Жителям Прикамья напомнили о диспансерном наблюдении В минздраве ответили на часто задаваемые вопросы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Что такое диспансерное наблюдение?

К сожалению, не каждому человеку удаётся сохранить своё здоровье и избежать развития хронических заболеваний. Однако управлять здоровьем можно и при наличии недуга. Для этого требуется через определённое время посещать врача с целью проверки состояния здоровья, другими словами — состоять на диспансерном наблюдении.





В чем суть диспансерного наблюдения и что оно включает?

Суть диспансерного наблюдения состоит в регулярном обследовании определённых органов и систем организма (в зависимости от заболевания). Если вовремя обнаружить те или иные нарушения (отклонения) в работе организма человека, то, приняв меры, можно предотвратить возникновение обострения и осложнений болезни.





Диспансерное наблюдение включает прохождение контрольных обследований, сдачу анализов, осмотр врача, оценку состояния здоровья и эффективности лечения, профилактическое консультирование, назначение профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий (при наличии показаний).





Цель диспансерного наблюдения — привить людям с хроническими заболеваниями культуру заботы о своём здоровье, помочь выработать привычку своевременно проходить необходимые обследования, без пропусков принимать назначенные врачом лекарства, следить за изменениями в состоянии здоровья.





Как и где проводится диспансерное наблюдение?

Диспансерное наблюдение проводится бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. Если состояние здоровья не позволяет посетить врача, то медицинские работники организуют возможное проведение обследования и консультации врачей-специалистов на дому.





Кто его проводит?

Врачи-терапевты (врачи общей практики), врачи узкие специалисты (по профилю заболевания), врачи по медицинской профилактике, фельдшеры ФАП. В ситуации, когда в поликлинике нет нужного врача-специалиста, пациента будет вести врач-терапевт/фельдшер. Он же направит на консультацию узкого специалиста в другую медицинскую организацию и будет контролировать состояние здоровья пациента в соответствии с рекомендациями врача-специалиста.





Как часто проводится?

Периодичность посещений зависит от тяжести заболевания, определяется врачом на основании приказа Минздрава России от 15 марта 2022 года № 168н и в большинстве случаев составляет не реже 1-2 раз в год.





О том, как часто необходимо приходить на диспансерный приём, расскажет врач, установивший диспансерное наблюдение, а также назначит примерную дату следующего диспансерного приёма, на которую необходимо явиться, даже если нет жалоб на здоровье.





Напомнить о необходимости диспансерного наблюдения могут как сами медицинские работники поликлиник, так и сотрудники страховых медицинских организаций, позвонив по телефону или направив смс-сообщение.





Что делать, если вы почувствовали ухудшение состояния, но срок диспансерного приёма ещё не подошёл?

Обратиться за медицинской помощью в неотложном порядке.





Как долго проводится диспансерное наблюдение?

Диспансерное наблюдение может осуществляться как постоянно, так и в течение определённого времени.





Какие наиболее часто встречающиеся заболевания, которые требуют установления диспансерного наблюдения?

Это гипертония (повышенное артериальное давление), ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма сердца, последствия перенесённых инсульта, инфаркта, сахарный диабет, опухоли, полипы различных органов и систем и другие предраковые заболевания, бронхиальная астма, др.





Как проводится наблюдение, если у человека несколько хронических заболеваний, требующих диспансерного наблюдения?

В таком случае пациент наблюдается у врачей по каждому отдельному заболеванию. Соответственно, для него расширяется объём контрольных обследований и анализов.





В чём сходство и отличие диспансеризации и диспансерного наблюдения?

Оба мероприятия относятся к медицине профилактической и имеют общие цели и задачи: снизить смертность и увеличить продолжительность и качество жизни населения.

Однако есть и различия. Так, например, диспансеризации подлежат все граждане независимо от состояния здоровья при достижении 18 лет, а диспансерному наблюдению — лица с уже имеющимися хроническими заболеваниями.





Диспансеризация направлена на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а диспансерное наблюдение позволяет контролировать заболевания и не допустить развитие обострений и осложнений. По результатам диспансеризации за пациентом с впервые выявленным заболеванием также устанавливается диспансерное наблюдение.





Многое, конечно, при диспансерном наблюдении зависит и от самого человека — его готовности сотрудничать с врачом, выполнять его назначения, рекомендации не только по лечению заболевания, но и по соблюдению здорового образа жизни и отказу от вредных привычек.





И ещё: очень важно регулярно проходить диспансеризацию людям, состоящим на диспансерном учёте, чтобы не оказаться в зоне риска позднего выявления других серьёзных заболеваний, длительное время не вызывающих жалоб и имеющих скрытое течение.





Как записаться?

Записаться на диспансерный приём можно по телефону 122 «Единая региональная информационно-справочная служба», через портал «Госуслуги», «К врачу», а также при личном обращении в медицинскую организацию.

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