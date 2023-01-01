Екатерина Артёмова
Уходили, чтобы возвратиться
Как в Перми работает сменивший собственников иностранный бизнес
В начале ноября сеть спортивных гипермаркетов Desport, занявшая место ушедшей с российского рынка французской сети Decathlon, начала набирать сотрудников для магазина в Перми. Новый магазин разместится в бывших помещениях Decathlon на шоссе Космонавтов, 393/1. Ранее в контур сделок по продаже иностранными компаниями своего бизнеса в России вошли ещё несколько активов, расположенных в Перми, — от ресторанов быстрого питания до крупных предприятий.
Магазины
Продажа сетью Decathlon своих гипермаркетов в России — самая свежая из подобных сделок в ретейле. Большинство иностранных брендов одежды и других непродовольственных товаров, прекративших продажи в РФ после начала спецоперации на Украине, вышли из российского бизнеса ещё в прошлом году. Decathlon приостановил работу своих магазинов в России, в том числе в Перми, весной 2022-го, объяснив это трудностями с поставками. Летом прошлого года пермский Decathlon полностью закрылся. При этом о планах окончательно уходить из РФ сеть не объявляла.
Однако в январе 2023 года стало известно, что французский бренд ищет покупателя для своих российских магазинов. В итоге сделка состоялась в сентябре. Магазины купила российская компания АРМ, франчайзи Mango. По данным «Ведомостей», сумма сделки могла составить от 3 млрд до 6 млрд руб. с учётом дисконта. Согласно условиям сделки АРМ обязана открыть все 35 российских гипермаркетов и воссоздать 1,4 тыс. рабочих мест. В конце октября компания объявила, что вместо Decathlon запускает в России новую сеть спортивных магазинов под названием Desport. Ожидается, что магазины откроются в декабре.
Ранее свой российский бизнес продала испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. В марте 2022 года компания приостановила деятельность в РФ, а затем приняла решение окончательно закрыть 269 из 514 имевшихся в России магазинов своих марок, а оставшиеся 245 точек передать ливанской Daher Group. Новый владелец магазинов запустил их под собственными брендами: Zara стала Maag, Bershka была переименована в Ecru, Pull&Bear — в DUB, вместо Stradivarius появился Vilet. Магазины Massimo Dutti и Oysho так и не возобновили работу. Сейчас в Перми по одному магазину «старых-новых» брендов, все находятся в ТРЦ «Планета». В ТРК «Семья», где ранее также были филиалы Inditex, эти магазины не открылись — там их место заняли торговые точки российских и турецких брендов одежды. Стоит отметить, что летом появлялась информация о возможном закрытии части магазинов Maag: якобы по итогам трёх месяцев работы новой сети её выручка оказалась в семь-восемь раз ниже, чем у Zara. Однако в сети опровергли эти сведения.
Недавно в России также возобновили свою работу магазины нижнего белья и одежды Women’secret. Они были закрыты с прошлого года, когда развивающая этот бренд испанская компания Tendam объявила об уходе из РФ. Сейчас магазины работают под прежним названием, но управляет ими компания Fashion House, белорусский франчайзи марки. В Перми филиал Women’secret остался один — тоже в «Планете». В «Семье» на его место встал фирменный магазин бренда бытовой техники Polaris.
У магазинов французской косметики L'Occitane — тоже новые владельцы. В прошлом году компания L’Occitane International SA продала 100% долей в ООО «Л’Окситан Рус», которое управляет фирменными магазинами бренда в РФ, российскому топ-менеджменту. Новые владельцы сохранили магазины, в том числе два пермских (в «Семье» и «iMALL Эспланада», но дали им русифицированное название «Л’Окситан». Позже сообщалось, что магазины снова могут быть переименованы, так как по требованию головной компании собственникам российских точек пришлось зарегистрировать новый бренд — SoBeautiful.
