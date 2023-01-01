Екатерина Артёмова Уходили, чтобы возвратиться Как в Перми работает сменивший собственников иностранный бизнес Поделиться Твитнуть

В начале ноября сеть спортивных гипермаркетов Desport, занявшая место ушедшей с российского рынка французской сети Decathlon, начала набирать сотрудников для магазина в Перми. Новый магазин разместится в бывших помещениях Decathlon на шоссе Космонавтов, 393/1. Ранее в контур сделок по продаже иностранными компаниями своего бизнеса в России вошли ещё несколько активов, расположенных в Перми, — от ресторанов быстрого питания до крупных предприятий.

Константин Долгановский

Магазины

Продажа сетью Decathlon своих гипермаркетов в России — самая свежая из подобных сделок в ретейле. Большинство иностранных брендов одежды и других непродовольственных товаров, прекративших продажи в РФ после начала спецоперации на Украине, вышли из российского бизнеса ещё в прошлом году. Decathlon приостановил работу своих магазинов в России, в том числе в Перми, весной 2022-го, объяснив это трудностями с поставками. Летом прошлого года пермский Decathlon полностью закрылся. При этом о планах окончательно уходить из РФ сеть не объявляла.

Однако в январе 2023 года стало известно, что французский бренд ищет покупателя для своих российских магазинов. В итоге сделка состоялась в сентябре. Магазины купила российская компания АРМ, франчайзи Mango. По данным «Ведомостей», сумма сделки могла составить от 3 млрд до 6 млрд руб. с учётом дисконта. Согласно условиям сделки АРМ обязана открыть все 35 российских гипермаркетов и воссоздать 1,4 тыс. рабочих мест. В конце октября компания объявила, что вместо Decathlon запускает в России новую сеть спортивных магазинов под названием Desport. Ожидается, что магазины откроются в декабре.

Ранее свой российский бизнес продала испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. В марте 2022 года компания приостановила деятельность в РФ, а затем приняла решение окончательно закрыть 269 из 514 имевшихся в России магазинов своих марок, а оставшиеся 245 точек передать ливанской Daher Group. Новый владелец магазинов запустил их под собственными брендами: Zara стала Maag, Bershka была переименована в Ecru, Pull&Bear — в DUB, вместо Stradivarius появился Vilet. Магазины Massimo Dutti и Oysho так и не возобновили работу. Сейчас в Перми по одному магазину «старых-новых» брендов, все находятся в ТРЦ «Планета». В ТРК «Семья», где ранее также были филиалы Inditex, эти магазины не открылись — там их место заняли торговые точки российских и турецких брендов одежды. Стоит отметить, что летом появлялась информация о возможном закрытии части магазинов Maag: якобы по итогам трёх месяцев работы новой сети её выручка оказалась в семь-восемь раз ниже, чем у Zara. Однако в сети опровергли эти сведения.

Недавно в России также возобновили свою работу магазины нижнего белья и одежды Women’secret. Они были закрыты с прошлого года, когда развивающая этот бренд испанская компания Tendam объявила об уходе из РФ. Сейчас магазины работают под прежним названием, но управляет ими компания Fashion House, белорусский франчайзи марки. В Перми филиал Women’secret остался один — тоже в «Планете». В «Семье» на его место встал фирменный магазин бренда бытовой техники Polaris.

У магазинов французской косметики L'Occitane — тоже новые владельцы. В прошлом году компания L’Occitane International SA продала 100% долей в ООО «Л’Окситан Рус», которое управляет фирменными магазинами бренда в РФ, российскому топ-менеджменту. Новые владельцы сохранили магазины, в том числе два пермских (в «Семье» и «iMALL Эспланада», но дали им русифицированное название «Л’Окситан». Позже сообщалось, что магазины снова могут быть переименованы, так как по требованию головной компании собственникам российских точек пришлось зарегистрировать новый бренд — SoBeautiful.

