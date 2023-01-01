Полина Путякова журналист Глубокая заморозка Какие возможности остались у инвесторов после блокировки СПБ Биржи Поделиться Твитнуть

Санкт-Петербургская биржа — одна из основных площадок в РФ для торговли иностранными акциями — 2 ноября попала под блокирующие санкции США. Сейчас на СПБ Бирже приостановлены торги иностранными бумагами США, Европы и Гонконга.

Санкции в отношении СПБ Биржи можно назвать прецедентом в масштабах мира, считает Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам». Раньше не было случаев введения ограничений в отношении развитой финансовой системы какой-либо страны. Подобные ограничения вводились в отношении Ирака и Мьянмы — стран другого калибра. Кроме того, санкции в отношении Иракской биржи сняты, а торговая площадка Мьянмы принадлежит государству.

Не могут дотянуться

В настоящее время ни купить, ни продать ценные бумаги США, Европы и Гонконга на СПБ Бирже нельзя. Сейчас закрываются только те сделки, которые были оформлены до ввода санкций. В пресс-службе торговой площадки сообщили, что с момента блокировки биржа находится в постоянных переговорах со всеми международными партнёрами о порядке действий в отношении активов клиентов. Также 11 ноября СПБ Биржа провела заседание совета директоров, где были утверждены несколько сценариев действий для обеспечения инвесторам доступа к их ценным бумагам. «Менеджмент действует в соответствии с утверждёнными сценариями. Команда СПБ Биржи делает всё возможное, чтобы обеспечить доступ к активам», — прокомментировали ситуацию на бирже.

Если стоит задача избавиться от ставших «горячими» активов, можно попробовать совершить внебиржевую сделку, говорит генеральный директор Пермской фондовой компании Сергей Токарев. Однако для этого надо, конечно, найти покупателя, который согласился бы на будущие риски невозможности продать акции за пределы биржи.

Перспективы развития ситуации до сих пор до конца не ясны: единого мнения нет даже у регулятора — Банка России. Так, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута в беседе с журналистами во время недавнего форума финансовых технологий FINOPOLIS выражал надежду, что инвесторы смогут продать активы на СПБ Бирже до конца января 2024 года. Это срок, на который OFAC, подразделение Минфина США, занимающееся в том числе вопросами экономических и торговых санкций, позволяет контрагентам завершить правоотношения с СПБ Биржей и подконтрольными ей лицами. Вместе с тем зампред ЦБ Владимир Чистюхин на том же форуме отметил, что регулятор и СПБ Биржа пока «не могут дотянуться» до иностранных бумаг, которые торговались на площадке. «Мы не нашли тех решений, которые позволили бы нам с уверенностью сказать, что такая разблокировка возможна», — пояснил Чистюхин.

Центробанк предупреждал

Опрошенные «Новым компаньоном» эксперты говорят, что уже после начала СВО объём торгов иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже упал почти втрое. Более того, позже количество инвесторов, пользующихся этим инструментом, ещё сократилось: с начала 2023 года к торговле иностранными ценными бумагами допускались только лица, имеющие статус квалифицированного инвестора, напоминает независимый финансовый эксперт Эдуард Матвеев. «Это те, у кого много денег, либо они действительно разбираются в фондовом рынке. То есть люди, которые, как предполагается, осознают риски операций с зарубежными активами в условиях СВО и разделения стран на «дружественные» и «недружественные». Риски этих сделок были очень высоки. На мой взгляд, на них шли отчаянные люди», — говорит он.

По оценкам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, порядка 80% замороженных сейчас ценных бумаг находилось в руках квалифицированных инвесторов.

При этом ранее ЦБ неоднократно предупреждал о рисках вложений в иностранные ценные бумаги. В том числе запрет на покупку ценных бумаг, выпущенных эмитентами из недружественных стран, с 1 января 2023 года объяснялся как раз тяжёлой геополитической ситуацией и вероятностью заморозки активов россиян иностранными финансовыми институтами.

Тем не менее у неквалифицированных инвесторов всё это время оставалась возможность покупать ПИФы, включающие в себя иностранные бумаги. Также на СПБ Бирже с 1 июля 2023 года они могли покупать ETF с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. Торги этими фондами сейчас также остановлены.

