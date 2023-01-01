Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермь сквозь времена и измерения Пермский краеведческий музей представил юбилейный альбом-каталог Поделиться Твитнуть

Подарочное издание «Расскажи мне о Перми», презентованное 15 ноября в Пермском краеведческом музее, — один из проектов музея к 300-летию города. Это далеко не первая книжная презентация коллекции музея. Альбомы-каталоги издаются здесь регулярно, и «Новый компаньон» неоднократно о них рассказывал.

Фото: страница альбома-каталога «Расскажи мне о Перми»

Коллекция краеведческого музея практически необозрима, количество предметов хранения приближается к 200 тысячам, поэтому каждый каталог создаётся по особой концепции: надо же отбирать предметы по каким-то критериям! На сей раз собраны экспонаты, отражающие историю Перми, и не за 300 лет, а из глубин времён. История города и его жителей через предметный мир — так можно сформулировать миссию нового каталога.

Некоторые предметы, о которых рассказано в каталоге, можно увидеть в экспозиции, но есть и такие, что хранятся в фондах, и увидеть их можно только в новом издании.

Елена Меркушева, руководитель авторского коллектива альбома-каталога «Расскажи мне о Перми»:

— Истории в книге расположены в хронологическом порядке, который определили сами музейные предметы. Именно временная принадлежность и послужила отправной точкой рассказов об их причастности к той или иной эпохе, сфере развития города или об их владельцах. Нам хочется, чтобы после знакомства с книгой у читателя надолго сохранилось ощущение величия и в то же время обыденности истории, больших свершений и частных побед, общих горестей и радостей, которые вырастают в одну большую историю места под названием Пермь.

Каждому предмету или группе предметов посвящён отдельный книжный разворот: слева — фото, справа — подробный рассказ, беллетризованный очерк об экспонате. Очерки писали сотрудники музея, но нельзя не отметить роль редактора Анны Арустамовой, которая все эти тексты приводила к стилистическому единству.

Главным принципом подбора экспонатов стала их связь с какими-то пермскими сюжетами: важными эпизодами из истории города, знаковыми пермскими личностями или локациями, а иногда и историями находок, как это произошло со знаменитым кладом из «Дома Лары». Кстати, это не единственный клад, который был найден на территории Перми в недавние годы и хранится теперь в музее: среди описанных в каталоге предметов есть, например, старинные шахматы, найденные в 1972 году в обычном пермском огороде.

Познакомившись с историями этих и других находок, хочется немедленно перекопать собственный двор.

Среди «героев» нового издания — бытовые предметы вроде винных бутылей, найденных при раскопках Чёрного рынка, или плюшевого медведя, который в 1941 году оказался в Перми в эвакуации вместе с семьёй Станковских из Ленинграда, а есть настоящие произведения искусства — например, портрет Бориса Пастернака, работа Наталии Степановой в технике горячей эмали. Много фотодокументов и просто документов, таких, например, как автограф Василия Каменского. Попадаются и целые детали интерьера — например, исторический камин из Дома Мешкова, который музей получил вместе со всем домом.

Самый старый экспонат — медные бляшки в виде волков с перевязанной пастью, найденные на Гляденовской горе, это III век до нашей эры. Автор очерка об этих экспонатах Эдуард Чурилов объясняет загадочные «намордники» металлических волков по аналогии с финской «Калевалой», там есть инструкция, как пройти в загробный мир: надо нейтрализовать стража-волка, перевязав ему пасть. Действительно, древние обитатели Прикамья — угро-финские народы, отчего бы им не иметь схожих с финнами верований?

Среди самых новых поступлений в коллекцию музея — толстенный том, в котором опуб­ликованы все три части «Властелина колец» в переводе Александра Грузберга, с дарственной надписью переводчика. Книга была подарена музею в 2022 году.

Чуть больше ста предметов, показанных в каталоге, — это очень небольшая выборка из коллекции музея, но она описывает славную историю Перми полно и разнообразно. Моторостроение и медицина, нефтепереработка и балет (представлена пачка Надежды Павловой), революционная Мотовилиха и, собственно, музейное дело — например, рассказано о коллекции городских, «антропоценовых» насекомых, собранной не выходя из музея. Множество персоналий — Евгений Кашкин, Михаил Сперанский, Николай Славянов, те же Каменский и Пастернак и другие.

Все предметы тщательно и профессионально отфотографированы и атрибутированы. Каталог составлен с подкупающей музейной тщательностью: расшифрованы все аббревиатуры, подробно представлены все авторы. Визуальное решение издания заслуживает отдельного разговора: дизайнер Мария Артамонова предложила подчёркнуто неброскую обложку, имитирую­щую музейную этикетку.

Как водится, часть тиража будет передана в библиотеки города и края, но, в отличие от многих других изданий, осуществлённых на грантовые средства, эта книга поступит и в продажу тоже. Её можно будет приобрести, например, в сувенирном киоске музея.

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