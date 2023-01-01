Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пять столов В музее истории классического университета работает новая экспозиция Поделиться Твитнуть

Неоднократно приходилось писать, что в ПГНИУ работает 11 музеев, если считать ботанический сад и фонд редкой книги университетской библиотеки; но ради справедливости надо уточнить: 10 из них являются подразделениями других подразделений вуза, и лишь музей истории университета имеет административную самостоятельность. Он был основан 50 лет назад, и его первым директором был Александр Стабровский. Нынче в честь полувекового юбилея экспозиция радикально обновилась — и по дизайну, и содержательно.

Фото предоставлено пресс-службой ПГНИУ

Музей чрезвычайно активен: в 2017 году он стал инициатором создания Совета музеев вуза во главе с ректором, и с тех пор все 11 участников альянса вместе разрабатывают программу Музейной ночи, которая по традиции проходит накануне общегородской. Музей истории университета работает с большой командой волонтёров: собирает коллекцию устных свидетельств старожилов университета, заботится о сохранности исторических объектов в кампусе, например, знаменитой трубы бывшей котельной, которую историки считают замечательной деталью архитектурного комплекса.

Музей получает огромное количество запросов на экскурсии.

Экскурсия традиционно начинается с макета, установленного в центре зала: это ночлежный дом Мешкова с прилегающими строениями, такой, каким он был построен в 1914 году. Здесь можно увидеть, как в оригинале выглядело знаменитое здание: его венчала башенка с часами, которой сейчас нет. Как говорит Мария Ромашова, в недавнем прошлом директор музея истории университета, а сейчас заместитель директора краеведческого музея, вуз до сих пор испытывает «фантомные боли» после её «ампутации»: неоднократно высказывались идеи восстановить башенку, но пока не получилось.

Далее экскурсанты начинают обходить зал слева направо, по часовой стрелке: экспозиция построена по хронологическому принципу и поделена на четыре временных отрезка.

В центре каждой «четверти» — инсталляции, посвящённой определённому периоду истории вуза, — стол, необходимая принадлежность учебного и исследовательского процессов, к тому же, как оказывается, прекрасно отражающая стилистику своего времени. Между столами — застеклённые шкафы, тоже исторические, в которых выставлены артефакты, полученные музеями в разные периоды. Первый вузовский музей появился одновременно с университетом — в 1916 году, и старинные экспонаты, подаренные в честь его открытия меценатами, со временем стали совершенно раритетными, недаром прекрасные восточные и египетские предметы часто «гастролируют», участвуя в выставках больших музеев. Если набрать в интернет-поиске «ушебти в российских музеях», выпадают Государственный Эрмитаж и Пермский университет.

Экскурсия по музею истории университета — это слегка театральная история: прогулка между столами превращается в иммерсивный спектакль с декорациями и виртуальными персонажами. Главные герои нарисованы в виде силуэтов на экранах из оргстекла, ограничивающих каждую из тематических инсталляций. Их автор — дизайнер экспозиции Пётр Стабровский, один из ведущих пермских художников и сын первого директора музея. Такая вот преемственность.

Первый стол — ректорский. Это американское бюро одного из первых ректоров Андрея Александровича Рихтера; сегодня оно выглядит солидно, но для своего времени было очень демократичным. Вокруг него стулья, удивительно знакомые ученикам и сотрудникам пермских вузов: некогда они стояли в университетском актовом зале, а теперь эта прекрасная ажурная дореволюционная мебель украшает мемориальный кабинет Игоря Капцуговича в ПГГПУ, и общность мебельного гарнитура как будто обозначает единство происхождения вузов, словно родители отдали часть фамильной мебели выросшему и отделившемуся ребёнку.

На этой первой «кафедре» экспонаты и тексты рассказывают историю возникновения университета в Перми: пароходчик Николай Мешков отдал свой ночлежный дом на нужды народного образования, когда планировалась эвакуация в Пермь Юрьевского (Тартуского) университета, к которому подходила линия фронта Первой мировой войны. Эвакуацию отменили, но запал у пермяков, мечтающих о собственном вузе, не пропал, и на самом высоком уровне лоббировалось открытие в Перми филиала Петроградского императорского университета. Что и произошло.

Какие здесь открылись факультеты, где они располагались (университет первоначально разместился не в едином кампусе, а в разрозненных корпусах в разных частях города), как университет развивался и рос — всё это рассказывается на первом столе.

Второй стол — рабочее место преподавателя-исследователя. Это стандартный предмет мебели «сталинского» периода — 1930—1950-х годов. На столе рабочие предметы: микроскоп, картотека, записные книжки — и личные вещи: папиросница, пепельница. Здесь всё именное: так, записная книжка принадлежала профессору-историку Льву Ефимовичу Кертману, а папиросница — профессору-геологу, проректору Борису Константиновичу Поленову.

Третий стол принадлежал общественному работнику — комсоргу, парторгу или профоргу. В университете 1960—1980-х годов общественная работа была такой же важной частью вузовской жизни, как учёба: стенгазеты, художественная самодеятельность, факультет общественных профессий, строительные отряды… На столе — пишущая машинка и подшивка «Пермского университета». Стройотрядовские курточки висят рядом, и среди них есть разрисованная и расшитая наклейками, как положено, курточка бойца стройотряда «Ассоль» Аллы Волкоморовой — легендарной филфаковской поэтессы ранних 1980-х, а парусный корабль на этой курточке нарисовала однокурсница Аллы, боец того же отряда Юлия Грузберг. То есть я.

Четвёртый стол — наконец-то студенческий: исписанная (и списанная) парта 1990-х годов. Здесь все следы интенсивного учебного процесса: нацарапанные надписи (в том числе шпаргалки), прилепленные жвачки… Этот предмет мебели во время списания изъял и сохранил для музея тогдашний декан истфака Игорь Кирьянов.

Столы здесь не просто экспонаты — это центральные детали больших и очень информативных экспозиций. Всё, что на них находится, в рабочем состоянии — пишущая машинка, микроскопы… А вокруг — тексты, фотографии, тематические подборки. Есть, например, стенд о женщинах-преподавателях старших поколений, работавших ещё в ту пору, когда это была преимущественно мужская профессия.

На самом деле столов в экспозиции не четыре, а пять: в центре стоит футуристический стол-трансформер, за которым может разместиться целая группа посетителей. Если четыре стола-экспоната рассказывают о прошлом университета, то пятый, предназначенный для практических занятий, обращён в будущее.

У музея истории университета нет чёткого расписания работы. Он почти всегда открыт, но если всё-таки окажется закрытым… Его директор Мария Мингалёва наверняка обнаружится в соседней комнате — кабинете Камской археологической экспедиции, сотрудницей которой она является.

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