По оценке заместителя директора УК «Столица» (управляет ТРК «Столица» и ТЦ «Новая Столица») Анастасии Долматовой, в целом замещение магазинов ушедших брендов в пермских торговых центрах прошло успешно. «На наших торговых центрах уход с российского рынка международных брендов отразился не так сильно, так как у нас они представлены не были. Но крупные моллы в начале прошлого года, конечно, испытывали большие трудности. Однако на сегодняшний день им удалось заполнить освободившиеся площади. Кроме того, покупательная способность начинает постепенно восстанавливаться — по сравнению с 2022 годом мы видим даже небольшой прирост. Так что сейчас ретейл чувствует себя неплохо», — говорит замдиректора «Столицы».

Вместе с тем она обращает внимание, что именно прошедших ребрендинг магазинов иностранных марок в Перми осталось немного. «Как мы видим, договоры с бывшими магазинами Inditex в Перми сохранила только «Планета». В основном же ТЦ после ухода из РФ известных международных брендов стараются ставить на место их магазинов отделы турецких или отечественных производителей. Дело в том, что поменялись не только собственники и название, но и ассортимент — многого из того, что есть, например, в Zara за границей, в Перми найти нельзя. Естественно, это негативно сказывается на лояльности покупателей и трафике, поэтому в большинстве случаев торговые центры стремятся не возобновлять сотрудничество с обновлёнными известными брендами, а открыть абсолютно новые магазины. У Desport несколько другая ситуация, так как большинство бывших магазинов Decathlon — это отдельно стоящие здания. Но, думаю, сокращения ассортимента тоже избежать не удастся. Санкции в любом случае существенно отражаются на товарной матрице», — отмечает Анастасия Долматова.

Заведения общепита

В этой сфере самым громким стал уход американской сети ресторанов быстрого питания McDonald's, работавшей в России с 1990 года. Компания заключила договор купли-продажи российских заведений с одним из своих франчайзи, управляющим 25 ресторанами в Сибири, — владельцем ООО «ГиД» Александром Говором. Летом 2022 года на месте бывших филиалов McDonald's начали открываться рестораны «Вкусно — и точка». В Перми, куда McDonald's зашла только в 2011 году, у сети было девять заведений. Ресторанов «Вкусно — и точка» в столице Прикамья сейчас восемь.

В апреле этого года американский холдинг Yum! Brands, которому принадлежит другая популярная сеть фастфуда — KFC, также завершил сделку по продаже российского бизнеса. Теперь заведениями сети в РФ владеет ООО «Смарт сервис ЛТД», которое до сделки по франшизе управляло 41 рестораном KFC в Ижевске. Компания провела ребрендинг российских заведений и переименовала их в Rostic's. В мае бывшие рестораны KFC в Перми начали менять вывески. Однако заработали под новым названием тоже не все заведения ушедшей сети: ресторанов KFC в Перми было 14, а точек Rostic's на сегодняшний день только восемь.

Константин Долгановский

Обновили вывески, хоть и остались за прежним собственником, и пермские кафе Baskin Robbins — теперь они называются BRandICE. Корпорация Baskin Robbins запретила использовать свой бренд в России, и тогда московская фабрика (АО «БРПИ»), которая ранее по лицензии выпус­кала мороженое под этой американской маркой, зарегистрировала свою. Позже ГК «Алендвик», владеющая пермской франшизой Baskin Robbins, тоже переименовала свои кафе.

Основатель группы компаний «Алендвик» Александр Никифоров говорит, что, как и в случае с магазинами, ребрендинг известных сетей общепита снизил число посетителей в их заведениях. «Люди относятся к этим переменам с подозрением, даже сегодня, уже по прошествии времени. Мы это видим на примере бывшего «Баскин Роббинса». Несмотря на то, что визуально новый бренд очень похож на прежний, а продукция осталась та же самая — с московской фабрики, посетители нередко выражают сомнение, предлагают ли им тот же продукт. Полагаю, у сетей, заменивших McDonald's и KFC, аналогичная ситуация», — считает Никифоров.

Он прогнозирует, что трафик в популярных кафе и ресторанах постепенно восстановится. «Но того уровня, который был до ребрендинга, он вряд ли когда-то достигнет, потому что недоверие в какой-то мере будет сохраняться», — говорит основатель «Алендвика».

