Алёна Бронникова Оптимизировать стройку В Перми обсудили цифровизацию строительных процессов Поделиться Твитнуть

В Перми состоялся первый всероссийский форум «Строим цифровой регион», на котором представители власти и бизнеса обсудили развитие сферы строительства в стране и внедрение в неё цифровых технологий. Мероприятие проходило в рамках деловой программы празднования 300-летия на площадке технопарка Morion Digital. Стратегическим партнёром форума выступило АО «ЭР-Телеком Холдинг» (торговые марки «Дом.ру» и «Дом.ру Бизнес»).

Константин Долгановский

Более 300 участников в течение двух дней рассмотрели основные проблемы и тренды отрасли по четырём тематическим направлениям: «Проектирование», «Строительство», «Эксплуатация» и «Управление».

Как отметил глава Пермского края Дмитрий Махонин, форум собрал представителей 50 регионов. По словам губернатора, успешная реализация проектов строительства жилья и социальных объектов возможна благодаря внедрению IT-технологий и взаимодействию отрасли с органами власти.

«В части цифровой трансформации Пермский край занимает сейчас 11-е место, и мы нацелены на то, чтобы войти в десятку. Выстраивание цифрового региона должно происходить и в органах местного самоуправления. Поэтому в муниципальных образованиях были закреп­лены ответственные за цифровую трансформацию. Наша работа станет ещё более эффективной, если мы будем использовать такие площадки для обмена опытом и для того, чтобы внедрять лучшее в практики регионов», — за­явил Дмитрий Махонин.

Ключевым событием форума стала пленарная сессия, которая состоялась 7 июля по итогам работы трёх площадок — «Проектирование», «Строительство» и «Эксплуатация». В сессии приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Наиболее значимые предложения, озвученные во время дискуссии, будут направлены на рассмотрение федеральному правительству.

Все участники встречи сошлись во мнении, что сфера строительства нуждается в синхронизации этапов процесса, а также в создании единой системы сервисов на базе цифровой платформы «ГосТех». Максут Шадаев подчерк­нул, что этот ресурс должен стать главным драйвером цифровизации всей отрасли госуп­равления, а сам форум дал представителям власти возможность получить обратную связь и определить приоритеты и задачи развития отрасли.

Так, например, во время обсуждения проектирования и дальнейшей эксплуатации объектов капитального строительства было поддержано предложение присваивать уникальный идентификационный номер ОКС. Он позволит структурировать хранение данных и находить всю информацию от стадии разработки проекта до его дальнейшего использования конечным потребителем.

Докладчики обратили внимание слушателей на то, что при создании информационных моделей проектировщиками не учитываются потребности всех участников процесса, а именно строителей и эксплуатантов. Чтобы изменить ситуацию, было предложено выполнить научно-исследовательские работы, изучить бизнес-процессы и определиться, кто и за что отвечает. На этом основании сформировать типовое техзадание от минстроя с учётом требований не только проектировщиков, но и строителей и эксплуатантов, и методики формирования ведения моделей и определения ролей участников.

Кроме того, они отметили, что сейчас актуальным становится переход на отечественное программное обеспечение. Но компании не готовы переходить на него ввиду того, что все процессы налажены на иностранном софте, а изменения потребуют дополнительных вложений. Поэтому было предложено в качестве мотивации сертифицировать те организации, которые работают с его применением, выдавать электронные подписи, генерируемые из софта отечественного ПО, а в контрактах ввести обязательное требование аккредитации. Для повышения заинтересованности — организовать учебные центры компетенций и помощь по внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ) для СРО.

