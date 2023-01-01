Екатерина Артёмова «Сельское хозяйство — одна из самых инвестиционно привлекательных отраслей экономики» Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков — о перспективах развития агробизнеса и мерах его поддержки Поделиться Твитнуть

Фото: Минагро Пермского края

— В сентябре подведомственный министерству Центр развития агробизнеса начал приём документов на субсидирование инвестпроектов, реализованных в регионе в 2023 году. Павел Алексеевич, можете рассказать о наиболее значимых проектах, которые сейчас есть в регионе? Сколько всего ожидаете заявок на получение субсидий и во сколько примерно оцениваете общий объём инвестиций в АПК в этом году?

— Крупнейший проект, который сегодня реа­лизуется, — это строительство самой большой в регионе молочно-товарной фермы на 3700 голов в Верещагино. Первая очередь комплекса будет введена в эксплуатацию до конца этого года. Ожидаем заявок и по менее масштабным проектам — в крае возводятся небольшие фермы, комплексы для сушки зерна и другие подобные объекты. Сказать, сколько всего будет заявок, и посчитать общий объём инвестиций пока сложно, ведь приём документов только стартовал.

Ожидаем, что около 30 сельхозпредприятий направят документы на субсидирование затрат при реализации проектов. В основном это будут проекты в сфере молочного животноводства. Прогнозно общий объём привлечённых средств в АПК по этому направлению составит порядка 2 млрд руб.

— Пермский край относится к зоне рискованного земледелия. Снижает ли это инвес­тиционную привлекательность агробизнеса в регионе?

— Пермский край обладает огромным инвестиционным потенциалом. Да, регион относится к зоне рискованного земледелия, где климат не совсем благоприятен для развития растениеводства. Но, подчеркну, климатические условия Прикамья позволяют успешно заниматься молочным животноводством. И сегодня это доминирующая сфера агропромышленного комплекса нашего региона, очень перспективная. Во-первых, у нас есть гарантированный сбыт сырого молока, так как объёмы его производства существенно ниже объёмов переработки. Во-вторых, в Пермском крае достаточно большой земельный ресурс, необходимый для животноводства, и в этом наше конкурентное преимущество по сравнению с другими субъектами Российской Федерации. В-третьих, удачное логистическое расположение региона на стыке Европы и Азии, через нас проходят крупные транспортные магистрали — всё это позволяет эффективно выстроить сбыт продукции АПК в другие регионы.

Дополнительным толчком для развития сельскохозяйственной отрасли в Прикамье является то, что в силу промышленной специализации региона в наших вузах готовят высококлассных специалистов разных инженерных специальностей. Спрос на них в сельском хозяйстве сегодня крайне высок, так как, вопреки разным предубеждениям, это очень современная и высокотехнологичная отрасль. Ещё один стимулирующий фактор — это, конечно, существенные меры господдержки аграриев.

Так что я готов утверждать, что сельское хозяйство — одна из самых инвестиционно привлекательных отраслей экономики, и могу подтвердить это цифрами. В 2022 году объём инвестиций в АПК в Пермском крае вырос. По данным Пермьстата, финансовые вложения (инвестиции) в основной капитал в 2021 году составили чуть более 3 млрд руб., тогда как в 2022 году уже выросли до 4,5 млрд руб. Уверен, что в ближайшие годы тенденция роста объёма инвестиций в эту сферу сохранится.

— Вы сказали о существенных мерах поддержки. Одна из задач, которую вы поставили перед собой, когда только возглавили министерство в 2021 году, — максимально упростить для аграриев получение информации о них и сделать предоставление самой поддержки более оперативным. Насколько это получилось? Как выстроен механизм получения поддержки сегодня?

— Насколько комфортнее и результативнее стало работать министерство, наверное, лучше спросить у сельхозпроизводителей. В практике работы выезды в округа и постоянное общение с представителями агробизнеса. Коллеги дают обратную связь.

