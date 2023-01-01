Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музыка для всех Филармонический сезон в Перми завершился фестивалем «Владимир Спиваков приглашает…» Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Проведение этого фестиваля в июне, в последние дни сезона — добрая традиция Пермской краевой филармонии. В нынешнем году с 6 по 10 июня Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...» состоялся в Перми уже в 14-й раз. Как и большинство крупных культурных событий этого года, он стал частью юбилейной программы 300-летия Перми, а кроме того, откликнулся и на другие круглые даты — 150-летие со дня рождения Сергея Рахманинова и 20-летие главного участника события — Национального филармонического оркестра России (НФОР).

Благодаря такому количеству праздничных поводов программа фестиваля была особенно насыщенной: пять больших, разнообразных концертов с участием десятка солистов. Неудивительно, что в «рахманиновский» год основным содержанием события стала русская музыка, а из инструментов упор был сделан на любимое Рахманиновым фортепиано, и фестиваль стал настоящим парадом солистов-пианистов. Программа была составлена по-спиваковски изобретательно, с учётом самых разных слушательских интересов. Здесь были вещи популярные, те, что на слуху, рассчитанные на узнавание, а были и редко исполняемые раритеты и новинки, которые с удовольствием послушали продвинутые меломаны. Фестиваль Спивакова — это музыка для всех, для самой разной публики. Наверное, в этом один из секретов его немеркнущей популярности, ведь каждый год концерты НФОР проходят с аншлагами, и нынешний фестиваль не стал исключением.

В вечер открытия фестиваля НФОР под управлением Владимира Спивакова выступал вместе с академическим большим хором «Мастера хорового пения». В Третьем концерте для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова солировала Екатерина Мечетина — одна из самых популярных российских пианисток, любимая пермяками. В её исполнении могучая музыка прозвучала внятно, проникновенно и очень эмоционально. Во втором отделении исполнялись произведения для хора: цикл «Три русские песни» Рахманинова и кантата «Иоанн Дамаскин» учителя Рахманинова Сергея Танеева.

Концерт второго фестивального дня был совершенно необычным. В его программе соседствовали произведения гениев разных стран и эпох: Langsamer Satz («Медленная часть») Антона Веберна, концерт для фортепиано и струнного оркестра Альфреда Шнитке и духовные произведения Моцарта — «Коронационная месса» и мотет Ave verum corpus.

Неожиданно для слушателей этот вечер прошёл под знаком музыки Баха, которая не была заявлена в программе, но звучала на «бис»: в первом отделении после потрясающего, глубокого и благородного концерта Шнитке солист — молодой пианист Тимофей Владимиров — исполнил фортепианное переложение хоральной прелюдии «Я взываю к тебе, Господи» — той самой, что в аранжировке Эдуарда Артемьева стала главной темой «Соляриса» Тарковского; в финале же вечера на «бис» прозвучал хорал «Иисус — моя радость», самое светлое и оптимистичное духовное произведение Баха.

После могучего концерта Шнитке, после громады «Коронационной мессы», в которой солировали красивые и виртуозные молодые певцы Анна Аглатова, Полина Шамаева, Ярослав Абаимов и Родион Паульс, чистый и нежный баховский хорал был как солнечный луч после мощного и благодатного ливня.

8 июня парад пианистов продолжился: Александр Гиндин солировал в Первом концерте для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, выбрав для исполнения раннюю, ещё студенческую авторскую редакцию. В своей изысканной трактовке Гиндин подчеркнул экспериментальный, поисковый характер этого сочинения, его новаторскую, революционную для русской музыки природу.

Ещё один пианист, представший перед пермской публикой благодаря фестивалю Владимира Спивакова, — Филипп Копачевский выступил солистом 9 июня. Это был особенно насыщенный рахманиновский вечер — в программе соседствовали противоположные по характеру произведения: искристая, бодрая «Рапсодия на тему Паганини» и мрачные «Симфонические танцы» — одно из последних произведений Рахманинова, во многом пророческое размышление о человечестве и ХХ веке.

Рахманиновской музыке предшествовало «Итальянское каприччио» Чайковского. Несмотря на русский уклон в программе фестиваля, в нём не могло не быть чего-то итальянского, ведь Владимир Спиваков заслужил славу мастера итальянской музыки ещё во времена «Виртуозов Москвы»; и вот теперь итальянская темпа пришла в программу фестиваля через музыку Чайковского…

…И ещё — через музыку Мендельсона. Заключительный концерт фестиваля был европейским: увертюра к «Милосердию Тита» Моцарта, его же фортепианный концерт № 23 и «Итальянская симфония» Мендельсона. Все эти сочинения очень соответствуют энергичной, жизнеутверждающей натуре Владимира Спивакова — исполнительской и человеческой. В финале «Итальянской симфонии» пермская публика в который уж раз встретила аплодисментами знаменитый спиваковский жест — резкий поворот в профиль с победительно поднятой дирижёрской палочкой.

Парад пианистов завершил Даниил Абросимов — победитель XXIII Международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик». Двенадцатилетний музыкант, наверное, слишком юн для глубокого прочтения величайшего из фортепианных концертов Моцарта, но его недетская серьёзность и блестящая исполнительская техника просто сенсационны.

Все концерты фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» прошли в гостеприимном зале ДК им. Солдатова; а следующий, XV фестиваль непременно состоится в Большом зале Пермской филармонии. Его реконструкция завершается, и это будет совершенно новый, неузнаваемый акустический концертный зал.





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