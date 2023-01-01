Максим Артамонов Авто без IT Как скажется на российских автомобилистах ограничение доступа к программному обеспечению европейских автомобилей Поделиться Твитнуть

В августе немецкий автопроизводитель Audi, который входит в концерн Volkswagen, подтвердил отключение своих IT-систем у автодилеров в России. Аналогичные решения ранее приняли Audi, BMW, Mercedes-Benz и другие компании.

Константин Долгановский

По мнению экспертов в отрасли, эти процессы уже затрудняют диагностику и техобслуживание для владельцев этих брендов в России.

Менеджер одного из российских дилерских центров, продающих автомобили Audi в России, в интервью «Известиям» рассказал, что доступ к программному обеспечению для владельцев Audi закрылся ещё в начале лета и альтернативного программного обеспечения пока нет. Наряду с проблемой программирования дубликатов ключей оказалось невозможным устанавливать и детали, где требуется программирование, в том числе блоки управления, коробку передач и парктроники.

Также ограничил доступ отечественных дилеров к своему программному обеспечению и немецкий автомобильный концерн BMW. Теперь станции техобслуживания не смогут просматривать пробег, историю обслуживания машин и программировать дубликаты ключей.

Кроме того, в середине августа полностью отключил российских дилеров от своего ПО и Mercedes-Benz. В пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России заявили, что закрыт доступ к онлайн-системам, которые дают возможность проводить техобслуживание и выявлять проблемы в автомобилях.

Заграница не поможет

По мнению управляющего директора автомобильного холдинга «Экскурс» (официальный дилер OMODA, CHERY, FAW, Volkswagen, Skoda) Романа Кибасова, клиент, покупающий автомобиль премиального бренда, должен понимать все риски.

«Кто-то осознанно идёт на покупку, а кто-то по незнанию. Всё зависит от самого производителя, который наложил ограничения в попытке пресечь попадание авто на рынок РФ, но дилеры как-то пытаются решать вопрос с обслуживанием таких авто. Нам привозили, например, Volkswagen из Китая, и пришлось изрядно потрудиться, чтобы хотя бы привести его из транспортного режима в рабочий», — отмечает Роман Кибасов.

Исполнительный директор Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД) Вячеслав Жигалов напомнил, что Audi в России, которая входит в Volkswagen Group Rus, отключила эти сервисы ещё более года назад. В той или иной степени эти действия повторили и большинство западных брендов, которые прекратили работу в России.

«Последний всплеск интереса к этой теме, очевидно, связан с аналогичным решением BMW. В целом это очень плохо сказывается на качестве обслуживания клиентов, особенно в премиальных марках. Почти каждое сервисное вмешательство сопровождается теми или иными манипуляциями с электронным оборудованием — диагностическим, сервисным и так далее. Во многих случаях необходима связь с инженерным центром концерна, который находится за границей. Обмен протоколами, особенно в гарантийных случаях, а также в случаях сложного ремонта и обновления программного обеспечения электронных блоков. В общем и целом современный автомобиль практически невозможно обслуживать в отрыве от коммуникации с производителем», — пояснил Вячеслав Жигалов.

Он отмечает, что хоть это и вынужденные решения со стороны западных компаний, однако «десятки миллионов автовладельцев, которые пользуются их продукцией, сейчас фактически брошены».

При решении о покупке автомобиля западного производства клиенты будут учитывать возможные будущие проблемы с обслуживанием, и это будет снижать спрос. Сейчас многие люди, которые использовали несколько поколений этих автомобилей, будут вынуждены от них отказаться, констатирует Вячеслав Жигалов.

«Дилеры предпринимают усилия и находят во многих случаях способы решения, но эти случаи всегда зависят от конкретной ситуации: модели, марки, комплектации автомобиля и конкретного дефекта, — говорит эксперт. — Какого-то однозначного ответа, как именно повлияет отключение от IT-систем у автодилеров на российских автомобилистов, нет, но в целом это плохо».

Как отмечает член совета директоров ГК «Июль» Алексей Деткин, главная сложность возникнет с новыми дорогими автомобилями. Например, при замене коробки передач её нужно будет «перепрошивать».

«Сейчас новые автомобили, особенно те, которые заходят по параллельному импорту, вообще приходят с новым программным обеспечением, которое в Россию уже не поставлялось больше года, когда начались санкции. Как их чинить и как эта система будет работать — неизвестно. То есть машина может быть полностью исправна, но «мозги», электроника начнут работать с перебоями и нужно будет «перепрописать» систему. Я думаю, что в России найдут выходы из данной ситуации и научатся брать где-то программное обеспечение — через те же страны СНГ, Узбекистан или Казахстан, которые со своего IP-адреса будут подгружать обновления», — полагает эксперт.

Идею о том, что можно найти выход из сложившейся ситуации, также разделяет соучредитель ООО «МБ Авто Сервис» в Пермском крае Евгений Базуев. Он признаёт, что «отключение IT-систем западных брендов у автодилеров в России отразится на тех, кто имел доступ официально, а те, у кого не было этого доступа, находили выход».

«Думаю, в наше время это не такая сложная проблема. Скажу больше: в 2018 году мы самостоятельно прошивали ключи и увеличивали мощность на автомобилях Tesla, не являясь официальным дилером и не имея допусков к программам. На автомобилях JLR обслуживание продолжается. Да, возможно, оно станет дороже. Hyundai и Kia приходили по параллельному импорту и в 2014 году, но головное устройство и панель приборов были на корейском языке и дилеры тоже не могли перепрограммировать и полностью обслужить эти автомобили. Сейчас с этим проблем нет. Audi тоже не исключение, так как в группе компаний есть много моделей», — рассказал Евгений Базуев.

В целом, по его мнению, «специалисты в России есть, но не в каждом автосервисе», поэтому «выход всегда есть».

Константин Долгановский

Параллельный проблемный импорт

Все эксперты, опрошенные «Новым компаньоном», признают, что с параллельным импортом ввоз автомобилей стал сложнее, их доля на российском рынке будет сокращаться, а цена увеличиваться.

«Сам по себе параллельный импорт сейчас составляет порядка 15%, если говорить о первом полугодии, однако ряд факторов приводит к тому, что он будет снижаться, — полагает Вячеслав Жигалов. — Первый фактор — курс валют. С начала года рубль потерял более трети своей стоимости. Второй фактор — повышение утильсбора. Всё это затрудняет для импортёров бизнес с параллельным импортом. Они, безусловно, проигрывают в качестве и возможностях производителям, которые присутствуют на нашем рынке. Это в подавляющем большинстве китайские бренды. У завода больше возможностей для сохранения цен, поддержки своих клиентов в сравнении с частными компаниями, пусть даже большими, которые занимаются параллельным импортом».

В целом система поставок под названием «параллельный импорт» будет снижаться и «в следующем году вряд ли превысит 5%, именно в силу того, что владение этими автомобилями связано с трудностями, от которых люди уже давно отвыкли», отмечает эксперт.

Алексей Деткин также обратил внимание на проблемы с параллельным импортом: это введение новых требований и правил, повышение утильсбора. Однако, по его мнению, через какое-то время параллельный импорт можно будет наладить через официальных дилеров, но не европейских автомобилей, а произведённых в Китае.

«Например, та же самая Mazda. Скорее всего, в параллельном импорте будут устанавливаться какие-то дополнительные требования. Для китайских и отечественных автомобилей это будет плюс, но отечественный автопром не делает премиальные автомобили, такие как Mercedes, Audi или BMW», — резюмировал Алексей Деткин.

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