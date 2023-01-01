Максим Артамонов 300 лет в истории России В Перми прошёл масштабный исторический форум Поделиться Твитнуть

В Пермском государственном национальном исследовательском университете 8 июня состоялся VII Городской исторический форум. Его центральным событием стала Всероссийская научно-практическая конференция «Город Пермь — 300 лет в истории России», посвящённая юбилею города, который отмечается в этом году.

Фото предоставлено пресс-службой Пермской городской думы

Исторические форумы проводятся в столице Прикамья с 2015 года при поддержке Пермской городской думы. И за это время они заняли прочное место в календаре научно-просветительских и культурных событий. Форумы получили широкий общественный интерес, объеди­нили на различных площадках профильных специалистов и любителей истории.

В этом году научно-просветительский проект «Город Пермь — 300 лет в истории России» стал победителем XXV городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». Поэтому в рамках форума прошло большое количество разных просветительских мероприятий.

И. о. директора музея истории Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андрей Маткин, выступивший с первым докладом на пленарном заседании, рассказал об опыте проведения городских исторических форумов в Перми с 2015 года.

Он напомнил, что первый исторический форум состоялся в 2015 году. Его родоначальником стал Игорь Сапко, который в то время был главой Перми. Он же инициировал программу исторических форумов. Так совпало, что первый городской исторический форум проходил в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и был целиком посвящён этому событию. Затем тематика менялась и охватывала разные общественные, культурные и политические аспекты, связанные с историей города.

В этом году участие в работе конференции приняло большое количество докладчиков из разных регионов России — представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ижевска, Астрахани, Череповца, Омска и других городов.

«Городские исторические форумы имели большое значение в процессе подготовки к 300-летию Перми. Благодаря этому аккумулировались исторические знания, популяризировалась городская история. По сути, создан новый информационный формат научно-просветительских мероприятий, охватывающих различные сферы», — пояснил Андрей Маткин.

В конференц-зале ПГНИУ, где проходила научно-практическая конференция, была представлена стендовая выставка Государственного архива Пермского края «Уральская заводская цивилизация: личности, технологии, традиции». Это совместный проект госархивов Пермского края и Свердловской области, при­уроченный к 300-летию Перми и Екатеринбурга. А Музей истории пермской открытки организовал выставку «Пермь социалистическая: коллекция приглашений, мандатов, пропусков».

После пленарного заседания начали работать девять секций: «Пермь времён Российской империи», «Пространства и инфраструктура города», «Город знаний и науки», «Пермь сквозь призму военных и политических кризисов XX века», «Имя в истории города», «Пермь советская. От рассвета до заката», «Городские сообщества и инициативы», «Пермь в текстах», а также «Пермские сюжеты и темы в символическом мире культуры».

Комментируя работу форума, председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин рассказал, что в этом году центральное мероприятие форума — научно-практическая конференция — проводится немного раньше, чем обычно.

«Это связано с тем, что совсем чуть-чуть, и мы, все пермяки, как и все прогрессивные россияне, будем праздновать 300-летний юбилей нашего города. Научно-практическая конференция — одно из центральных мероприятий исторического форума. На ней мы узнаём очень много разных фактов, прозвучит много разных докладов. Здесь присутствуют представители девяти городов Российской Федерации и 30 вузов», — сказал Малютин.

По его словам, «самой главной целью проведения этого события является популяризация нашей истории, привлечение внимания самых широких слоёв населения к истории развития нашего города».

Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы:

— Сегодня в работе исторического форума принимают участие разные люди. Это и архивисты, и библиотечные работники, и музейные работники, и краеведы, и просто любители истории. Все здесь находят для себя что-то новое, делают какие-то открытия, восполняют пробелы в знаниях. Это очень важно. 300 лет встретим — я точно в этом убеждён — хорошо, достойно. Но ведь жизнь не заканчивается на этом, она продолжается. У нас есть планы, мы их будем совместно реализовывать. Потому что очень важно знать и помнить свою историю. Особенно важно это делать молодёжи. Поэтому будем работать, будем узнавать новые факты, интересоваться историей, узнавать о многих достойных людях, которые прославляли наш город в своё время, которые создали всё так, что мы сегодня живём и работаем. Поэтому вместе двигаемся в том тренде, который был задан в 2015 году.

Один из организаторов форума, доктор исторических наук, заведующая кафедрой междисциплинарных исторических исследований ПГНИУ Галина Янковская отметила, что сам форум — это результат тех усилий, которые предпринимались очень разными людьми и институциями, чтобы удерживать интерес современного человека к, казалось бы, не самым актуальным сюжетам, какими часто являются вопросы краеведческого характера.

Галина Янковская, заведующая кафедрой междисциплинарных исторических исследований ПГНИУ:

— Первоначально конференции и форумы начинались как немного камерные мероприятия для специалистов и людей, которые вовлечены профессионально в исторические процессы. Мне кажется, что промежуточный результат — это то, что создана площадка, на которой пересекаются специалисты из области академических знаний и те, кого называют городскими краеведами, независимыми исследователями, непрофес­сионалами. То есть встречается профессиональная наука и публичное историческое знание. Нередко они скептически относятся друг к другу, иногда конфликтуют, не замечают или игнорируют. И этот форум — возможность высказаться всем. Ещё один результат заключается в том, что, помимо научного форума, есть масса других инициатив, которые реализуются. Они могут быть не так заметны в публичном пространстве, но они реализуются в библиотеках, ТОСах, небольших творческих командах (экскурсионных бюро, частных туристических компаниях), фокусируясь вокруг различных аспектов истории города и Прикамья.

Она напомнила, что в рамках форума уже обсуждались и роль реки Камы в жизни города, и медицина, и педагогика, и жизнь горожан. Однако есть сюжеты, которые ещё не были затронуты, и в этом «есть какая-то перспектива». Например, социокультурные сюжеты.

Доцент кафедры государственного управления и истории ПНИПУ Михаил Нечаев также считает, что значение исторического форума в Перми трудно переоценить.

По его мнению, «он рвёт многие шаблоны, которые существовали раньше», потому что в рамках этого мероприятия всё соединено вместе: и конференция, и публичные мероприятия. И это помогло развитию самого города — пермяки стали больше интересоваться историей Перми и лучше узнали её.

Все доклады научно-практической конференции будут традиционно опубликованы в итоговом сборнике. Он послужит хорошим источником для всех, кто захочет окунуться в историю Пермского края.

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