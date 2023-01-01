Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «У нашего зрителя всегда есть выбор» Руководитель Пермского дома народного творчества «Губерния» Татьяна Санникова — о фестивале «Обряды-наряды» и о проекте «Пермская диковина» Поделиться Твитнуть

— В этом году в рамках фестивального марафона «Город встреч» к 300-летию Перми впервые прошёл фестиваль «Обряды-наряды», инициатором которого вы были. Всё ли получилось так, как было задумано?

Фото из личного архива Татьяны Санниковой

— Всегда хочется сделать ещё краше, но в целом всё, что задумано, было сделано. Фестиваль состоялся и даже был испытан дождём! Когда наше переменчивое уральское лето вносит свои корректировки в программу и, тем не менее, программа проходит вся, целиком — это доказательство жизнеспособности программы: поскольку она была рассчитана не только на сценическую площадку и было достаточно большое количество разных форм активности, фестивалю удалось преодолеть невзгоды и, судя по отзывам зрителей и наших гостей, он получился, чему я очень рада.

— Возможно ли продолжение фестиваля в будущем году или он прошёл в честь юбилея Перми — и всё?

— Мне кажется, продолжение будет, потому что «Обряды-наряды» — это островок живой жизни, зелёных лужаек в центре мегаполиса, это повод удивиться для горожан и повод для встречи. «Как в гостях у бабушки побывал», «Мы пообщались с семьёй» — пишут в соцсетях, — «Мы хорошо провели время с детьми»… Это про семью, по общение разных поколений и про удивление: «А я и не знал, что…» В городе очень много всевозможных перформансов и других развлечений, а поводов посмотреть на самого себя, мне кажется, недостаточно.

Мы видим всесторонний интерес к этой теме — события поддерживаются региональным минкультом.

— Думаю, что после того, как исчезла «Камва», пермякам не хватало фестиваля, сочетающего традиции и современность.

— Я очень рада, что в нашем проекте соединились разные фестивали: Наталия Шостина из «Камвы» взяла на себя организацию показов коллекций современных дизайнеров, а мы дополнили модную тему показами редких или музейных костюмов из разных мест России.

Мне кажется, на этот формат есть запрос. Получилось, что «Обряды — наряды» включили и транслировали те связанные с этнической темой праздники, которые входят в программу «59 фестивалей 59 региона», мы предложили формат, который в городских праздниках отсутствует. Большинство фестивалей в городе формируются вокруг сценической площадки: всё, что происходит на открытом воздухе в Перми — это сцена и зрители, люди слушают джаз, смотрят театральные спектакли, танцевальные батлы или что-то ещё, поэтому оказался таким востребованным наш формат прогулки, формат внесценической коммуникации. Это видно хотя бы по тому, сколько людей включилось в активности, которые были в фестивальном круге «Обрядов-нарядов».

Получился фестиваль, вписанный в пространство города, но в то же время предлагающий формат зелёного острова внутри мегаполиса. Те ландшафтные решения, которые есть на эспланаде, позволили это сделать: сочетание разнообразной зелени и форм фестивальной активности оказалось органичным — от вождения хороводов до лепки города из глины. Отлично вписался сюда и рассказ о том, как нужно готовить ярушник — традиционный хлеб староверов, и вообще все кулинарные мастер-классы, которые дают не крутые повара из модных ресторанов, а старожилы, которые показывают, как готовится традиционная национальная кухня — правильно, по-деревенски.

Очень кстати оказалось огромное количество венков из полевых цветов и свежей травы, которые мы заготовили и просто раздавали. Очень много фотографий, на которых в этих венках и приезжие артисты, и обыкновенные зрители.

