Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Почувствовать себя первооткрывателем Верхнечусовские Городки доказали своё право называться Центром культуры Пермского края Поделиться Твитнуть

Верхнечусовские Городки — знаменитое историческое поселение, которое мало кому из пермяков довелось посетить. Многие проезжают мимо, направляясь из Перми в Чусовой или Лысьву, некоторые останавливаются перед памятником первой пермской нефти, немало паломников добирается до нарядной обители Казанской иконы Божией Матери… А вот переправиться на другой берег Чусовой, летом на пароме, зимой по льду — этого почти никто не делает. Городки остаются островом — пусть и не в открытом море, а на берегу реки, но они отделены водой от дорог Пермского края.

Фото: Юрий Черенов

Есть и другая особенность этого необычного места. Тот, кто всё же доберётся до посёлка, не увидит никаких примет того, что с ним исторически связано: Ермака, Строгановых, первых нефтяных скважин в России, — место всего этого занял типичный советский посёлок постройки середины ХХ века. Дело в том, что Городки были переселены на новое место, поскольку во время строительства Камской ГЭС историческое место их расположения было затоплено. Верхнечусовские Городки — одна из многочисленных уральских «Атлантид»; от исторического поселения, основанного Строгановыми и снаряжавшего в путь Ермака, осталось, по сути, одно название.

…Но историческая преемственность жива. Сохранились смыслы, которыми оброс этот топоним за почти четыре сотни лет истории, и эти смыслы превратились в бренды, которые посёлок ставит в основу своего развития.

В 2023 году Верхнечусовские Городки выиграли конкурс на звание Центра культуры Пермского края, и в рамках программы краевого минкульта «Пермский край — территория культуры» 26 августа здесь прошло центральное событие — фестиваль-путешествие «Золото Городков», а параллельно с ним — краевой смотр-конкурс традиционного костюма «Dress-СтроганоFF. Новая линейка».

Это был чрезвычайно насыщенный день. Фестивальные события сменяли друг друга на протяжении пяти часов. На берегу Чусовой, на благоустроенном пляже «Берег Ермака» параллельно работало множество площадок — развлекательных и познавательных, детских, молодёжных и для любого возраста. Одно перечисление фестивальных активностей займёт немало места. Площадка мастеров-реконструкторов из Перми, Кирова и Сыктывкара: плетение кольчуги, чеканка, ковка, запись в «Отряд Ермака», древняя печать, строительство корабля; физические состязания в средневековых боевых искусствах; детская сказочная программа; лекторий по географической, нефтяной, археологической истории Городков; гастрономическая площадка; ярмарочные и мастеровые ряды; концертная площадка; дефиле традиционного костюма участников «Dress-СтроганоFF. Новая линейка»; командный квест «Исторический дозор» по поис­ку золота и открытию тайн Городков…

Ольга Сафрошенко, программный директор фестиваля «Золото Городков»:

— Обычно, когда затрагивают тему Ермака, любят представлять себе какие-то парадные вещи, казачью удаль победы… Но Ермак — это прежде всего первооткрыватель, он шёл неизвестно куда неизвестной дорогой, это был очень трудный и тяжёлый поход. Тем дороже была его победа и его открытие. Чтобы понять, что это было и чего стоило, мы пригласили реконструкторов, которые специализируются на этом историческом периоде, ребят из клуба «Кречет» из Сыктывкара, которые занимаются реконструкцией корабельных историй и знают, как строились струги, каким инструментом, из какого дерева… Как всё в реальности происходило, какие были наконечники у стрел, из чего лили пули, нам показал известный пермский реконструктор-литейщик Дмитрий Прокуроров. Настоящий воинский мастер-класс устроили пермские реконструкторы — клуб «Уральские белки», они показали, как муштровали солдат, собираясь в поход, как стреляли из мушкета. Клуб исторической реконструкции «Хлыновская застава» из Кирова помог нам показать, как чеканили изделия из металла, и развернул на фестивале средневековую кухню: они отлично знают, из чего в Средневековье готовили еду, как обходились без соли, которой было мало… Всё такое подлинное!

Да, это игровая история, но она про настоящее, про исторически выверенное. В нашем фестивале-путешествии сложилась атмосфера похода, открытия. Событие было ориентировано в первую очередь на местных жителей, которые смогли почувствовать себя первооткрывателями и наследниками Ермака.

К этому добавилась музыкальная программа: мы пригласили артистов, которые, с одной стороны, следуют традиции, а с другой стороны — очень современные. Хедлайнером был балалаечник Андрей Киряков, который играл и народные мелодии, и современные, при этом современные звучали народно, а народные современно.

Для молодёжи Чусовской музей и Молодёжный центр придумали исторический квест и сделали его профессионально, со специально разработанным программным обеспечением. За золото Городков бились шесть команд.

Важная часть фестиваля — познавательная. Она тоже приключенческая! Мы устроили лекторий «История в деталях», позвали кандидата исторических наук, археолога Григория Головчанского и писательницу Светлану Федотову, автора книги о профессоре Павле Ивановиче Преображенском «Геолог удачи», которые рассказали о том, какие артефакты были найдены на историческом месте расположения Верхнечусовских Городков, и об открытии в этих местах первой российской нефти.

26 августа в Перми выдалось прохладным и дождливым, но Городкам с погодой повезло: все пять часов над «Берегом Ермака» сияло солнце на синем небе. Зрители с увлечением включались: примеряли на себя плотницкие умения, азартно играли в крестьянские игры, пробовали походную кашу. «Спасибо за открытия!» — пишут теперь на своих страничках в соцсетях те, кто провёл этот день в Чусовских Городках.

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