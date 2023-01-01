Юрий Куроптев Женские голоса на «Корабле поэтов» В минувшие выходные в Перми в десятый раз прошёл литературный фестиваль «Компрос» Поделиться Твитнуть

В череде юбилейных мероприятий, при­уроченных к 300-летию Перми, «Компрос», у которого в этом году тоже случился первый юбилей, оказался самым камерным и негромким. На нём не было звёзд первой величины, а его топовые события набирали не более ста зрителей. Но, как отметил художественный руководитель Борис Эренбург, задача фестиваля «не в том, чтобы собрать десятки тысяч зрителей, а в том, чтобы с его помощью появились авторы, которых читают тысячи людей».

Фото: пресс-служба фестиваля «Компрос»

Кажется, с этой задачей «Компрос» при поддержке Министерства культуры Пермского края неплохо справляется не первый год. Именно здесь впервые публично засветился Павел Селуков и превратился из звезды социальных сетей в профессионального прозаика, лауреата литературных премий, чьи книги публикует издательский гигант АСТ. Именно фестиваль открыл широкой публике имена пермских поэтов Антона Бахарева, Михаила Куимова, Владимира Бекмеметьева, Яны Полевич, Игоря Ванькова — их имена сегодня известны далеко за пределами Прикамья.

Главная «фишка» фестиваля — «Корабль поэтов». В течение трёх часов на теплоходе, движущемся по Каме, поэты читают, публика слушает, за бортом мелькают открыточные виды Перми, а позже — её индустриальные окраины... Река, ландшафт и природа Перми помогают понять многие экзистенциальные мотивы современных поэтов.

«Промозглый ветер. Стучит калитка. Мимоза сгибается за окном. Великая туча в небе великом висит, зацепившись трубой за дом», — заканчивается стихотворение «Дача» Андрея Мансветова.

Ему вторит Яна Полевич: «Избыточная осень недолга; в ней топятся пропащие аллеи. Да будет так; и первые снега тебя с твоей землёй запараллелят».

Московский поэт Данила Давыдов запараллелил метафору Полевич: «Всё-таки держимся курса во тьму и тлен, где ничто не спешит, не стоит, не встаёт с колен, где если и есть какая вещь, то в себе, но и от этой мысли тоже не по себе».

Избыточной серьёзности было меньше у других поэтов. Челябинец Александр Самойлов произвёл фурор лубочными стихами:

Наврали вам, что я помер,

Что я с головой не дружу.

Мой новый смертельный номер

Хотите, сейчас покажу?

Я выступаю первым!

Здрасьте! Физкультпривет!

Надеюсь, здесь нет слабонервных?

Надеюсь, беременных нет?

Данила Давыдов и Александр Самойлов стали хедлайнерами нынешнего «Компроса», у обоих с успехом прошли творческие вечера. После чтения стихов поэты активно общались с публикой и отвечали на вопросы.

Помимо стихотворчества Давыдов занимается литературной критикой и считается специалистом по примитивной поэзии. Одна из слушательниц спросила его, когда же поэты перестанут писать о себе и собственных переживаниях и обратятся к патриотической тематике, на что Давыдов прочитал мини-лекцию о невозможности эпоса в современном мире.

Круг любителей современной литературы заметно прирос на мероприятии «ЛитраБол» — аналоге «Мозгобойни». Семь команд соперничали за первенство в литературной эрудиции. Этот формат на фестивале впервые был опробован в прошлом году, и — вот уж неожиданность! — тогда победила команда пермских журналистов «Сморчки и волнушки». В этом году «Сморчки» уступили первенство «Синему трактору», в составе которого была Дарья Китежъ.

Её имя прозвучало и на других мероприятиях «Компроса». Год назад преподавательница философии Пермского технического университета пришла показать свои стихи московскому поэту Кириллу Корчагину, который на фестивале проводил семинар для молодых поэтов. Через несколько месяцев её поэтическую подборку, а затем главы из романа опубликовал литературный журнал «Вещь».

В этом году Дарья Китежъ закрепила успех: она стала победительницей «Слэма прозаи­ков» — мероприятия, на котором авторы читают свои произведения, а жюри из публики выставляет оценки за текст и его исполнение. Участвовала она и во всероссийском конкурсе видеопоэзии «Третий глаз», финал которого прошёл на фестивале.

Тем, кому нравятся музыкальные видеоклипы, возможно, приглянется и видеопоэзия. В её основе — синтез поэтического и визуального. В этом году свои поэтические клипы на конкурс прислали более 60 авторов из всех уголков страны. Для финала отборочное жюри выбрало 10 клипов — разных как по качеству поэтических текстов, так и по визуальному воплощению.

Наиболее визуально изысканными, на грани артхаусного кино, стали клипы на стихи пермских поэтесс Лины Мифтаховой (режиссёр Влад Кричфалуший) и всё той же Дарьи Китежъ (режиссёр Александр Ларионов); но победу одержали три видео белгородской поэтессы и худож­ницы Анжелики Астаховой, выполненные в треш-эстетике.

Фестиваль не только расширяет эстетические границы поэзии, но и считает своей миссией дать каждому поэту шанс быть услышанным. Не менее важно дать возможность увидеть свои произведения опубликованными. На вечере «Шанс для неизданных книг» авторы в формате питчинга рассказывали о своей будущей книге. На этот раз жюри предоставило шанс издать сборник пермской поэтессе, студентке Литературного института им. Горького Виктории Чайкиной.

Фестиваль завершился литературно-танцевальной композицией «Танцы с поэтами, или Скандал в Благородном собрании». В её основе — реальный факт из истории Перми. В 1860 году на литературном вечере в Благородном собрании в Перми Евгения Толмачёва, жена статского советника, декламировала «Египетские ночи» Александра Пушкина. Этот вечер и смелое выступление молодой красавицы дали повод для шумной полемики о роли женщины, в которую были вовлечены виднейшие публицисты того времени, в том числе Чернышевский, Писарев, Некрасов и Достоевский.

Пермский режиссёр Семён Иванов вместе с актёрами и музыкантами творчески переосмыслил события 160-летней давности. В композиции прозвучали стихи классиков и современных поэтов, которые присутствовали на вечере. Возможно, через некоторое время и они станут классиками; а на нынешнем, юбилейном «Компросе» наиболее заметными стали голоса поэтесс — в современном мире женский вопрос по-прежнему остаётся актуальным.

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