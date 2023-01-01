Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Незастывшая архитектура В библиотеке им. Пушкина завершает работу выставка к 90-летию Менделя Футлика Поделиться Твитнуть

фото: Оксана Балахнина

Заслуженному архитектору РФ Менделю Футлику 7 июня исполняется 90 лет. К этой дате приурочена выставка в библиотеке им. Пушкина, которая, увы, 6 июня работает последний день. Кажется, вчера открылась — и вот… Можно рассматривать это как метафору скоротечности жизни, притом что искусство вечно: выставка проходит, искусство остаётся. Натянутая, конечно, метафора, но очень уж просится: Футлик — тот редкий в Перми вариант архитектора, который связан с искусством больше, чем со строительной индустрией.

Об этом на открытии выставки хорошо сказал председатель Пермского регионального Союза архитекторов Виктор Воженников, который напомнил, что Футлик — единственный из пермских архитекторов, проекты которого вошли в каталог Allgemeine Kunstler Lexicon и в список выдающихся зданий современности телеканала «Культура», а также единственный из ныне живущих в Перми архитекторов, у которого есть «собственный объект культурного наследия» — здание библиотеки имени Горького. Кроме выдающегося декора — контррельефа с изображением Кирилла и Мефодия на фасаде, созданного художниками Глебом Вяткиным и Юрием Екубенко по просьбе архитектора, проект библиотеки отличается уникальной конструкцией книгохранилища, которая получила всесоюзное одобрение и была применена ещё в нескольких регионах.

фото: Оксана Балахнина

К каждому своему проекту Футлик подходил вдумчиво и очень ответственно. Когда проектировал Дом культуры общества слепых, создал макет, чтобы заказчики смогли воспринимать архитектуру на ощупь, а когда привязывал к местности проект пермского цирка, советовался с циркачами, и поэтому пермский цирк, хоть и построен на основе стандартного, типового проекта, считается самым удобным в России для артистов и животных: всю закулисную часть Футлик переделал в интересах тех, кто здесь будет работать.

Футлик всегда был человеком творческим, даже артистическим. Его родной брат — известный в Перми театральный деятель, создатель знаменитого Народного театра. Сам архитектор не только профессионально занимается живописью, но и книги пишет.

В основной профессии он тоже всегда тяготел к красоте, к живописности и декоративности. Его здания непременно украшены чем-то изобразительным: рельефами, сграффито, мозаиками, витражами. Вспомнить хотя бы дом на углу улиц Сибирской и Советской, стилизованный под ар-нуво, с синими ирисами на мозаиках, или дом с башенкой, украшенной кадуцеем, на углу улиц Куйбышева и Екатерининской.

Архитектор происходит из коренной пермской семьи, жившей здесь поколениями, он большой патриот малой родины и поклонник пермского звериного стиля, который у него тут и там мелькает в архитектурном декоре.

Живопись, архитектура, литература… Музыка для Футлика тоже не чуждая стихия. Читатели его книг знают о его увлечении джазом, о дружбе с великим Генрихом Терпиловским (Терпиловскому посвящён один из самых невероятных рассказов в последней книге Футлика «Плохая клаузура, или Погоня за ветром»), о легендарной коллекции виниловых пластинок. Живопись у него тоже такая — музыкальная, джазовая. Музыканты — излюбленный сюжет его картин, динамичные, в движении, в танце… Неслучайно выставка называется «Соло на мольберте» (12+)!

Разумеется, на вернисаже была музыка: инструментальная часть ансамбля «Ба-Ба-Ту» проникновенно играла собственные вариации еврейских мотивов.

фото: Оксана Балахнина

Национальная тема — одна из главных в творчестве Футлика-живописца. Он родом из очень религиозной, традиционной иудейской семьи, его дед был шойхетом — резником, весьма уважаемым человеком в еврейской традиции. В картинах на еврейскую тему у Футлика видна и знаменитая «тысячелетняя печаль», и юмор, и множество фантазии в изображении старого еврейского Вильнюса или Иудейской пустыни. И очень много вкуса, всё очень деликатно, ничего лишнего: так, в картине «Кол нидрей» видны только головы иудеев, склонённые и покрытые талесами. Лиц нет, только покрывала: люди молятся. Кол нидрей — это название одной из еврейских молитв, которая стала мелодической основой для знаменитых музыкальных произведений Макса Бруха и Арнольда Шёнберга.

На картине «Скрипач на крыше» на переднем плане — крыша, а на ней… ботинки. Где же скрипач? Он улетел и парит в небе, как персонажи Шагала.

Если архитектура — застывшая музыка, то живопись — это незастывшая архитектура.

Престарелый художник на вернисаж не прибыл — он вообще уже не очень выходит из дома. Но он присутствовал по видеосвязи и слышал всё: и музыку, и множество поздравлений.

фото: Оксана Балахнина

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