Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Больше чем библиотека В Пермском крае в 2023 году откроется восемь новых модельных библиотек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Модельные библиотеки, которые на протяжении последних четырёх лет одна за другой открываются в Пермском крае, – это библиотеки будущего. «Новый компаньон» неоднократно писал о том, как проходит модернизация библиотечной системы нашего региона, и неслучайно: благодаря открытию модельных библиотек города и сёла получают современные медиацентры, которые могут быть наполнены самой разнообразной активностью – образовательной, культурной, клубной.

Важнейшая функция модельной библиотеки – преодоление территориальной дискриминации в получении доступа к культурным ценностям. Открытие современных медиацентров радикально расширяет возможности жителей даже отделённых и небольших населённых пунктов в доступе не только к литературе, но и к видео и музыке, а ещё даёт возможность новых коммуникаций, создаёт новый круг общения.

Пермский край – один из «чемпионов» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. Две первые, пилотные модельные библиотеки были открыты в Перми в 2019 году. Сложный «ковидный» 2020 год стал прорывным в области библиотечного дела Пермского края: за год в регионе было модернизировано десять библиотек! Это стало возможно благодаря тому, что подключилось Министерство культуры Пермского края: сейчас библиотеки региона модернизируются не только за счёт нацпроекта, но и за счёт собственных средств краевого бюджета, а в 2020 году одна из библиотек была модернизирована на счёт средств пермского муниципалитета.

Практика показывает: после модернизации количество посещений библиотек увеличивается вдвое. Неудивительно, что учреждения активно включаются в конкурс, победители которого получают субсидии на превращение обычной библиотеки в модельную.

В нынешнем году за счёт средств федерального бюджета в Пермском крае открывается пять модельных библиотек, и ещё три – за счёт собственных средств региона. В результате количество модельных библиотек в Пермском крае достигнет 35.

Федеральный бюджет выделил на этот год 40 млн руб. – по 10 млн руб. на модернизацию трёх центральных библиотек, и по 5 млн руб. – на две малые библиотеки.

Первыми открылись как раз малые: в июне – детская библиотека № 1 им. Аркадия Гайдара в Перми, а июле – Центральная детская библиотека им. Бориса Рябинина в Кунгуре.

В «гайдаровской» библиотеке были созданы абонемент для подростков, абонемент для дошкольников и школьников младших классов, зал мероприятий, зал семейного досуга, информационный центр для руководителей детского чтения, абонемент для родителей. Были выделены выставочные пространства, зоны для индивидуального чтения или индивидуальной работы, для общения и для игр.

Продумано наполнение каждой зоны: так, в зале семейного досуга организована площадка с играми для посетителей разных возрастов. У сотрудников библиотеки появилась возможность организовывать творческие мастер-классы; книжные фонды пополнились большим количество современной литературы для педагогов и родителей, а также изданиями по краеведению. «Фишкой» библиотеки им. Гайдара стал новый интерактивный комплекс – мобильный планетарий для детей.

Большое внимание уделено визуальному оформлению библиотеки: стены украшены картами с расположением исторических памятников, достопримечательностей и арт-объектов Перми, фотографиями старой Мотовилихи и Висима, историческими фото о пребывании Аркадия Гайдара в Перми и о его творчестве. На тросовой системе размещаются сменные выставки – на открытии была представлена выставка «Легенды Пармы».

В кунгурской библиотеке имени прекрасного писателя-анималиста Бориса Рябинина, уроженца Кунгура, было создано принципиально новое пространство для чтения, общения, учёбы и отдыха. Для родителей была оборудована зона ожидания с удобными мягкими креслами и возможностью полистать периодические издания, пока дети занимаются в клубах или готовят школьные доклады. Разумеется, были созданы компьютерные места с выходом в интернет и электронные каталоги библиотеки. Богатый фонд краеведческой литературы, которым библиотека гордится, находится в открытом доступе.

Есть в библиотеке и необычные зоны, которые делают её ещё и чем-то вроде музея. Это, в первую очередь, мемориальная экспозиция Бориса Рябинина: родственники писателя подарили библиотеке его письменный стол, настольный письменный прибор с фигурой оленя, шкаф, кресло, печатную машинку; ещё одна почти музейная экспозиция –коллекция моделей кораблей, изготовленная и подаренная библиотеке капитаном подводной лодки Е.Н. Ерёминым, ветераном Великой Отечественной войны. Планируются и разнообразные сменные выставки.

Событийное наполнение библиотеки предусматривает множество творческих активностей для детей, в том числе необычных – например, рисование песком на световых столах. Многофункциональный вместительный зал-трансформер позволяет проводить мероприятия разного масштаба и формата.

В октябре откроются две большие модельные библиотеки – в Краснокамске и в Октябрьском, а на 1 декабря запланировано открытие в новом качестве центральной библиотеки Чердыни.

