Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Осмысление нового пространства Музей современного искусства PERMM открылся по новому адресу Поделиться Твитнуть

Новое здание Музея современного искусства PERMM можно считать одним из главных завершённых инфраструктурных проектов юбилейного для Перми года. Не­удивительно, что открытие музейного здания на ул. Крисанова, 4 было масштабным и продолжалось два дня — 27 и 28 октября.

В первый день состоялось превью, гостями которого стали кураторы, художники и руководители музеев и культурных институций России, а также партнёры музея и представители региональной и городской власти.

Наиля Аллахвердиева, директор Музея современного искусства PERMM:

— У нас замечательно всё прошло. Открылись! Последняя неделя перед открытием была безумная, было ощущение, что вообще ничего не успеваем, но основную часть работ закончили. Теперь наступил период доделок, доводки и тюнинга.

Было много гостей: директора музеев, кураторы, художники, руководители пермских институций, представители власти, пермские художники и дизайнеры. Были, например, Николай Полисский, очень важный для Перми художник, тем более что сейчас вокруг его работы «Пермские ворота» идёт большая полемика; Михаил Савченко — директор филиала Третьяковской галереи в Самаре, с которым мы плодотворно сотрудничали в рамках Волгафеста; Катя Бочавар, которая сделала много хороших проектов в Перми.

Благодаря новым связям, которые возникли на ярмарке Cosmoscow, мы пригласили на открытие Алию Ахмадуллину — директора Посольства Музея современного искусства в Уфе «Заман». Они были признаны фондом Cosmoscow «Институцией года», а мы — «Музеем года». Мы с ними ещё не работали, но очень хотим дружить, поскольку это важная российская институция, которая очень хочет стать музеем. Пока это проектная история, они работают в режиме посольства, своего помещения у них пока нет, но есть мечта.

На второй день, 28 октября, музей был открыт торжественно и официально. Ленточку разрезали трое — Наиля Аллахвердиева, министр культуры Пермского края Алла Платонова и исполнительный директор фонда Cosmoscow Анастасия Иванова, которая приехала на новоселье не с пустыми руками — фонд Cosmoscow собрал на аукционах 1,8 млн руб. на закупку новых работ в коллекцию PERMM.

Наиля Аллахвердиева:

— У нас никогда не было таких больших денег на закуп, наша коллекция пополняется за счёт даров художников и произведений, сделанных по заказу музея в рамках резиденций и других проектов.

Когда появилась такая возможность, мы решили поддержать женщин-художниц, в том числе пермских.

Мы приобретаем две большие инсталляции Елены Слобцевой и две большие текстильные инсталляции Ольги Субботиной.

Работы Ольги Субботиной созданы в соавторстве с Михаилом Павлюкевичем и были показаны у нас на выставке «Хроника движения». Одна — большой ковёр с изображением подводной лодки с лицами-иллюминаторами, в этом сюжете просвечивают отсылки к Тайной вечере; вторая — длинная, очень красивая серия с медведями. Ольга Субботина и Михаил Павлюкевич потом этот же сюжет нарисовали на заборе в рамках проекта «Длинные истории Перми».

Эти работы слишком монументальные, не все музеи готовы такое показывать. Если наш музей эти работы сейчас не сохранит, они просто разойдутся по кусочкам.

Купили одну работу Лизы Нестеровой — это молодая художница из Екатеринбурга, её живопись была у нас показана на недавней выставке «Дикое счастье. По обе стороны Уральских гор». Она очень выразительная и нарративная. В нашей коллекции не так много работ екатеринбургских художников, но этот раздел очень важный, и мы его пополняем.

Мы покупаем серию графики Лейли Аслановой, художницы из Ростова-на-Дону. Это очень тонкие работы, невероятно красивая, чувственная графика, и они очень хорошо «рифмуются» с нашей коллекцией работ художников из Казахстана, в том числе Сергея Маслова.

И ещё мы покупаем большую инсталляцию группы «Нежные бабы», которая называется «Сонная артерия». Это серия видео и объект — большие бусы из булыжников. Они были показаны на выставке «Она была красива, как русский пейзаж», и одно из видео снималось в Перми специально для этой выставки. Это работа про память, про тяжесть женской судьбы.

