Максим Артамонов «Улыбки детей — наш целевой показатель» Руководитель краевой общественной организации «Счастье жить» Анастасия Гилёва — о создании центра развития детей с особенностями развития Поделиться Твитнуть

В октябре в Перми открылся центр развития детей с особенностями развития и поддержки семей «Дом Счастья». По сути, это первое учреждение в Пермском крае со своим штатом специалистов и разнообразными сервисами, услугами для детей с инвалидностью и их родителей. Оно находится в бывшем здании миграционного центра на шоссе Космонавтов, 181а.

— Как родилась идея создать центр помощи для детей с особенностями развития в Перми?

Анастасия Гилёва

Фото: Юлия Юдинцева

— Сама идея создания такого центра родилась семь лет назад, и три года у нас ушло только на то, чтобы найти подходящее помещение. История поиска началась ещё при предыдущих губернаторах и главах города. В итоге нам предоставили «убитое» полуподвальное помещение на улице Елькина на 189 кв. м. Позже выяснилось, что его не могут передать нам в пользование, потому что был утрачен нормативно-правовой акт. И нам предложили снимать это помещение в аренду за 120 тыс. руб. в месяц. Мы сказали: «Вообще-то вы сами нам должны платить за то, что мы решаем острые социальные проблемы и хотим оказывать услуги для детей бесплатно».

Весной 2020 года, когда началась пандемия, нам показали здание бывшего миграционного центра с затопленным подвалом общей площадью 1034 кв. м. Я тогда сказала, что это нереально. Во-первых, мы просим 200 кв. м, а дают 1000, и тут очень много нужно вложений. Нам посоветовали подумать, потому что других свободных помещений на тот момент не было, и предложили объединиться с другими НКО, чтобы создать общее пространство. Мне понравилась эта идея, потому что когда мы вместе, тогда всё по-другому. Но, к сожалению, когда я начала обращаться ко всем НКО, то все они говорили: «Да, классно, нам тоже надо помещение, но мы не видим возможности и смысла вкладываться в такое «убитое» помещение, мы вам тут не помощники».

— Но вы всё же решили попробовать?

— Когда я принимала решение об этом помещении, я попросила технический план здания, поскольку сама по первому образованию инженер. Буквально за час ночью, пока у меня дети спали, посмотрела и «расписала» все кабинеты. После этого съездила ещё раз на место, внесла корректировки и согласилась на передачу здания, чтобы начать его восстановление и размещение в нём «Дома Счастья» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас этот план хранится у меня уже как реликвия. Но без поддержки партнёров-благотворителей и волонтёров ничего бы не получилось.

— То есть фактически центр начал работать в ковидный год?

— Да, в августе 2020 года наша общественная организация получила грант губернатора на оснащение барабанной студии. В том же году краевые власти передали нам ключи от двухэтажного помещения в безвозмездное пользование сроком на 10 лет. В ноябре того же года мы уже открыли зал танго для занятий с родителями.

Везде было ещё холодно, грязно и неуютно, но в зале танго было тепло, покрашены стены, восстановлен потолок и подведена электроэнергия. И мы уже начали заниматься. Постепенно мы восстанавливали здание и частично открывали сервисы. Янтарная комната открылась 28 апреля 2021 года. И примерно каждые два-три месяца мы открывали новые сервисы, и уже после полного капитального ремонта «Дом Счастья» торжественно открылся совсем недавно. До этого мы открывали только маленькие сервисы, которые выходили из капремонта.

Благодаря поддержке губернатора, в том числе личной, партнёров-благотворителей и волонтёров в Перми было создано новое пространство для детей с особенностями развития. То есть свою задачу по созданию помещения для НКО мы выполняем. Уже два года здесь живёт детский театр «Туки-Луки», который проводит камерные спектакли, мастерские для детей и организовывает различные мероприятия. Также сотрудничество налажено с фондом «Берегиня» и общественной организацией «Территория семьи», которая бесплатно занимает складские помещения. Есть и другие НКО, которые могут использовать помещения центра по согласованию с нами абсолютно бесплатно.

За три года здание было полностью отремонтировано внутри и снаружи, а также благоустроена прилегающая территория.

— Какая нагрузка на центр сейчас? Сколько детей проходит через него, например, за день?

— В день у нас примерно проходит 186 детей. В один момент времени — около 50—60. Сейчас в регистрации, которую мы ведём с сентября поимённо, зарегистрировано примерно 1200 детей.

— Какие дети приходят? С какими проблемами?

