖ — это инициатива «Будь здоров!». Наставники вместе с ребятами узнают больше об активной и интересной жизни в промышленном городе. Об их опыте и впечатлениях зрители узнают из видеороликов, где участники инициативы собственным примером участия в «живых» спортивных мероприятиях стимулируют ребят своего возраста к подобным активностям. За два года было отснято 359 роликов.

Летом текущего года проект провёл спортивные тренировки и консультации населения профессионалами в области физической активности «Пермь активная. Здоровые выходные» на набережной Перми. Всего было поведено 36 таких мероприятий, к которым присоединилось более 6 тыс. участников.

Фото: Пермская ТПП

ЗДОРОВЫЙ КОЛЛЕКТИВ

Сила Пермской ТПП — в тесной связи с работодателями. Палата стремится, чтобы они обеспечили со своей стороны поддержку сотрудников в их выборе здорового образа жизни. Для этого эксперты делятся всеми наработками и информационными материалами для трансляции их в среде сотрудников. Так, сформирован сборник рецептур для предприятий общественного питания. Впервые в 2023 году в Перми были проведены командные соревнования среди работников кухни, обеспечивающих питанием сотрудников крупнейших предприятий региона — конкурс «Рабочий обед» в рамках 25-го Фестиваля кулинарного мастерства «Прикамская кухня» IV Всероссийской Олимпиады по кулинарному искусству и сервису «Легенда» им. Виктора Беляева. В конкурсе приняли участие 14 команд поваров.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Производственная гимнастика — это набор физических упражнений, которые выполняются на рабочем месте и включаются в режим рабочего дня с целью повышения работоспособности, укрепления здоровья и предупреждения утомления. Комплексы составляются с учётом условий труда специалистов конкретных направлений.

Производственная гимнастика — это 12 видео и аудио серий разнонаправленных простых комплексов физических упражнений с элементами лечебной физической культуры для лиц любой степени подготовки, снижающих риск развития производственных заболеваний и повышающих работоспособность.

Каждый может подключиться к проекту и применять разработки проекта, презентовать корпоративные практики, оформить информационное партнёрство, реализовать совместные инициативы с командой проекта.

ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ!

Пишите! health@permtpp.ru

Звоните! (342) 235-78-48

Присоединяйтесь! https://vk.com/bud_zdorov_perm

Реклама. Союз "Пермская торгово-промышленная палата". erid: x5b4qZiajkLX5r945Bzo1urJqfoYQFoM3vp1rBwK3Y8MQwCeCjRybtpTxJpz7G

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.