По оценке заместителя директора УК «Столица» (управляет ТРК «Столица» и ТЦ «Новая Столица») Анастасии Долматовой, в целом замещение магазинов ушедших брендов в пермских торговых центрах прошло успешно. «На наших торговых центрах уход с российского рынка международных брендов отразился не так сильно, так как у нас они представлены не были. Но крупные моллы в начале прошлого года, конечно, испытывали большие трудности. Однако на сегодняшний день им удалось заполнить освободившиеся площади. Кроме того, покупательная способность начинает постепенно восстанавливаться — по сравнению с 2022 годом мы видим даже небольшой прирост. Так что сейчас ретейл чувствует себя неплохо», — говорит замдиректора «Столицы».
Вместе с тем она обращает внимание, что именно прошедших ребрендинг магазинов иностранных марок в Перми осталось немного. «Как мы видим, договоры с бывшими магазинами Inditex в Перми сохранила только «Планета». В основном же ТЦ после ухода из РФ известных международных брендов стараются ставить на место их магазинов отделы турецких или отечественных производителей. Дело в том, что поменялись не только собственники и название, но и ассортимент — многого из того, что есть, например, в Zara за границей, в Перми найти нельзя. Естественно, это негативно сказывается на лояльности покупателей и трафике, поэтому в большинстве случаев торговые центры стремятся не возобновлять сотрудничество с обновлёнными известными брендами, а открыть абсолютно новые магазины. У Desport несколько другая ситуация, так как большинство бывших магазинов Decathlon — это отдельно стоящие здания. Но, думаю, сокращения ассортимента тоже избежать не удастся. Санкции в любом случае существенно отражаются на товарной матрице», — отмечает Анастасия Долматова.
Заведения общепита
В этой сфере самым громким стал уход американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's, работавшей в России с 1990 года. Компания заключила договор купли-продажи российских заведений с одним из своих франчайзи, управляющим 25 ресторанами в Сибири, — владельцем ООО «ГиД» Александром Говором. Летом 2022 года на месте бывших филиалов McDonald's начали открываться рестораны «Вкусно — и точка». В Перми, куда McDonald's зашла только в 2011 году, у сети было девять заведений. Ресторанов «Вкусно — и точка» в столице Прикамья сейчас восемь.
В апреле этого года американский холдинг Yum! Brands, которому принадлежит другая популярная сеть фастфуда — KFC, также завершил сделку по продаже российского бизнеса. Теперь заведениями сети в РФ владеет ООО «Смарт сервис ЛТД», которое до сделки по франшизе управляло 41 рестораном KFC в Ижевске. Компания провела ребрендинг российских заведений и переименовала их в Rostic's. В мае бывшие рестораны KFC в Перми начали менять вывески. Однако заработали под новым названием тоже не все заведения ушедшей сети: ресторанов KFC в Перми было 14, а точек Rostic's на сегодняшний день только восемь.
Обновили вывески, хоть и остались за прежним собственником, и пермские кафе Baskin Robbins — теперь они называются BRandICE. Корпорация Baskin Robbins запретила использовать свой бренд в России, и тогда московская фабрика (АО «БРПИ»), которая ранее по лицензии выпускала мороженое под этой американской маркой, зарегистрировала свою. Позже ГК «Алендвик», владеющая пермской франшизой Baskin Robbins, тоже переименовала свои кафе.
Основатель группы компаний «Алендвик» Александр Никифоров говорит, что, как и в случае с магазинами, ребрендинг известных сетей общепита снизил число посетителей в их заведениях. «Люди относятся к этим переменам с подозрением, даже сегодня, уже по прошествии времени. Мы это видим на примере бывшего «Баскин Роббинса». Несмотря на то, что визуально новый бренд очень похож на прежний, а продукция осталась та же самая — с московской фабрики, посетители нередко выражают сомнение, предлагают ли им тот же продукт. Полагаю, у сетей, заменивших McDonald's и KFC, аналогичная ситуация», — считает Никифоров.
Он прогнозирует, что трафик в популярных кафе и ресторанах постепенно восстановится. «Но того уровня, который был до ребрендинга, он вряд ли когда-то достигнет, потому что недоверие в какой-то мере будет сохраняться», — говорит основатель «Алендвика».
