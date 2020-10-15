Алёна Бронникова «Даже винтик в истории может на что-то повлиять» Председатель краевой Общественной палаты Лилия Ширяева — о работе нового созыва Поделиться Твитнуть

Лилия Ширяева, председатель краевой Общественной палаты

Михаил Клоц

— Лилия Николаевна, вы возглавляете Общественную палату уже почти полгода, можете подвести основные итоги?

— Итоги подводить рано. Об этом можно будет говорить, когда мы будем передавать свои достижения следующему составу. Сейчас мы все в работе. Важно, что не прервалась деятельность после изменения состава. Все быстро включились в работу. Этот состав получился очень сильным. Общественная палата — это 36 суперлюдей: умные и грамотные, профессионалы в своей сфере, руководители, признанные лидеры общественного мнения.

— Какие наиболее важные вопросы были рассмотрены палатой за это время?

— В Общественной палате — семь комиссий, каждая из которых занимается своей тематикой. Они охватывают все сферы жизни общества, начиная от здравоохранения и образования, заканчивая экологической безопасностью и развитием гражданского общества. Каждый из членов комиссии знает проблематику, вопросы, волнующие общество, и «вытягивает» их на площадку палаты, туда же приглашаются специалисты из министерств, представители общественности и бизнеса, всё это обсуждается, и в итоге даются рекомендации.

У палаты по закону нет каких-либо принудительных полномочий по реализации этих рекомендаций. Задача Общественной палаты — донести до власти боль общества, понятными словами, с конкретными предложениями.

И тут мне вспоминается моя деятельность в качестве депутата Законодательного собрания Пермского края. В 2011 году я представляла там Ленинский район. Один из наказов избирателей — построить поликлинику. Ответственно выполняя его, я занималась этой темой пять лет: встречалась с министрами, обсуждала с губернатором и коллегами-депутатами, вносила поправки в бюджет и в документы по здравоохранению. Мои предложения вычёркивали, переносили, заменяли на рекомендательные пункты и так далее. Когда я перестала быть депутатом — даже начало проектирования поликлиники было в ступоре. Но в документах рекомендательный пункт об этом оставался. Через 12 лет после начала «борьбы» радостно видеть, что поликлиника стоит! Это пример того, как даже винтик в истории может на что-то повлиять. 12 лет! А вы говорите: подведите итоги за полгода (смеётся. — Ред.).

— Какие наболевшие вопросы, над которыми вы работаете, ещё можете назвать?

— Общественность волнуют все сферы нашей жизнедеятельности. Один из блоков, который курирует Общественная палата, — это содействие созданию и развитию некоммерческих организаций. На наш взгляд, важно вовлечь в этот процесс как можно больше неравнодушных людей. Объединяясь в НКО, наши жители начинают реализовывать социально важные проекты, нужные и полезные для окружающих. Оказалось, что за пределами Перми недостаточно действующих НКО. Это значит, что жители муниципалитетов не имеют возможности делать больше добрых дел, получая на это финансирование в том числе из федерального и регионального бюджетов за счёт грантов. С главами муниципальных образований мы договорились, что они на своей площадке собирают все НКО, всех инициативных граждан, а члены палаты совместно с Фондом грантов губернатора к ним приезжают и объясняют, как создать НКО, какие гранты можно получать. Это большой блок работы, над которым нам предстоит трудиться все три года.

В крае создана инфраструктура поддержки НКО. У членов палаты есть предложения по разработке и других механизмов их поддержки. Например, они предложили сделать так, чтобы социально ориентированные некоммерческие организации получали компенсацию за аренду помещений и коммунальные услуги, если власти не имеют возможности предоставить им помещения в качестве имущественной поддержки. Сейчас это предложение анализируется со всех сторон.

Очень остро стоит вопрос обеспечения отрасли здравоохранения квалифицированными кадрами. Естественно, палата не может остаться в стороне. Члены профильной комиссии сформировали около 30 предложений на этот счёт, и все они — системный взгляд на сферу здравоохранения: придание нужного статуса учреждениям, работа с выпускниками вузов, изменение финансирования конкретных направлений, компенсационные выплаты медицинским работникам и другие. По каждому направлению ведётся системная работа, кое-что даже уже воспринято министерствами. Тут главное — постоянная работа, и руки не опускать.

— И при этом вы работаете на общественных началах?

— Да, все члены палаты работают на общественных началах. Для обеспечения работы создан аппарат, вот это — штатные сотрудники. И если на каждого депутата — несколько помощников, то на всех 36 членов палаты преду­смотрено всего пять сотрудников аппарата. Конечно, нужно выстроить его работу максимально эффективно, ведь его задача — обеспечить деятельность всех семи комиссий и палаты в целом. Это непросто, объём работы огромный.