Первый день фестиваля был посвящён свадебной обрядности, было показано несколько фрагментов свадеб — коми-пермяцкой, удмуртской, татарской и русской. Второй день мы посвятили земледельческим обрядам. Как раз начался август, и мы показали фрагменты обрядов, посвящённых началу жатвы, сбору урожая и покосу. Очень живописно смотрелись удмуртские женщины, которые собрались на покос, как положено, взяв с собой бутылку молока и варёные яйца. Когда они расположились на фоне арт-объекта — дерева с сеном и цветами, получилась большая инсталляция, которая была наполнена и соответственным музыкальным материалом. Конечно же, это игра, потому что в центре города никто не собирается косить траву с песнями, но это напоминание о той традиционной культуре, которая ещё помнится старожилами и в каждом из нас отзывается, если просто полистать альбомы с фотографиями, потому что это не археологическая культура, а культура, которая живёт в памяти наших современников и существует в реальности сельской глубинки.

— Вы уже упомянули программу «59 фестивалей 59 региона». Как в этом году проходит эта программа? Сказывается ли на ней пермская юбилейная тематика или то, что происходит в Пермском крае за пределами Перми — это совершенно отдельно?

— Мы ожидали в этой программе фестивалей самой разной жанровой принадлежности и не предполагали, что значительная часть событий станет мероприятиями этнической тематики. Из 59 фестивалей около 30 — это фестивали, связанные с традиционной культурой, с местным фольклором, с событиями традиционного календаря. Большой проект «Обряды-наряды» стал мостиком от юбилея города к проекту «59 фестивалей…». Люди из разных уголков Пермского края смогли таким образом поздравить жителей Перми. Творческое эхо коснулось каждого населённого пункта Пермского края. Коллаборация между проектами «Обряды — наряды» и «59 фестивалей…» позволила почти 400 исполнителям из муниципалитетов побывать на фестивале в Перми.

В этом году как никогда высок интерес жителей Перми к путешествиям по Пермскому краю, и довольно много агентств формирует туристические группы, которые отправляются на небольшие фестивали. Посетители ценят ту атмосферу, тот неповторимый дух деревни или посёлка, когда ты чувствуешь, что приехал в гости, в неформальную обстановку. Люди общаются, потом переписываются в соцсетях, под фотографиями с того или иного события складываются активные диалоги, участники и зрители договариваются встретиться в следующий раз. Это новая эмоциональная краска, она недавно появилась и так ярко проявилась в этом году впервые.

Программа «59 фестивалей 59 региона» в этом году широко охватывает календарь, она активно началась зимой и завершится глубокой осенью, а летом каждые выходные проходит по четыре-пять фестивальных событий. У нашего зрителя всегда есть выбор, куда поехать и с какой новой территорией познакомиться.

— В этом году почему-то мало слышно про «Пермский край — территорию культуры». Что происходит с этой программой?

— Нынешний год богат на круглые даты, юбилей отмечают не только в Перми: 360 лет Кунгуру, 400 лет Карагаю. Именно эти два муниципальных образования — юбиляра по итогам конкурса стали «Центрами культуры» 2023 года. Их юбилейные события включают широкий круг мероприятий, в том числе событий программы «Пермский край — территория культуры».

Кунгур красиво, ярко отметил 360-летие. В перечень юбилейных мероприятий органично вписались события программы «Пермский край — территория культуры»: фестиваль уличных театров, ремесленная программа и многое другое. Команда центра культуры «прокачала» и мероприятия для молодежи, и работу по национальной тематике, посмотрела на них по-новому. Здорово, что программа сочетает не только массовые праздники, но и образовательное направление. События «Пермский край — территория культуры» продолжаются, впереди — мероприятия осени, завершение программы, и нам как дирекции предстоит осмыслить, достаточно ли ярко звучала тема преображении территории на фоне юбилейных торжеств.

В Карагае «Культурные субботы» (а события проекта «Пермский край территория культуры» действительно идут всё лето каждую субботу!) — это новое слово для территории и её соседей. Территория впервые предложила столь разнообразный и плотный график культурных событий, при этом ориентируется не только на своих жителей, но и на соседние территории в течение всего года. Мне кажется, что Карагай сейчас гораздо ярче в информационной повестке — не только как прекрасное старинное село, но ещё и как место значительных археологических раскопок. Всё, что связано с научно-просветительской деятельностью, для жителей Карагая — новая тематика.

