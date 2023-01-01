Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Важнейшее направление — профилактика насилия в школах» Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова — о школьных конфликтах и способах их предупреждения Поделиться Твитнуть

— В СМИ появилась информация о том, что в Пермском крае растёт число конфликтов в школах и даже в детских садах. Что по этому поводу известно аппарату уполномоченного?

— Данные за 2023 год ещё неполные, но в 2022 году в мой адрес поступило 384 обращения, связанных с вопросами реализации прав детей на образование, и из них 103 посвящены конфликтным ситуациям в образовательных организациях. Действительно, в сравнении с данными за 2021 год количество таких обращений выросло на 24%. 32 обращения связаны с организацией образовательного процесса, а 55 — жалобы на нарушения учителями педагогической этики, а также бездействие в вопросах разрешения конфликтов между детьми или буллинга в отношении учащегося со стороны одноклассников.

В том же году было получено 15 обращений, связанных с конфликтами в дошкольных образовательных организациях. В 2021 году, а также и в предыдущие годы большая часть обращений по поводу детских садов была связана с вопросами предоставления услуги дошкольного образования, но в 2022 году поступило больше сигналов о ситуациях нарушения этики сотрудниками дошкольного образовательного учреждения или бездействия администрации в вопросах разрешения конфликтов между воспитанниками.

Количество обращений с жалобами на действия преподавателей и представителей администраций общеобразовательных организаций, связанных с нарушениями педагогической этики и бездействием в конфликтных ситуациях, в случаях буллинга, растёт на протяжении последних трёх лет.

Как видно из обращений, ситуация складывается таким образом, что в конфликтах задействованы все стороны образовательного процесса.

— Что можно предпринять для улучшения этой ситуации?

— Важнейшее стратегическое направление — профилактика насилия в школьной среде. Она является одной из стратегических задач, заявленных в региональной программе воспитания в Пермском крае на период 2021—2025 годов. Программой предусмотрена реализация системы мер, исключающих какое-либо психологическое насилие во взаимодействии участников образовательных отношений, обеспечение психологической безопасности образовательной среды как важнейшего, базового элемента системы профилактики деструктивных явлений: зависимого поведения, суицидальной активности, травли, агрессии и т. п. — в поведении детей и подростков.

Создание и поддержание доброжелательной среды в учреждениях образования — одна из приоритетных задач, стоящих на повестке дня. От этого зависит качество преподавания, результат обучения, а главное — психологическое состояние и здоровье учащихся.

— Какими методами этого можно добиться?

— Одним из путей формирования доброжелательной среды в образовательных учреждениях Перми стал проект «Школа доброжелательных отношений», который с 2022 года при поддержке городской администрации развивает на территории города команда специалистов в области психологии, конфликтологии и медиации из Пермского государственного национального исследовательского университета, Ассоциации медиаторов Пермского края и Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Перми. Руководит проектом профессор ПГНИУ Татьяна Ивановна Марголина.

«Школа доброжелательных отношений» предполагает разработку модели создания доброжелательной атмосферы в школе с использованием примирительных процедур. Задача проекта — создать в школе доверительную среду, в которой каждый ребёнок будет чувствовать себя защищённым. В 2022 году в проекте приняли участие 10 образовательных учреждений Перми: школа-интернат №4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, школы «ЭнергоПолис» и «Приоритет», школы №37, 45, 14, «Школа агробизнестехнологий», «Открытая школа», лицей №8 и гимназия №31.

Проект был разделён на два направления: «ProМир» — развитие системы воспитания в духе уважения достоинства каждой личности, формирование толерантного отношения друг к другу, профилактика буллинга и повышение качества образования; и «ProСтиль» — формирование комфортного образовательного пространства, дружественного как к детям, так и к родителям. По мнению авторов проекта, для создания доброжелательной среды важны не только внутренние установки, ориентированные на ценностное воспитание личности ребёнка, но и внешнее оформление пространства, формирующего моральные и поведенческие ориентиры.

В ходе реализации проекта для административных команд и педагогических коллективов школ прошли семинары, затем каждая из школ-участниц разработала свою программу по созданию доброжелательной среды.

В 2023 году в проект вступили новые участники: один детский сад и 11 школ, среди которых — гимназии, общеобразовательные школы, школы для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, коррекционные школы.

Среди мероприятий проекта — семинары для проектных команд школ и детских садов, в рамках которых слушатели осваивают способы работы по предупреждению и урегулированию конфликтов и разрабатывают модель своего образовательного учреждения по созданию доброжелательной атмосферы, и экспертиза моделей участников проекта. В этом году в проведении семинаров будут задействованы школы — участники проекта 2022 года, которые стали опорными площадками по его реализации.

Итоговым мероприятием станет проведение городского форума, на котором административным командам и педагогическим работникам, учащимся, родителям будут представлены итоги работы проекта, эффективные практики работы и прочее.

— «Школа доброжелательных отношений» — не единственный метод профилактики школьных конфликтов?

— На протяжении более 20 лет в Пермском крае работает и развивается система школьных служб примирения.

По данным мониторинга Министерства образования и науки Пермского края, в 2021/22 учебном году деятельность по примирению конфликтующих сторон осуществляло 495 служб примирения, включающих в себя 3798 участников, из которых 2871 — обучающиеся. За учебный год было рассмотрено 2990 случаев, 88% закончились примирением сторон.

Если в образовательном учреждении возникает конфликтная ситуация, каждый из участников конфликта может обратиться как в школьную службу примирения, так и в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Такие комиссии существуют во всех образовательных учреждениях и состоят из равного числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Пермский край — один из первопроходцев в разработке методики примирительных процедур применительно к образовательному процессу. Существующие механизмы позволяют конструктивно решать конфликтные ситуации в школе и формировать доброжелательную среду в учреждениях образования.

Участие уполномоченного по правам ребёнка в решении конфликтных ситуаций — пермская традиция. Я, как и мои предшественники, стараюсь активно участвовать в предотвращении и решении конфликтов. Вы всегда можете обратиться к уполномоченному по правам ребёнка в Пермском крае через сайт: www.perm-deti.ru, электронную почту: ombudsman@uppc.permkrai.ru, по почте: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51 или по телефонам: 8 (342) 235-15-19, 235-15-95, 235-15-11.

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