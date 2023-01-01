Алёна Бронникова Ставки растут К чему приведёт рост ключевой ставки Центробанка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В августе Центральный Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 12% годовых. Вместе с экспертами «Новый компаньон» разобрался в причинах и реакции рынка на события.

Что произошло

В августе курс доллара и евро продолжил расти по отношению к рублю, на 15 августа стоимость $1 превысила 100 руб., а €1 — 110 руб. В этот же день Банк России провёл внеочередное заседание. Совет директоров принял решение о повышении ключевой ставки на 350 базисных пунктов (б. п.) — до 12% годовых.

Предыдущее повышение произошло в конце июля на 100 б. п., тогда ставка поднялась с 7,5 до 8,5%. До этого она не менялась с сентября 2022 года.

Целью принятого решения ЦБ назвал ограничение рисков для ценовой стабильности на фоне инфляционного давления, которое продолжает усиливаться. По данным регулятора, 7 августа показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%, а темпы роста цен продолжили ускорение. Так, за последние три месяца рост с поправкой на сезонность в среднем составил 7,6% в пересчёте на год. Показатель базовой инфляции вырос до 7,1%.

Кроме того, рост внутреннего спроса, превышающий возможности увеличения выпуска, усиливает инфляционное давление и посредством повышенного спроса на импорт влияет на динамику курса рубля. Вследствие этого ослаб­ление рубля отражается на ценах, а инфляционные ожидания увеличиваются.

Сохранение набираемых темпов может повлечь за собой риски и значительное отклонение инфляции от таргета в следующем году. По итогам прошлого заседания ЦБ сообщал о том, что по прогнозам проводимой денежно-кредитной политики уровень инфляции в 2023 году составит 5—6,5%, а в 2024-м вернётся к 4%.

«Принятое решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которая необходима для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и её стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», — объяснили в ЦБ.

Следующее заседание запланировано на 15 сентября. Совет директоров ЦБ рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки. Как отметили в сообщении, дальнейшие решения будут приниматься по результатам оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции финансовых рынков, с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели и процесса структурной перестройки экономики.

Что об этом говорят эксперты

Эксперты оценивают рост ключевой ставки как ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Однако они отмечают, что это один из инструментов ЦБ, который позволяет контролировать и сдерживать инфляцию.

«Поднятие ключевой ставки это всегда инструмент для замедления инфляции, — объяснила старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Стародумова. — Доступные кредиты сейчас являлись топливом для подогрева внутреннего потребления, а рост потребления в условиях ограниченных из-за санкционного давления возможностей выпуска подогревал инфляцию».

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая указала на то, что, увеличив ставку сразу до 12%, ЦБ превзошёл ожидания рынка. Предполагалось, что до конца года минимальное значение останется на уровне 8,5% или повысится максимум до 10%.

«Траектория ключевой ставки уже вышла за пределы базового сценария ЦБ на текущий год. Фактически уровень ключевой ставки в 12% соответствует не базовому, а альтернативным, стрессовым, сценариям ЦБ в основных направлениях ДКП», — рассказала эксперт.

Среди факторов, повлиявших на резкое повышение ключевой ставки, эксперты назвали несколько: пессимистичные инфляционные ожидания, падение рубля, государственные инвестиции, геополитика, высокий рост спроса на товары и услуги, вследствие чего увеличилась закредитованность населения. Руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина подчеркнула, что в июне 2023 года было зафиксировано рекордное количество выданных кредитов физическим лицам — 4,5 млн.

Оказывает влияние на экономику и уровень безработицы. Когда он низкий, предприятия оказываются ограниченными в свободных трудовых ресурсах. Они вынуждены конкурировать за кадры, прибегая к увеличению заработной платы. Однако производительность не растёт, выпуск товаров и услуг, несмотря на повышение зарплат, остаётся неизменным. Фактически бизнес несёт издержки.

«Повышение зарплат без роста производительности тоже влияет на инфляцию. Предложение товаров и услуг не успевает за спросом, и это закручивается в инфляционную спираль, то есть приводит к росту инфляции», — делится мнением Татьяна Букина.

Наибольшее влияние на инфляцию и, как следствие, на определение ключевой ставки регулятора оказывают немонетарные факторы, считает декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова. В России, в том числе в Пермском крае уже несколько месяцев повышаются цены на топливо.

«Мы понимаем, что все товары, все грузы требуют перевозки. Соответственно, рост стоимости этой перевозки влияет на конечную стоимость перевозимых товаров. И дальше по цепочке — дорожают импортные товары, отечественные. Это не происходит мгновенно, потому что большинство заключаемых контрактов долгосрочные. Здесь существует определённый лаг во времени между девальвацией и воздействием её на экономику», — добавила Татьяна Миролюбова.

Анализируя решение ЦБ, она отметила положительную динамику курса рубля в результате принятых мер. Однако эти действия могут повлечь и негативные последствия. По её словам, повышение ключевой ставки способствует торможению экономического развития, так как вслед за ней растут все виды кредитов в коммерческих банках.

«Повышение ключевой ставки — это элемент, который используется при валютном регулировании. Целью, о которой заявили в ЦБ, было приостановить девальвацию рубля, что мы, в принципе, и наблюдаем. К сожалению, повышение учётной ставки будет способствовать торможению экономического роста. А нам сейчас нужно, конечно, совсем наоборот», — сообщила экономист.