— Дети приходят разные. Есть и слабовидящие, и тотально слепые, и слабослышащие, и дети с аутизмом, под которых был специально создан целый центр поведенческого анализа на регулярной основе. Причём мы были первые в Пермском крае. Сейчас уже и минздрав, и минобр открывают свои центры поведенческого анализа, но мы, общественная организация «Счастье жить», открыли первый такой центр, и сейчас единственные, кто берёт детей на сопровождение, все остальные пока работают в консультативном режиме.

— Как много детей-инвалидов сейчас в Прикамье?

— В Пермском крае больше 10 тыс. детей с инвалидностью, в Перми — 4,5 тыс., и поэтому все потом и будут нашими подопечными, по ощущениям. В прошлом году общественная организация «Счастье жить» оказала 58 тыс. услуг родителям детей с инвалидностью, в том числе юридическая помощь и телефон горячей линии.

Занятия проходят как групповые, так и индивидуальные. Если открыть сайт happy59.com, то на нём есть проект «Дом Счастья». Там можно посмотреть расписание занятий и записаться онлайн. Мы специально сделали это для удобства родителей — на сайте очень понятная инфраструктура. Можно самостоятельно записаться или отменить запись.

— Кто работает в центре? Это профессиональные педагоги?

— В штате «Дома Счастья» сейчас девять сотрудников, а всего за год примерно 136 человек ещё на ГПХ. Это логопеды, дефектологи, психологи и педагоги дополнительного образования, музыканты, художники, гончарных дел мастера и все, кто так или иначе работает с нашими детьми. Они все с большим опытом работы с детьми с инвалидностью. Других людей для работы с детьми мы не привлекаем. Если у нас есть волонтёры, то они работают на занятиях в качестве тьюторов или ассистентов. Основные занятия ведут профессиональные специалисты.

— Что для вас лично значит открытие этого центра?

— Для меня лично — это что-то очень сильное про веру. Веру в людей, веру в то, что при объединении усилий, возможно всё, даже то, о чём и не мечталось. Один человек с таким не справится, государство такое создать не сможет, так как уйдёт или слишком много ресурсов (денег, времени и т. д.) и всё равно так не получится. В каждый кабинет нашего «Дома Счастья» вложена любовь, вера и добрые намерения — без преувеличения! — десятков людей. Помощь оказывалась не только материальная и имущественная, но и волонтёрская, экспертная и другая.

— Можно ли говорить, что в Перми существенно изменится ситуация с оказанием помощи детям с особенностями развития, учитывая, что начато также строительство реабилитационного центра в Камской долине?

— «Дом Счастья» — это иной подход к развитию ребёнка и помощи семье. Мы не подменяем функцию государства. То, что оно создаёт, — решение социально важных задач, мы докручиваем и подсказываем, какими методами и средствами можно проводить реабилитацию и оказание медицинской помощи более эффективно. Мы создаём условия для счастливой жизни — то, что государство ещё долгое время не сможет решить, потому что оно занимается решением базовых вопросов в интересах детей и человека. То есть мы создаём условия для того, чтобы каждый день был наполнен смыслами и счастьем для детей, в том числе для их максимальной социализации.

В этом плане можно сказать, что «Дом Счастья» — это место, где тепло, уютно и тебя всегда ждут и помогут. Здесь представлен такой спектр помощи, который государство оказать не сможет, но при этом всё наполнение дома, начиная от навигации и завершая уникальным подходом к проведению занятий, развивает детей и наполняет ресурсами родителей. И для нас самое главное — это улыбки детей. Мы считаем их, и это — наш целевой показатель!

— Смотрели ли вы опыт других российских городов? Как сильно отличается Пермь от них в этом плане?

— Сейчас Пермь сильно отличается от других городов. Этому поспособствовало не только открытие «Дома Счастья» и то, что мы пролоббировали строительство Большого комплексного реабилитационного центра, но и то, что мы 10 лет назад стали активно шевелить развитие всех краевых отелей реабилитации. Где-то требовали улучшения качества услуг, где-то расширения вариантов помощи, где-то требовалось оснащение, например кабинет БОС (биологически обратной связи — Ред.) и «Томатис» (Центр реабилитации инвалидов — Ред.) на ул. Сивкова, 14.

От этих изменений Пермский край стал сильнее остальных в вопросах реабилитации. Кроме того, у нас есть прекрасный реабилитолог Владимир Бронников. В 2017 году Пермский край стал одним из регионов-пилотов по оказанию ранней помощи детям-инвалидам. И я считаю, что мы теперь сильно вырвались вперёд и находимся в топе регионов по оказанию реабилитационный помощи. Многие субъекты РФ в этом плане не развиты совсем, другие имеют огромный потенциал, но родительская общественность его не использует, потому что им проще съездить в Москву или Питер и пройти курс платно. Но, по моей оценке, реабилитация должна быть в шаговой доступности и регулярной, ежедневной, а иначе в ней нет никакого смысла.

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