Предприятия

Крупных промышленных предприятий с иностранными инвестициями в Прикамье несколько: созданный на базе завода «Пемос» завод Henkel, АО «Молкомбинат Кунгурский» (входит в состав американской корпорации PepsiCo), два филиала швейцарской Nestle — кондитерская фабрика ООО «Нестле Россия» (бывшая КФ «Камская») и фабрика по производству готовых завтраков ООО «Сириал Партнерс Рус», завод АО «Амбер Пермалко».

Немецкий концерн Henkel весной прошлого года объявил о намерении вывести свой бизнес из РФ. В начале мая 2023-го компания завершила продажу российских активов консорциуму из трёх инвесткомпаний: Kismet Capital Group инвестора Ивана Таврина, Elbrus Services сооснователя Elbrus Capital Дмитрия Крюкова и Augment Investments, подконтрольной совладельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. Цена сделки составила 54 млрд руб. (около €600 млн). Ещё до продажи российские заводы концерна начали проходить ребрендинг: управляющее предприятиями ООО «Хенкель Рус» заработало под коммерческим названием LAB Industries, а продукция Henkel стала продаваться в упаковках с прежним дизайном, но с кириллическим названием — «Вернель», «Персил», «Бреф» и так далее. Стоит отметить, что компания Henkel имеет право выкупить свои предприятия в России в течение 10 лет с момента продажи.

Константин Долгановский

Латвийский холдинг Amber Beverage Group, владевший 92,6% акций АО «Амбер Пермалко» тоже решил избавиться от этого актива. Этим летом компания завершила сделку по продаже своего пакета компании «АлкоВорлд» из Петрозаводска. Ребрендинг пермский завод не проходил и пока сохраняет в названии приставку «Амбер» от названия прежнего владельца.

Nestle полностью из российского бизнеса не выходила, но прекратила инвестиции на территории РФ, а также перестала производить и продавать в России товары под брендами Nesquik и KitKat — шоколад под этой маркой в РФ производился только в Перми. Вместо какао Nesquik российские предприятия Nestle теперь выпускают растворимый напиток «Хрутка», а вместо KitKat — батончики Goodmix.

Молочный комбинат «Кунгурский» продолжает работать в прежнем режиме. Корпорация PepsiCo, как и Nestle, приостановила в РФ продажи своих флагманских газированных напитков — Pepsi Cola, 7Up и Mirinda, но продолжила выпуск молочной продукции и детского питания.

По мнению председателя реготделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», члена краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Дмитрия Теплова, ребрендинг продукции, выпускаемой предприятиями, вряд ли серьёзно снизил спрос на неё. «В большинстве случаев товары остались узнаваемыми — как, например, продукция Henkel. Покупателю уже знакома сама компания, есть доверие, а к смене названий люди сейчас относятся с пониманием», — поясняет Теплов.

Вместе с тем руководитель реготделения «Деловой России» отмечает, что в некоторых аспектах промышленным предприятиям приходится труднее, чем магазинам и заведениям общественного питания, так как им со сменой собственника нередко приходится корректировать довольно сложные производственные процессы. «Понятно, что материалы и ингредиенты, которые ранее поставлялись из Европы, теперь приобрести проблематично. Нужно искать аналоги на азиатских рынках, а так как полные аналоги бывают редко, то так или иначе требуется немного менять рецептуру или создавать совсем новые продукты. Также сложности могут возникнуть у предприятий, которые используют европейское оборудование. Производители техники, вероятнее всего, в обслуживании сегодня откажут. Остаётся либо налаживать производство запчастей в России, либо приобретать оборудование и комплектующие к нему в Азии. Конечно, многим пришлось перестраивать свою работу. Это именно то, чем занимаются российские предприятия в последние полтора года. На мой взгляд, у них это неплохо получается. Главное, что компании, в том числе сменившие собственников, продолжают работать и стараются сохранять ассортимент продукции», — резюмировал Дмитрий Теплов.

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