В вечер открытия состоялось четыре вернисажа. Выставки, которые команда музея подготовила к новоселью, наилучшим образом раскрывают возможности нового пространства.

Самый большой зал, который можно структурировать и трансформировать как угодно с помощью мобильных перегородок, был отдан выставке-исследованию «Хранители огня» (16+), подготовленной столичными кураторами Эльмирой Минкиной и Валентином Дьяконовым вместе с пермским журналистом Григорием Ноговицыным и посвящённой пермской музыкальной жизни последней четверти ХХ — первой четверти ХХI века.

За начальную точку таймлайна «Хранителей огня» взят конец 1970-х годов — время появления музыкальных коллективов, делавших первые шаги от сладких песен ВИА к роковому звучанию. Зрители выставки испытывают коллективный и индивидуальный опыт прослушивания музыки самых разных стилей, окунаются в атмосферу одного из главных пермских музыкальных фестивалей — Rock-Line, вспоминают любимые мелодии. На выставке звучит музыка 70 артистов и групп, как широко известных, так и андеграундных.

Название проекта взято из песни «Королева тростника» поэта и музыканта Евгения Чичерина (1972—1999), лидера легендарной пермской группы «Хмели-Сунели». Огонь в интерпретации создателей выставки — это музыка, а хранители — те, кто её создаёт и слушает.

Выставка разместилась на нулевом этаже, в котором есть все условия для погружения в музыку: идеальная звукоизоляция и отсутствие солнечного света делают пространство похожим на концертный зал или ночной клуб. Когда в здании размещался «Мерседес-Центр», здесь была подземная парковка. По любопытному совпадению главным экспонатом-аттракцио­ном «Хранителей огня» стал автомобиль.

Наиля Аллахвердиева:

— Мы решили, что в качестве звуковой капсулы может выступать «копейка», потому что машины с автомагнитолами, в составе которых был кассетный магнитофон, после перестройки стали таким местом, где музыка стала приватной, где у слушателей появился индивидуальный выбор. Мы долго обсуждали с кураторами, где, собственно, бытовала музыка, где она звучала. Машина — это важное место присутствия музыки. Люди, которые предоставили нам эту машину, написали трепетное письмо о том, что машина связана с историей их дедушки, и они в восторге от того, что она теперь выставляется у нас и будет здесь жить. Мы в ближайшее время опубликуем историю этой машины.

Зелёненькая «копейка» в очень хорошем состоянии приобретена музеем в коллекцию за символическую цену. У прежних хозяев она была на положении предмета, который вроде и не нужен, но избавиться от него жалко, потому что он связан с важными семейными воспоминаниями. Поэтому переход в статус музейного экспоната — наилучшая судьба для машины.

В самом высоком «Белом зале» вырос «Баньян» (0+) — масштабная инсталляция художника Дмитрия Булныгина, поднимающая проблему доступности чистой питьевой воды. Огромное экзотическое дерево Fícus Benghalénsis (фикус бенгальский), для создания которого понадобилось более 20 тыс. использованных пластиковых бутылок, занял весь объём зала. Воздушные корни и ветви из прозрачного пластика поднялись на десятиметровую высоту, к самому потолку, и вступили в причудливую игру с естественным светом, падающим из окон, расположенных в верхней части стен зала. Предполагается, что инсталляция будет расти, как настоящее растение, а зрители смогут принять участие в достраивании «Баньяна» в авторской технике художника.

В день новоселья именно «Баньян» стал самым популярным объектом для фотографирования, его «портреты» и портреты зрителей на его фоне заполонили пермские социальные сети.

В новом здании музей PERMM впервые получил возможность постоянной демонстрации произведений из собственной коллекции. Он периодически показывал их и ранее — в виде разнообразных кураторских выставок, но теперь увидеть какую-то часть коллекции музея можно будет всегда.

Именно какую-то часть, а не коллекцию в целом. В запасниках PERMM — около 1400 предметов, и, даже если бы музей всю площадь нового здания отдал под демонстрацию коллекции, что-то всё равно не вошло бы. Поэтому был выбран «постоянно-переменный» принцип: выставки, собранные из музейных экспонатов, будут меняться каждые полгода, и каждый раз «пересобирать» коллекцию будет новый куратор с новым взглядом.