От общего объёма фондового рынка замороженные сегодня активы составляют порядка 1,5%. «Если глобально смотреть на всю финансовую систему страны, то санкции на ней практически никак не скажутся. Другой вопрос, что из-за этих ограничений могут пострадать розничные инвесторы, которые после блокировки активов на счетах европейских депозитариев могут навсегда закрыть для себя дверь в мир инвестирования. Это, конечно, негативный момент. Но мы рассчитываем, что инвесторы, у которых активы находятся на СПБ Бирже, в конечном счёте получат возможность ими распоряжаться. Сейчас очень сложно оценить вероятность того или иного исхода», — отмечает Дмитрий Леснов.

О том, что развитие ситуации непредсказуемо, говорит и Эдуард Матвеев. Российский фондовый рынок впервые работает в период СВО и под достаточно серьёзными санкциями. Эксперт полагает, что при ухудшении отношений с Западом и обострении ситуации не исключён вариант аннулирования тех ценных бумаг, которые выпущены компаниями США и Европы и хранятся на счетах российских физических или юридических лиц. По его словам, всё зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация.

В то же время для Санкт-Петербургской биржи это достаточно серьёзный удар. «Она всегда была на втором плане после Мосбиржи, и возможность торговли зарубежными бумагами была фактически единственной её «фишкой». Без этой фишки по большому счёту непонятно, зачем нужна вторая биржа в стране», — полагает Эдуард Матвеев.

Зарубежные возможности

В то же время возможности инвестирования в ценные бумаги иностранных эмитентов остаются.

Многие российские брокеры уже предоставляют или планируют предоставить доступ к рынкам дружественных стран, где достаточно много известных и потенциально интересных компаний, говорит Дмитрий Леснов. В этом случае риски блокировки активов российских инвесторов минимальны, хотя полностью эксперт не исключает такой вариант. Кроме того, некоторые американские брокерские компании по-прежнему позволяют российским клиентам открывать счета и торговать, хотя и с определёнными ограничениями. Однако в этом случае риски блокировки активов российских граждан гораздо выше.

Наконец, можно открыть брокерский договор в инвестиционных компаниях из дружественных стран, которые работают с иностранными биржами или иностранными инвестиционными компаниями, напоминает Сергей Токарев.

Однако, несмотря на существующие возможности, эксперты полагают, что торговля ценными бумагами недружественных стран постепенно сойдёт на нет. Это произойдёт из-за давления санкций и, соответственно, с резким ростом рисков блокировки, даже если удастся найти канал покупки активов.

Однако притока средств инвесторов в бумаги российских эмитентов тоже ждать не следует, говорит Эдуард Матвеев. «То, что произошло с Россией, можно сравнивать с опытом Ирака. Когда Ирак попал под санкции, его финансовая система тоже оказалась замкнутой, и инвесторам не оставалось ничего другого, как вкладывать значительные суммы в ценные бумаги своей страны. Рынок акций Ирака тогда показывал феноменальный рост. В России этот сценарий уже отыгран в 2022 году, когда доступ к иностранным ценным бумагам сократился. Блокировка СПБ Биржи не даст новой волны», — считает он.

На работу инвесткомпаний блокировка СПБ Биржи тоже не повлияет, продолжает Эдуард Матвеев. Начало СВО действительно в значительной степени изменило работу бирж и, соответственно, инвесткомпаний, однако за это время все участники фондового рынка адаптировались к новым условиям. По словам финансового эксперта, фактически инвесткомпании предлагают два вида сделок. Первый — это сделки с российскими активами на российском фондовом рынке. Второй — сделки с российскими активами, которые были размещены на зарубежных площадках, либо акции российских компаний, зарегистрированных за рубежом и, соответственно, выпустивших свои акции за рубежом, а также еврооблигации РФ и российских компаний.

Не произойдёт увеличения интереса и к альтернативным инструментам инвестирования, в частности недвижимости. «Те деньги, которые крутятся на фондовых биржах по классической модели финансового рынка, за редким исключением никогда не попадают на рынок недвижимости. Примерно всегда сохраняется баланс. Конечно, не исключён переток средств как в одну, так и в другую сторону. Но о смене вектора инвестирования говорить не приходится», — уверен Сергей Токарев.

Зато эксперты ожидают роста интереса инвесторов к рынкам Китая и Индии — блокировка СПБ Биржи может стать поводом для этого. Однако, по их словам, фондовый рынок этих стран привлекает внимание не только из-за потери доступа к рынкам США и Европы. Интерес связан с темпами экономического роста в регионе: ожидается, что Китай и Индия станут крупнейшими и третьими по величине экономиками мира в следующем десятилетии. В результате прогнозируется, что капитализация фондовых рынков Индии и Китая к 2050 году может вырасти в четыре раза.

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