— Удалось ли вам сформировать свою команду?

— Нельзя сказать, что я формирую команду. 36 членов палаты избраны в установленном порядке. Каждый из них сам решает, в какой комиссии он хотел бы работать с максимальной отдачей. Каждая комиссия сама избирает председателя и его заместителя. Председатели входят в Совет палаты, и все важные решения принимаются им. В июле, например, Совет палаты единогласно принял решение по руководителю аппарата, на днях оно утверждено правительством края.

Задача председателя палаты — организовать все процессы так, чтобы достигались цели, чтобы решения, принимаемые на площадках палаты, были реализованы.

Я здесь — тот человек, который контролирует, чтобы все документы были вовремя и грамотно подготовлены, чтобы в палате была создана максимально дружелюбная атмосфера. Человек я требовательный: и к себе, и к другим. Может быть, со мной непросто. Но все мои требования заключаются в том, чтобы членам палаты было комфортно работать, чтобы вовремя уходили приглашения на заседания, чтобы документы выходили качественные, чтобы вовремя исполнялись все поручения. Я это требовала, и я это буду продолжать требовать, потому что без этого нельзя наладить все процессы.

— В СМИ была информация о конфликте внутри аппарата и уходе ряда сотрудников после вашего назначения. С чем это было связано?

— Это глупости, на мой взгляд. Мы наблюдаем командную игру: руководитель (Дмитрий Георгиевич Красильников) перешёл на новое место работы, к нему ушли те, кто работал в его команде. Это показывает монолитность коллектива.

Возможно, что-то поменялось в управлении… Я не была погружена раньше в деятельность палаты, не знаю, как Дмитрий Георгиевич выстраивал внутренние процессы. Но, видя весь объём, вал, срочность, я и сама в это погружена всё время, помимо основной работы. Да, мы все — общественники, работаем на основной работе. И поэтому основная нагрузка падает как раз на сотрудников аппарата. Бывает так, что документы палаты я ночами смотрю, потому что днём некогда: днём я, как нормальный человек, работаю на рабочем месте.

Так что мне бы не хотелось, чтобы тут раздувался конфликт на ровном месте.

— Общественная палата помогает регулировать взаимодействие власти и общества. Можете привести пример наиболее острых вопросов, которые стоят сейчас перед вами?

— В прошлом году был хороший пример включения палаты в вопросы транспортной реформы в Перми.

Сейчас члены палаты обозначили вопросы молодых семей. Это же ненормально, когда молодые семьи по 10 лет стоят в очереди и не могут получить свою выплату, уже даже перестав быть «молодыми». Мы ищем алгоритм, как это можно изменить.

В разработке ситуация с многодетными семьями, которые годами ждут земельные участки. Надо понимать, что, например, в Перми ограничен земельный массив на территории города. Соответственно, надо находить другие варианты.

Очень важная тема реализации 189-ФЗ. Смысл в том, что государство готово отдавать бизнесу и социально ориентированным НКО оказание жителям части своих услуг с целью повышения качества и доступности. Важно, кроме информирования об этом, донести до потенциальных исполнителей этих услуг, что к их оказанию нужна серьёзная подготовка. И тогда наши жители будут иметь возможность выбора.

— Вы также работаете директором АНО «Союзэкспертиза-Пермь» и в Совете женщин Пермского края. Что из этого вам наиболее близко? Какие интересные вопросы стоят на повестке в этих организациях?

— У меня есть ещё и проект «Помощь здесь. Пермский край». Так что я веду четыре глобальных для меня направления. Поэтому и говорю, что документы порой ночами читаю.

Работа в «Союзэкспертизе-Пермь» — это экспертная деятельность. Проявляю себя как специалист в сфере градостроительства, участ­вую в градостроительных и строительных экспертизах, помогаю в разрешении спорных ситуаций.

Совет женщин — это организация с очень большой историей. Для меня очень почётно, что я в ней состою. Женщины горят тем, что делают, и это заряжает и заражает. Это — работа с многодетными семьями, помощь, мастер-классы, совместные мероприятия с детишками, субботники, участие в общегосударственных и крупных общественных акциях.

А в проекте «Помощь здесь. Пермский край» мы создали алгоритмы работы с участниками СВО и с их семьями, совместно с органами власти, с НКО, с бизнесом. Выстроены алгоритмы работы по каждому обращению. Уже запущена процедура реабилитации. Очень довольна результатами. Но впереди — много работы!

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