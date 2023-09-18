Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Расписались в мастерстве Пермский дом народного творчества «Губерния» провёл очередной фестиваль «Расписная суббота» Поделиться Твитнуть

Автор фото: Евгений Бирюков

В «Губернии» многие фестивали подчинены сезонному календарю, как и положено настоящим народным праздникам. Завсегдатаи знают, что весной проходит фестиваль ткачества «Весна. Кросна», это фестиваль-биеннале, зимой — любимый горожанами «Сочельник» с «пельменными помочами», а осенью — непременно «Расписная суббота», праздник народной росписи. Тематика этих событий отражает идеологию «Губернии»: народное творчество здесь понимается не только как песенно-танцевально-частушечный фольклор, но и как народные промыслы. «Губерния» активно работает с мастерами, пропагандирует и продвигает их творчество, и «Расписная суббота», один из самых ярких осенних фестивалей в Прикамье, — важнейшее событие в этом ряду.

Нынче фестиваль прошёл в 12-й раз. В своё время он был задуман директором ПДНТ «Губерния» Татьяной Санниковой и руководителем фольклорного коллектива «Песельная артель» Валерием Жуком как своеобразный оммаж расписным интерьерам прикамских крестьянских изб, «лицом» которых стала изба из деревни Гадья Чердынского района. С тех пор один из фестивальных дней «Расписной субботы» непременно проходит в Хохловке, где сейчас находится этот уникальный дом.

Отличие «Расписной субботы» от многих других фестивалей народного творчества — то, что это ещё и конкурс профессионального мастерства. Мастера со всей России представляют в Перми образцы традиционной росписи разных регионов и соревнуются в двух «спортивных дисциплинах»: в первый день расписывают предложенные предметы, у всех одинаковые, а во второй проводят мастер-классы для посетителей Хохловки и рассказывают о традиционных приёмах и образах народной росписи. Победителя определяют по результатам обоих конкурсов.

В оргкомитет фестиваля в этом году поступило 30 заявок от мастеров художественной росписи, в конкурсе приняло участие 17 человек. Многие регионы участвовали впервые: Тюмень, Челябинск, Санкт-Петербург.

Первый фестивальный день прошёл в помещениях «Губернии»: мастера расписывали матрёшек. Оказалось, что этот популярный предмет — не такой простой для мастеров росписи, что матрёшка принимает не каждый узор, не каждую технику. Семёновские и загорские мастера, которые традиционно расписывают матрёшек, уже приладились к этой форме, а вот уральцам и северным мастерам пришлось непросто: для них это непривычный объект. В результате они-то и остались особенно довольны, поскольку успешно преодолели все трудности. Матрёшки получились очень эффектные и очень разнообразные по стилю и характеру.

Фестивали «Губернии» отличаются непременной просветительской составляющей. Так, в первый день фестиваля прошли открытые лекции. Директор Государственного архива Пермского края Юлия Кашаева рассказала об этнографических экспедициях профессора Георгия Николаевича Чагина по северу Пермского края: именно он начал собирать музейные коллекции народной росписи. Изба крестьянина Васильева из Гадьи — тоже его находка. Специалист Коми-пермяцкого этнокультурного центра (Кудымкар) Жанна Надымова прочитала лекцию о Петре Субботине-Пермяке «От набойки до футуризма» и представила альбом текстильной набойки, изданный этнокультурным центром. Лекции активно посещали студенты колледжа «Оникс» и художественного училища, а на мастер-классы пришли ребята из художественной школы.

Во второй день, в Хохловке, прошли конкурсные мастер-классы. «Расписная суббота» — это всегда золотая осень во всём её великолепии. Нынче фестиваль прошел 15 — 17 сентября, и с погодой очень повезло.

Мастера предложили посетителям архитектурно-этнографического музея расписать заранее продуманные заготовки. Так, мастер Наталья Чудинова поставила перед участниками мастер-классов ту же задачу, которая стояла перед участниками профессионального конкурса: привезла с собой из Чусового «голеньких» матрёшек. Важная деталь: у художницы матрёшки были не куклами, а брошками, и каждый участник мастер-класса унёс с собой собственноручно расписанное украшение.