Стратегия сбережения

Повышение ключевой ставки в результате отразится на всех отраслях экономики и конечных потребителях. По мнению Юлии Стародумовой, наибольшее воздействие будет оказано на крупные и средние промышленные предприятия, так как именно они активно вкладывали денежные средства в инвестиционные программы.

Кроме того, за ключевой ставкой будут расти ставки в кредитных организациях, что повлечёт за собой увеличение накоплений и снижение интереса к ипотечным и потребительским кредитам. В этом случае от высоких кредитных ставок пострадает строительная отрасль, считает эксперт. Сейчас условия ипотеки достаточно привлекательны для населения и в регионах строится всё больше объектов. Однако увеличение ключевой ставки даст толчок росту ипотечных ставок, и количество приобретаемого в ипотеку жилья снизится.

Финансовые эксперты придерживаются таких же прогнозов. Главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич уверен, что рост ставок по кредитам снизит интерес к потребительскому и ипотечному кредитованию и, как следствие, спрос на товары, услуги и объекты, которые они могли бы приобрести с помощью займов.

«Может замедлиться рост внутреннего спроса — потребления, инвестиций, в том числе и на импорт, что ослабит и давление на курс рубля. Повышение ключевой ставки будет замедлять спрос на кредит и рост внутреннего спроса, связанного с кредитованием», — сообщает Ольга Беленькая.

Как отреагировали банки

По информации Банки.ру, сразу после повышения Центробанком ключевой ставки многие кредитные организации объявили об увеличении ставок по вкладам. Большинство банков уже перестроились под новые условия, ожидается, что и остальные будут вынуждены сделать это в ближайшее время.

«Банки достаточно оперативно отреагировали на повышение регулятором ставки, меняя условия по своим продуктам, как кредитным, так и депозитным. При этом менее активно банки поднимали ставки по накопительным счетам, стараясь стимулировать граждан на перевод средств на срочные вклады», — рассказал Богдан Зварич.

В пресс-службе ВТБ поддержали решение Центробанка, отметив, что это логичная реакция на текущую ситуацию в экономике, которая будет способствовать дальнейшему улучшению условий на розничном рынке сбережений.

«Корректировка доходности составит в среднем 70—80% от размера повышения ключевой ставки. Наиболее привлекательными будут ставки по долгосрочным депозитам, что станет для клиентов возможностью зафиксировать максимально выгодные условия на длительный период», — считают в компании.

Как сообщила пресс-служба ВТБ, сейчас банк уже изменил условия по накопительным счетам и ставки по ипотеке. При этом условия потребительских кредитов и льготных госпрограмм остаются без изменений.

Прогнозы

В настоящее время эксперты не готовы делать прогнозы в связи с меняющейся ситуацией на внутреннем и внешнем политическом и экономическом рынках. Связано это с наличием рисков и непредсказуемостью разных факторов, влияющих и на инфляцию, и на валютный курс.

«Есть предположения, что поднятие ключевой ставки дорого обойдётся и нам, и государственному бюджету. Санкционное давление вынуждает производителей сейчас искать новые логистические цепочки, новых поставщиков, модернизировать производство. Всё это требует инвестиций, которые сейчас подорожают», — отмечает Юлия Стародумова.

Кроме того, специалисты считают маловероятным значительное снижение ключевой ставки в этом году. Ожидается, что в ближайшие месяцы ЦБ будет оценивать воздействие принятой меры. Однако мнения здесь несколько расходятся.

«Эта мера точно не временная, — уверена Татьяна Букина. — Даже когда 23 июля ключевая ставка поднялась, все эксперты заявляли о том, что и дальше ожидают повышения, только ожидали его в сентябре. Но та ситуация, которая сложилась, вынудила ЦБ повысить ставку на внеочередном заседании уже в августе. Инфляция усиливается, и сейчас это единственный инструмент, который ЦБ может использовать».

Богдан Зварич тоже предполагает возможное повышение: «Центробанк на одном из заседаний до конца года может вновь поднять ставку, если увидит, что проинфляционные риски преобладают и могут способствовать выходу инфляции за ожидаемую траекторию в рамках текущего и 2024 годов».

Татьяна Миролюбова сомневается в понижении ключевой ставки, однако с учётом текущего уровня инфляции считает, что в дальнейшем повышении нет необходимости на данный момент: «Не думаю, что можно ожидать понижения. ЦБ говорит, что повышение учётной ставки снижает инфляцию. На июль годовая инфляция оценивалась примерно в 4,7%, у ЦБ таргет — 4%, какого-то критичного значения я не вижу. Но ЦБ владеет всей макроэкономической картиной и, очевидно, принимает решения, исходя из этого. Когда ставка начнёт снижаться — это сложно сказать».

«Обычно регулятор в течение двух месяцев после поднятия ключевой ставки оценивает воздействие этой меры. И, если всё идёт по плану, начинает снижать её. Данное решение в текущей ситуации выглядит единственно возможным, но всё же недостаточным для укреп­ления курса рубля», — считает Юлия Стародумова.

По мнению Ольги Беленькой, годовая инфляция может уложиться в прогнозный диапазон ЦБ (5—6,5%) на конец года. При этом в ФГ «Финам» повышения ключевой ставки пока не ожидают, а её сохранение на уровне 12% рассматривают как жёсткий сценарий. Относительно мягким считается постепенное снижение (9,5—10%) к концу года. На ближайшем заседании в зависимости от экономических показателей Центробанк может сохранить текущую ставку.

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