Предприятия
Крупных промышленных предприятий с иностранными инвестициями в Прикамье несколько: созданный на базе завода «Пемос» завод Henkel, АО «Молкомбинат Кунгурский» (входит в состав американской корпорации PepsiCo), два филиала швейцарской Nestle — кондитерская фабрика ООО «Нестле Россия» (бывшая КФ «Камская») и фабрика по производству готовых завтраков ООО «Сириал Партнерс Рус», завод АО «Амбер Пермалко».
Немецкий концерн Henkel весной прошлого года объявил о намерении вывести свой бизнес из РФ. В начале мая 2023-го компания завершила продажу российских активов консорциуму из трёх инвесткомпаний: Kismet Capital Group инвестора Ивана Таврина, Elbrus Services сооснователя Elbrus Capital Дмитрия Крюкова и Augment Investments, подконтрольной совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Цена сделки составила 54 млрд руб. (около €600 млн). Ещё до продажи российские заводы концерна начали проходить ребрендинг: управляющее предприятиями ООО «Хенкель Рус» заработало под коммерческим названием LAB Industries, а продукция Henkel стала продаваться в упаковках с прежним дизайном, но с кириллическим названием — «Вернель», «Персил», «Бреф» и так далее. Стоит отметить, что компания Henkel имеет право выкупить свои предприятия в России в течение 10 лет с момента продажи.
Латвийский холдинг Amber Beverage Group, владевший 92,6% акций АО «Амбер Пермалко» тоже решил избавиться от этого актива. Этим летом компания завершила сделку по продаже своего пакета компании «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Ребрендинг пермский завод не проходил и пока сохраняет в названии приставку «Амбер» от названия прежнего владельца.
Nestle полностью из российского бизнеса не выходила, но прекратила инвестиции на территории РФ, а также перестала производить и продавать в России товары под брендами Nesquik и KitKat — шоколад под этой маркой в РФ производился только в Перми. Вместо какао Nesquik российские предприятия Nestle теперь выпускают растворимый напиток «Хрутка», а вместо KitKat — батончики Goodmix.
Молочный комбинат «Кунгурский» продолжает работать в прежнем режиме. Корпорация PepsiCo, как и Nestle, приостановила в РФ продажи своих флагманских газированных напитков — Pepsi Cola, 7Up и Mirinda, но продолжила выпуск молочной продукции и детского питания.
По мнению председателя реготделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», члена краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Дмитрия Теплова, ребрендинг продукции, выпускаемой предприятиями, вряд ли серьёзно снизил спрос на неё. «В большинстве случаев товары остались узнаваемыми — как, например, продукция Henkel. Покупателю уже знакома сама компания, есть доверие, а к смене названий люди сейчас относятся с пониманием», — поясняет Теплов.
Вместе с тем руководитель реготделения «Деловой России» отмечает, что в некоторых аспектах промышленным предприятиям приходится труднее, чем магазинам и заведениям общественного питания, так как им со сменой собственника нередко приходится корректировать довольно сложные производственные процессы. «Понятно, что материалы и ингредиенты, которые ранее поставлялись из Европы, теперь приобрести проблематично. Нужно искать аналоги на азиатских рынках, а так как полные аналоги бывают редко, то так или иначе требуется немного менять рецептуру или создавать совсем новые продукты. Также сложности могут возникнуть у предприятий, которые используют европейское оборудование. Производители техники, вероятнее всего, в обслуживании сегодня откажут. Остаётся либо налаживать производство запчастей в России, либо приобретать оборудование и комплектующие к нему в Азии. Конечно, многим пришлось перестраивать свою работу. Это именно то, чем занимаются российские предприятия в последние полтора года. На мой взгляд, у них это неплохо получается. Главное, что компании, в том числе сменившие собственников, продолжают работать и стараются сохранять ассортимент продукции», — резюмировал Дмитрий Теплов.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.