Я считаю, что результат есть. Одно из самых значимых изменений — господдержка в виде субсидии аграриям предоставляется не в два этапа, весной и осенью, а сразу в полном объёме перед началом посевных работ, когда предпринимателям нужны средства на приобретение семян, подготовку техники к весенне-полевым работам и так далее. Мы довольно долго к этому шли, так как потребовалась корректировка большого количества нормативных актов, и наконец в этом году нам удалось это сделать. Также был создан Центр развития агробизнеса, с которого мы начали разговор. С помощью него министерство быстрее и эффективнее отрабатывает все заявки на предоставление субсидий и остальной поток документов. Однако всегда есть над чем работать. Перед нами поставлена задача, которая находится на контроле у главы региона: на будущий год держать заданную планку организации работы и продолжать в том же темпе.

Кроме этого, продолжим работу по цифровизации отрасли. Планируем со следующего года перевести подачу заявок на получение субсидий в цифровой формат, что также ускорит процесс предоставления поддержки.

— Какие меры поддержки сельхозтоваропроизводителей, помимо субсидирования инвестпроектов, доступны в Прикамье сего­дня? Какой бюджет на эти цели запланирован в этом году?

— Всего действует более 30 мер поддержки, и все они очень разные. Объём поддержки в 2023 году — свыше 3 млрд руб. Основные меры — это так называемые «погектаровая поддержка» и «субсидия на литр молока». На них приходится около трети всего объёма средств, которые выделяются на поддержку сельхозтоваропроизводителей. В этом году по поручению губернатора Дмитрия Николаевича Махонина более 1 млрд руб. направили аграриям весной — до начала посевных работ.

— В Пермском крае есть такой механизм поддержки инвесторов, как приоритетный инвестиционный проект. Всего сейчас в реестре ПИП 80 инициатив. При этом проектов в сфере АПК всего три. Почему механизм ПИП непопулярен в отрасли?

— Приоритетный инвестиционный проект — это инструмент, который был создан в первую очередь для того, чтобы инвесторы могли получить налоговые льготы, в частности уменьшить платежи по налогу на прибыль. Также благодаря ПИП можно получить землю в аренду без торгов и административное сопровождение. Однако сельхозтоваропроизводители платят не налог на прибыль, а единый сельхозналог, и проекты, как правило, реализуют на собственной земле. То есть эти меры поддержки для них не всегда актуальны. Что касается административного сопровождения, то мы сами ведём проект «в ручном режиме» и в случае необходимости привлекаем коллег.

Те, кто инвестирует в агробизнес, точно не обделены поддержкой. Для таких инвестпроектов есть свой широкий портфель мер, в том числе уже упомянутое субсидирование, которые подразумевают компенсацию части прямых понесённых затрат. Край готов компенсировать до 30% расходов на реализацию проекта. Если скомбинировать региональную поддержку с федеральной, можно возместить до 55% затрат.

— Продолжит ли министерство работу по усовершенствованию мер поддержки? Каких изменений стоит ждать предпринимателям в ближайшее время?

— Мне кажется, нет ничего хуже, чем постоянное изменение правил игры — так можно никогда не увидеть эффекта. Если будем постоянно менять параметры и критерии господдержки, то не дадим возможности нашему бизнесу планировать свою деятельность. Доработки будут всегда, но подходы должны оставаться понятными и постоянными.

Отмечу, что федеральные коллеги приняли решение уделять больше внимания крупным проектам, и мы тоже собираемся следовать этому тренду. Так, если речь идёт о молочно-товарных фермах, то ранее субсидировались проекты от 400 голов, теперь же поддержка будет оказываться проектам от 1000 голов сельскохозяйственных животных.

Конечно, те небольшие проекты, которые включены в уже сформированный трёхлетний реестр субсидируемых инвестпроектов в сфере АПК на 2023—2025 годы, мы обязательно просубсидируем. Предприниматели доверились нам, приступили к строительству, и мы не оставим их без поддержки. Но в реестр инвестпроектов на 2026 год, к составлению которого мы приступаем, будем включать уже только крупные проекты. Для самих предпринимателей это куда более надёжный способ инвестировать. Разница между расходами на содержание фермы на 400 голов и фермы на 1000 голов не такая существенная, при этом крупные хозяйства куда устойчивее при любых изменениях экономической ситуации.

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