В Краснокамске интерьер обновлённой центральной библиотеки будет состоять из стилевых элементов, отражающих историю города. Один из залов выполнен в стилистке театра советского времени; здесь будет оборудовано пространство для работы виртуального концертного зала, где будут проходить прямые трансляции и демонстрироваться архивные записи концертов классической музыки – это ещё одно важное для Пермского края направление национального проекта «Культура». Планируются и живые концерты, а также выступления театральных коллективов. Ещё один зал будет наполнен предметами советского ретро.

В качестве проводника между эпохами выступят изображения кошек, которые будут сопровождать посетителей библиотеки во всех её помещениях.

В Октябрьском – одном из самых активных и динамичных центров культуры в Пермском крае – в библиотеке будут созданы зона регистрации и открытого хранения; полиграфии и фото- и видеосъёмки; место для проведения культурно-просветительских, социально значимых мероприятий и «тихого» чтения; пространство для системной поддержки профессиональных компетенций; центр правовой и деловой информации; коворкинг, творческая лаборатория, игротека. Оформление библиотеки будет продвигать местные достопримечательности: здесь расположатся панно с видами исторических виадуков, вокзала и других примечательных мест Октябрьского района.

В Чердыни центральная библиотека трансформируется в современное социальное пространство, состоящее из информационной и мемориальной зон, выставочного пространства и зоны свободного общения. Как и кунгурская детская библиотека, центральная библиотека Чердыни создаёт мемориальную экспозицию – витрины и настенные планшеты, на которых будут располагаться книги Светланы Володиной, писательницы и поэтессы, имя которой носит библиотека, а также документы о её жизни и творчестве.

Одна из «фишек» интерьера – электрокамин, который будет установлен в зале для проведения камерных мероприятий. Планируется оборудовать несколько компьютерных рабочих мест, в том числе отдельное место для слабовидящих пользователей, интерактивный электронный каталог и все прочие необходимые технические детали современной библиотеки.

Три библиотеки, победившие в краевом конкурсе, получают из бюджета по 5 млн руб. на модернизацию, и их планы не менее креативны, чем у тех, что победили в конкурсе федеральных грантов.

Так, библиотека посёлка Рябинино Чердынского района, которая открылась после реновации в июле, предстала перед посетителями как территория общения, интеллектуального развития и творческого досуга людей разного возраста.

В Рябинино реализуется пилотный проект «Современный малый населённый пункт», цель которого – цифровизация, внедрение новых технологий в социальных объектах, обучение подрастающего поколения интерактивному оборудованию. Библиотека активно включилась в этот процесс.

Благодаря модернизации здесь появилось множество новых сервисов для сотрудников учреждения и посетителей – автоматизированные рабочие места, сканирование, ламинирование, цветная печать. Для детей – сенсорный стол, глобус, интерактивная песочница, технологии дополненной реальности и даже мобильный робот, который рассказывает о книжных новинках и водит экскурсии по библиотеке.

Если в Краснокамске модельная библиотека сотрудничает с виртуальным концертным залом, то в Рябинино – с социальным кинозалом. Благодаря мультимедийным технологиям здесь будут проходить показы и обсуждения фильмов, медиазанятия, творческие встречи с интересными людьми. Закуплено оборудование для мультстудии, и скоро в Рябинино будут создаваться собственные мультфильмы.

Библиотека в деревне Липовая Лысьвенского округа, открывшаяся после модернизации в сентябре, называется «Книжный улей» и позиционируется как пространство для семейного чтения. В основу планировки помещения положен пчелиный улей, его шестигранная сотовая структура. Библиотека совсем маленькая – около 100 кв. м, и дизайнерское решение максимально продуманно использует каждый сантиметр пространства. Все помещения многофункциональны, а в целом небольшая уютная библиотека похожа на квартиру, которую обживает гостеприимная семья. Здесь есть даже специальные кабинеты для чтения вслух: родители могут почитать детям, не мешая другим посетителям.

Несмотря на скромные размеры, «Книжный улей», как и другие модельные библиотеки, включает событийный зал для проведения культурных и просветительских мероприятий разного формата для детей и взрослых, семейных праздников, лекций и кинопросмотров.

До конца нынешнего года откроется ещё одна модельная библиотека, победившая в конкурсе Министерства культуры Пермского края – в Юсьве.

Юсьвинская библиотека тоже объединяет читателей разного возраста и делает акцент на детском и подростковом чтении. Выделена зона для подростков и молодёжи «Юниор», зона для работы с компьютерами «КомпьюТерра», отдельная зона для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Читалка», а также игровая зона, выставочное пространство, мультимедийная зона, зона для групповой работы.

Мобильность достигается за счёт многофункциональной мебели на колёсиках, которую можно легко и быстро передвинуть, трансформирующихся столиков-картин, складных стульев, откидных экранов.

В дизайне помещения использована символика юсьвинской территории – лебедь, «юсь» по-коми-пермяцки, национальные орнаменты, слова и буквы коми-пермяцкого алфавита.

Библиотека будет оставаться книгоцентричной, но теперь в ней можно не только читать, но и смотреть, слушать, общаться, готовиться к занятиям, уединяться, созерцать и наблюдать.

Модельная библиотека может стать «теплым домом», безопасным «третьим местом» (после дома и школы), в котором можно выбрать занятие по душе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.