Мастер из ЗАТО «Звёздный» Ольга Мартьянова сделала заготовки в виде кленовых листьев, и оказалось, что знаменитая «обвинская роза» вписалась в эту пятипалую форму, как родная. На этих листиках дети — участники мастер-классов делали открытки любимым педагогам к приближающемуся Дню учителя.

Член жюри Данил Малышев из Костромы, победитель конкурса 2021 года, который тоже проводил мастер-класс, привёз с собой из Костромы заготовки ёлочных шаров, и его ученики получили не только новый опыт, но и готовые новогодние игрушки.

Ещё один мастер-класс провела пермская мастерица Светлана Сергеева. Она в конкурсе не участвовала, но 15 сентября в ПДНТ «Губерния» открылась её авторская выставка «Обвинская роспись от А до Я»: на деревянных спилах художница расположила 33 элемента обвинской росписи и вписала в них 33 буквы русского алфавита. Свой мастер-класс Светлана Сергеева проводила на… деревянных медведях; кстати, выставка в «Губернии» будет работать до конца октября.

Мастер-классы сопровождались подробными рассказами о построении традиционной композиции народной росписи, о формировании и расположении узора, о сочетании цветов.

Третий день фестиваля был посвящён награждению победителей. Церемония впервые прошла в Пермской арт-резиденции, где сейчас как раз работает выставка, посвящённая пермским фестивалям, и участники «Расписной субботы», съехавшиеся из разных городов России и Пермского края, смогли познакомиться с пермскими праздниками, в том числе проектами «Губернии».

Абсолютным победителем конкурса стала Лидия Ерохина — один из самых популярных сегодня пермских художников, работающих в технологии росписи по дереву. Её матрёшка получилась лаконичной, стильной и в то же время отражающей все особенности урало-сибирской народной росписи. Мастер-класс она тоже провела виртуозно. Различные призы получили Ольга Мартьянова (ЗАТО Звёздный), Оксана Дементьева (Санкт-Петербург), Наталья Чудинова (Чусовой), Вероника Гагарина (Чайковский), Надежда Почуева (Челябинск) и Юлия Родина (Пермь).

Жюри в составе мастеров Галины Вязовой из Кунгура, победительницы прошлогоднего конкурса, и уже упомянутого Данила Малышева, а также председателя — Даниила Крапчунова, и.о. директора Гуманитарного института Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, кандидата философских наук, историка, культуролога, фольклориста, — на протяжении нескольких часов в формате круглого стола подробно разбирало каждую конкурсную матрёшку, так что ни у кого не осталось вопросов, почему победителями и призёрами стали именно эти, а не другие мастера.

Никакой фестиваль не обходится без музыкальной программы, и нынешнюю все отмечают как очень удачную, хотя коллективы, выступавшие в «Губернии», молодые и участвуют в подобном событии впервые. Музыкальная студия «Жарница» из Кишерти — совсем нераскрученный проект, основанный год назад, однако их рискованное, но гармоничное сочетание музыки этнофьюжн и академических инструментов имело огромный успех у меломанов. Все участники ансамбля вышли на сцену в больших венках из кленовых листьев. Это осенняя традиция Южного Прикамья: в последний день открытого выпаса скота хозяйки и животные выходят в таких венках. Выступление «Жарницы» в первый фестивальный вечер настроило участников на яркий и тёплый день в Хохловке.

На второй вечер выступала группа «Ирисово поле» — пермские музыканты во главе с солисткой Ольгой Ирисовой из Ижевска. Медитативная музыка дарила отдохновение после возвращения с напряжённой программы в архитектурно-этнографическом музее.

На закрытии получился настоящий этнографический джем. Народная мастерица — ткачиха Марина Крысова и руководитель этноцентра «Губернии» Наталья Кожанова в дуэте играли на коми-пермяцких свирелях — пэлянах, Марина Крысова пела, и оказалось, что председатель жюри Даниил Крапчунов — тоже знаток народного пения, так что прямо во время заключительного концерта создался новый, пусть временный, музыкальный коллектив.





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