По результатам работы площадки «Строительство» были выделены три основных запроса, каждый из которых нашёл поддержку и одобрение слушателей. Это необходимость синхронизации процессов и интеграции информационных систем с помощью «ГосТеха», которая возникла в связи с недостаточным уровнем цифровой зрелости регионов в этой отрасли, недопониманием процессов и цифровым неравенством. Второй запрос — потребность сквозного бесшовного сотрудничества застройщика, подрядчика и госстройнадзора (ОГСН). Для этого необходимо принять решение со стороны правительства об обязательном цифровом обмене документами в формате XML в ГИС ТОР КНД. Сейчас связанные с каждым участником бизнес-процессы автоматизируются независимо друг от друга. В Информационной системе управления проектами цифровизирован только 21 документ ГСН, в ГИС ТОР КНД — девять, без машиночитаемого формата. Докладчики предложили бизнес-процессы заказчика, застройщика и ОГСН цифровизировать бесшовно по 53 машиночитаемым документам: по 21 до 1 сентября и по 32 — до 31 декабря 2023 года.

Ещё одна озвученная проблема касалась перевода исполнительной документации в машиночитаемый вид. Максут Шадаев поддержал идею внедрения запрета на обмен бумажными документами. Это поможет увеличить скорость всего процесса и снизить риск ошибки или подделки документов, считает чиновник.

Подводя итоги секции «Эксплуатация», докладчики отметили, что участие в процессе строительства конечного потребителя ещё на этапе проектирования имеет большое значение. При этом клиенты и представители ЖКХ в нём почти не участвуют. На обсуждение было вынесено несколько проблем. Такие, как неполное понимание связанных с ТИМ вопросов, выстраивание долгосрочных планов капремонта без учёта информации об эксплуатации, отсутствие современной методики расчёта износа зданий, цифровое неравенство МКД, отсутствие рейтингов УК, которые должны складываться исходя из обратной связи от жителей МКД, отсутствие юридического укрепления паспорта ГИС ЖКХ как начальной точки, чтобы синхронизировать сведения с остальными данными, в том числе в рамках капремонта.

Для этого было решено проработать нормативно-правовые акты, разработать методику и алгоритмы урегулирования разногласий. Представители власти выразили поддержку введения обязательных требований для УК как профессиональных участников рынка по использованию цифровых систем управления своей работой, проработки методики обследования износа зданий для определения очерёдности капремонта, а также введения рейтингов для регулирования рынка и установки умных устройств для улучшения качества коммунальных ресурсов.

В приветственном слове в ходе дискуссии на площадке «Управление» Константин Михайлик привёл в пример Пермский край в вопросе реализации успешного контроля над всеми процессами как «слаженную систему комплексного управления». Чтобы эффективно решать проблемы, связать воедино все этапы — проектирование, строительство и эксплуатацию, нужно прислушаться к клиенту и создать действенный инструментарий. Кроме того, считает чиновник, нужно уходить от конференций, где руководители отчитываются об успехах, не говоря о трудностях, с которыми им пришлось сталкиваться, и способах их преодоления. Формат дискуссии и обмен опытом поможет «перехватить хорошую инициативу», возможно, усовершенствовать её и решить проблему.

Подводя итоги сессии, Дмитрий Махонин предложил проводить форум ежегодно на пермской площадке. Представители федеральной власти одобрили решение, подчеркнув важность мероприятия. Глава Минцифры назвал предложения участников форума «домашним заданием», пообещал проработать его и отчитаться в следующем году о реализации требований.

«У нас получилась очень интересная работа. Все участники приобрели знания, они показали друг другу, что у нас есть, определили функциональность каждого этапа от проектирования до управления. Мы все предложения зафиксировали как поручения, они будут спущены в минстрой в любом случае. Ведомство проведёт работу по сбору лучших региональных практик, работу с нашим рынком, с вендорами и в итоге мы сможем всё это вывести на конкретные решения», — заключил Константин Михайлик.

Уполномоченный представитель президента компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» Александр Мотрич отметил, что работа на форуме показала: выбранная тема очень актуальна и востребована всеми сторонами процесса. «Интерес вызывает желание в первую очередь что-то поменять. Это импульс к поиску возможностей. Мы увидели лишь краешек возможностей, которые нас окружают, но их на самом деле гораздо больше. И все участники форума уже запустили цикл, который приведёт к тому, что мы начнём реально что-то делать и менять. Мы готовы в этом вам помогать», — рассказал Александр Мотрич.

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