Предметы из коллекции располагаются в двух небольших залах — «капсулах» — на первом и втором этаже бывшего автосалона. На открытии была представлена первая экспозиция из этой серии — «И да, и нет» (16+), собранная кураторами Арсением Сергеевым и Алёной Герасимчук.

Проект открывается в два такта: первый такт — тёмный, «Да/Нет…» — разместился на первом этаже, второй — светлый, «Нет/Да…» — откроется через неделю на втором. Экспозиция объединит более 200 работ российских

художников XX—XXI веков из коллекции PERMM: Дмитрия Пригова, Николая Полисского, Рикардо Мурелли, Павла Пепперштейна и Сергея Ануфриева, Энвиля Касимова и Сергея Орлова, Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной и многих других.

Наиля Аллахвердиева:

— Экспозиционная площадь под коллекцию довольно компактная, но мне нравится, что коллекция занимает меньший процент пространства музея, чем временные выставки, потому что для музея современного искусства в приоритете находится искусство, которое растёт здесь и сейчас. Что касается коллекции, то её интерпретация — очень важная вещь, поскольку контекст меняется, и под влиянием внешних событий и в зависимости от кураторского подхода меняется интерпретация экспонатов, они «звучат» по-новому.

Та интерпретация, которую сейчас предложил куратор Арсений Сергеев, — самая неожиданная за всю историю наших «пересборок», а у нас их было очень много. Он разделил работы по цвету, и выставка посвящена, по сути, амбивалентности любого произведения искусства, которое реагирует на контекст, на связи, которые вокруг него возникают. Эта выставка — попытка рефлексии стереотипов: чёрное и серое у нас однозначно воспринимается как негативное, цветное — как позитивное. Наша экспозиция показывает, что из тёмного может возникать очень много света, из светлого — много мрачного.

Это очень неожиданный, очень эффектный визуальный аттракцион. Чёрные предметы выставляются на чёрном фоне, благодаря этому становятся заметны тончайшие нюансы и оттенки цвета. Очень смешная была реакция у художника Владимира Козина: «Зачем вы натёрли гуталином мои резиновые работы? Они должны быть пыльные, матовые». Мы объяснили, что ничего не натёрли, просто они на чёрном фоне вдруг заблестели — резина проявила свои свойства. Так начинает работать не только цвет, но и рельеф.

Приём простой, но благодаря ему внутри экспозиции возникает очень много новых сюжетов, неожиданных, драматических, а иногда и величественных. Ждём второй этаж, он должен напряжение первого этажа трансформировать во что-то другое, потому что там появится цвет.

Наконец, в качестве четвёртой экспозиции открытия музея была выставлена «Анти­форма №15» (6+) — инсталляция Василия Кононова-Гредина. «Антиформа» автомобиля Mercedes-Benz G-Class 1984 года, известного как «гелендваген», была создана для стенда «Музея года» — PERMM — на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow. Вывернутый наизнанку «гелендваген» стал метафорой реновации автоцентра в музей.

Никита Чунтомов

Поскольку посмотреть на новый PERMM приехало много крупных фигур из музейно-выставочной сферы, гостям устроили ещё и экскурсию на строящееся здание Пермской художественной галереи, и, по словам Наили Аллахвердиевой, музейщики остались «в шоке от масштабов музейного строительства в Перми».

Наиля Аллахвердиева:

— Это очень важное для нас событие. Мы открываем не просто новую площадку PERMM. Мы открываем совершенно новый музей. В нём будет сохранено всё лучшее, к чему вы привыкли за 14 лет существования PERMM, но всё же мы начинаем новую жизнь с новыми планами и проектами. Важно, что наш переезд произошёл именно в 2023 году. Во-первых, это год 300-летия Перми, чьё имя носит музей. Во-вторых, в этом году PERMM стал «Музеем года» по версии Cosmoscow, и новый этап для PERMM начинается в этом почётном статусе. Мы будем стараться держать эту высокую планку и дальше. Впереди много интересной работы — 2024-й станет для нас годом исследования и осмысления возможностей нового пространства.

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