Алёна Бронникова Лес в законе С какими проблемами пришлось столкнуться лесопромышленному комплексу Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае леса расположены более чем на 70% территории, и лесопромышленный комплекс занимает лидирующие позиции в экономике региона. Эксперты отмечают, что в целом ситуация для отрасли сейчас стабильная, однако существуют определённые трудности, которые мешают интенсивному развитию.

Адаптировались

Несмотря на геополитическую ситуацию, Пермский край оказался лидером по доходам среди регионов ПФО в сфере лесного хозяйства за первую половину 2023 года. По данным Рослесинфорга, объём дохода за этот период составил 1,1 млрд руб. В консолидированный бюджет страны Прикамье направило более 27% доходов от всей выручки регионов ПФО. В организации сообщают, что такие показатели достигнуты за счёт высокого уровня заготовки древесины.

Как отметил заместитель главы краевого минприроды Олег Солонцов, последние три года ситуация в отрасли остаётся примерно на одном и том же уровне. Разница показателей в объёмах заготовки древесины для нужд лесопромышленного комплекса (ЛПК) может меняться в пределах 5%, но негативной тенденции или стагнации не наблюдается.

Директор региональной Ассоциации лесопромышленников, член Пермской ТПП Игорь Старцев рассказал, что крупным предприятиям удалось подстроиться к текущей ситуации, найти новые решения и выстроить логистику, что положительно сказалось на их экономике и экономике Прикамья в целом.

«Ряду крупных предприятий удалось достаточно комфортно вписаться в изменившиеся рынки сбыта за счёт востребованности их узконаправленной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это, например, ЦБК «КАМА», АО «Соликамскбумпром». И текущий валютный курс благоприятно сказывается на их маржинальности», — добавил он.

Не всё так просто

В то же время малым и средним предприятиям деревообработки, ориентированным в основном на производство пиломатериалов, приходится намного сложнее. Многие каналы сбыта продукции потеряны в связи с санкциями, произошло сокращение экспорта, из-за чего внутренний рынок оказался переполненным.

«Местный строительный рынок переживает спад, ёмкость рынка не вмещает весь производимый объём пиломатериалов. Как следствие, идёт демпинг цен, что негативно сказывается на финансово-экономическом положении предприятий», — рассказал Игорь Старцев.

Большая часть производимой техники в этом году переориентирована на СВО, отметил он, выросли цены на заготовительную технику, транспорт для перевозки продукции и запасные части к ним. В результате этого значительно выросла и себестоимость производимой продукции ЛПК.

Кроме того, в Прикамье сложилась проблема, связанная со сбытом низкосортных лиственных пород, таких как осина, липа и берёза, которые не пользуются спросом у предприятий. Специалисты сходятся во мнении, что край нуждается в предприятиях, которые могли бы заниматься переработкой низкокачественной древесины.

Так, например, правительство региона на данный момент одобрило и приняло к реализации два инвестпроекта. Как рассказал Олег Солонцов, в рамках этих проектов за счёт двух предприятий ЛПК производится переработка древесины мягколиственных пород деревьев, в том числе осины и берёзы. Заявленный ресурс ООО «Кама» составляет 350 тыс. куб. м, а ООО «Тилия» — 200 тыс. куб. м.

«Объём 550 тыс. куб. м достаточно значительный, — подчеркнул заместитель министра природных ресурсов. — Это очень хороший и знаковый для края показатель».

Вопросы экологии

Интенсивному развитию ЛПК Пермского края препятствуют вопросы, связанные с экологией. Особенно отрасль волнуют вопросы изменяющегося климата, который напрямую сказывается на лесном хозяйстве и, соответственно, связанной с ним промышленности.

По мнению завкафедрой лесоводства Уральского лесотехнического университета Сергея Залесова, изменение климата «больно ударит» по предприятиям ЛПК Прикамья. Ельники начнут усыхать сильнее, а в лесах всё больше будут распространяться вредители полиграф и короед-типограф.

«Если, как нынче, будет сухое жаркое лето, короед может дойти до Соликамска и подорвать сырьевую базу основных пермских переработчиков, потому что все они ориентированы на хвойные породы. У вас основные хвойные породы — это ель и пихта, а полиграф уничтожает пихту с подроста. Уничтожит пихту — начнёт уничтожать ель. Это, я считаю, самая большая беда», — поделился профессор.

Он уверен: чтобы уменьшить угрозу распространения вредителей, нужно менять отношение к санитарным рубкам и убирать очаги заражения.

Ещё одной проблемой является ограниченность резерва сырьевых баз. Все участки поделены, и наращивать объёмы заготовки нет возможности. Чтобы решить эту задачу, эксперты говорят о необходимости увеличить продуктивность лесов с помощью снижения возраста рубки. Вместе с тем производители бумаги смогут получить более качественное сырьё для изготовления продукции, а оставшиеся участки леса можно будет оставить под заповедники.

«Получив доступ к ранним сортам древесины, можно увеличить съём древесины с гектара. Это главная тема, которая требует принятия какого-то решения, что позволит более успешно хозяйствовать, получать больше древесины лучшего качества. И таким образом будут учтены интересы и промышленников, и законодателей, и лесничеств», — отметил исполнительный директор АО «Соликамскбумпром» Алексей Тессман.

Повсеместной проблемой в России Сергей Залесов также назвал отсутствие выборочных рубок в защитных лесах. Гниющие деревья накапливают в почве горючие материалы, которые в случае пожаров влияют на скорость распространения огня. И люди оказываются не в силах справиться со стихией в короткие сроки.

Всё к одному

Говоря о проблемах, все эксперты подчёркивали, что для их решения необходимо дополнительное государственное регулирование, как в случае с вопросом о создании перерабатывающих низкокачественную древесину предприятий. Каждый подчёркивал, что для развития ЛПК и преодоления связанных с этим трудностей нужно совершенствовать нормативно-правовую базу.

«Одной общей проблемой на сегодняшний день я бы назвала несовершенство природоохранного законодательства. Возможно, это в силу того, что оно постоянно развивается и один этап просто не совпадает с другим. Может быть, есть и другие причины», — поделилась мнением замглавы комитета по экологическим проблемам лесного комплекса Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России Евгения Москалюк.

Она отметила, что, несмотря на схожесть проблем, у каждого предприятия они разные, поэтому и пути решения также разные. Однако их необходимо обсуждать и решать совместными усилиями власти и бизнеса.

Сергей Залесов считает, что важно на государственном уровне поднять вопрос снижения возраста рубок. Это позволит увеличить выход единицы с площади, улучшить логистику и таким образом снизить себестоимость продукции. «Надо, чтобы представители науки и бизнеса выступали вместе с Министерством природных ресурсов Пермского края, тогда мы решим любые вопросы», — добавил он.

«В текущих условиях требуются элементы госрегулирования для того, чтобы объединить и выстроить сбыт различных видов продукции ЛПК как в крае, так и в других регионах страны с элементами льготного кредитования предприятий и активного вовлечения лиственных пород в строительство жилья и объектов соцкультбыта», — сообщил Игорь Старцев.

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