Верхнечусовские Городки — маленький населённый пункт, в котором ведётся интересная работа. Если бы они пытались работать только с темой традиций, архаичности и глубокой истории, это, может быть, было бы не столь эффективно, но они работают с местным молодым сообществом, там уже состоялся молодёжный слёт и через две недели там предстоит масштабное событие, за которым стоит большая социокультурная работа, и мне кажется, что получается довольно интересно.

С другой стороны, вы правы, есть определённые сложности с конкурсом на статус «Центра культуры Пермского края»: в последние годы снизилась конкуренция между крупными городами, в конкурсе год от года участвуют и побеждают одни и те же; в то же время в маленьких территориях конкуренция растёт. Мы сейчас как раз с минкультом обсуждаем, какие изменения могут быть внесены в конкурс «Пермский край — территория культуры», и очень надеемся, что программа получит новый импульс.

— Что за проект — «Пермская диковина»?

— Мы попытались придумать зонтичный бренд, который бы объединил те ремесленные и народно-художественные промыслы Пермского края, которые сегодня живы и могут быть где-то восстановлены, где-то развиты и продвинуты, преобразованы с помощью дизайнеров. Цель проекта — чтобы наши пермские бренды, наши художественные ремёсла и народные промыслы стали чуть более известны, престижны, покупаемы и продаваемы; более заметны не только на территории города, но и на карте России. Это часть комплексного регионального плана развития народных промыслов, поддержанного губернатором Дмитрием Махониным.

Мы под этим брендом сделали несколько выставок, в том числе ездили в прошлом году и готовимся поехать в этом году на всероссийскую выставку «Ладья» в декабре.

Бренд «Пермская диковина» — один из всего лишь трёх брендов, которые будут представлять Пермский край на масштабной выставке «Россия» на ВДНХ, которая начнётся 4 ноября и будет проходить по апрель 2024 года.

Мне очень хочется, чтобы всё, что продаётся под брендом «Пермская диковина», было свежо, ново, креативно, неформально — всё на эту тему. Мне очень нравится, что в рамках «Пермской диковины» формируются новые местные, пусть маленькие, бренды, например, прекрасно развивается «Сайгатская клетка». Ещё год назад мы не слышали этого названия, а это — объединение людей с золотыми руками, с энтузиазмом занимающихся ткачеством. Они создали большую линейку продукции, которую люди с удовольствием покупают: сумки, клатчи, подушки из голубой домотканой ткани в клетку, матрёшки в клетку, ложки, табуретки в клеточку.

Толчком для создания объединения стала работа проекта «Пермская диковина». Это не просто этикетка, которую мы стараемся приделать к пермским изделиям народных промыслов, а смысловая работа: какие-то идеи «прокачиваются» при помощи маркетологов и дизайнеров и превращаются в достойный набор ремесленной и этнической сувенирной продукции, которая пользуется хорошим спросом.

У нас во время Дягилевского фестиваля была Наташа Барбье (Российский журналист, искусствовед, дизайнер интерьеров — ред.) и с удовольствием увезла с собой предметы из нашей ремесленной лавочки, в том числе «Сайгатскую клетку» — наволочки для подушек. С точки зрения дизайна это достойные вещи, которые пригодятся для её задач — могут вписаться в какой-то симпатичный интерьер.

Понятно, что ремесленные изделия не могут быть дешёвыми и ходовыми, как пластиковые магнитики. Тем не менее, спрос на эти предметы есть, а значит, есть и спрос на работу людей, которые эти технологии знают, помнят и воспроизводят.

В этом году «Пермская диковина» станет основой для оформления ёлки Пермского края в рамках проекта «Ёлки России» — мы подготовили презентацию народных промыслов Прикамья для дизайнеров. «Елки России» — это всероссийский проект, когда от каждого региона делается ёлка, которую дизайнеры оформляют с использованием промыслов, характерных для этого региона. Ёлки будут размещаться на ВДНХ и показывать, как прекрасно наше культурное, историческое, художественное наследие.

Фото: Антон Мошев

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