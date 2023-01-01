Елена Синица Бизнес дал новые ростки Как в Прикамье развивается сектор малого и среднего предпринимательства Поделиться Твитнуть

Малый и средний бизнес ощутил на себе все сложности пандемии, геополитической ситуации и санкционного давления ничуть не меньше крупных игроков. Тем не менее экономические показатели этого сектора по России в целом постепенно идут вверх, не является исключением и Пермский край. «Новый компаньон» поговорил с экспертами о перспективах развития МСП на территории региона.

Общая статистика

По итогам 2022 года по темпам роста вновь зарегистрированного бизнеса Пермский край занял первое место в Приволжском федеральном округе и шестое место в России, говорят в региональном министерстве экономического развития. В 2022 году было зарегистрировано 16 382 новых субъекта предпринимательства, что на 7% больше, чем в 2021 году. При этом число субъектов малого предпринимательства выросло с 95,6 тыс. до 96,2 тыс., а численность занятых у субъектов малого и среднего бизнеса возросла с 388 тыс. до 433 тыс. человек.

«В 2023 году количество регистраций нового бизнеса в Пермском крае всё ещё значительное, но в сравнении с 2022 годом мы видим небольшой спад», — комментируют в министерстве.

«Такая тенденция логична, так как налоговая льгота по упрощённой системе налогообложения для нового бизнеса начала действовать в 2022 году, в связи с чем наибольшее число регистраций нового бизнеса отмечалось именно в 2022 году, когда был наибольший ажиотаж», — пояснили в краевом минэке.

Однозначно можно наблюдать постепенное восстановление сектора МСП, прежде всего с учётом особенностей 2020—2021 годов, отмечает председатель Пермской торгово-промышленной палаты (ПТПП) Вячеслав Белов.

«Бизнес не понимал, насколько долго такие ограничения будут действовать в России и Пермском крае. Но в это время очень активно росло количество самозанятых. Самозанятый не является предпринимателем, но сам оказывает услуги, выполняет работы, то есть по сути близок к предпринимательской деятельности», — комментирует он.

На данный момент в Пермском крае 101 070 человек зарегистрированы как самозанятые. Из них 96 856 — физические лица, а 4214 — предприниматели.

«По сути, самозанятые сегодня становятся конкурентами предпринимателям. В системе ТПП серьёзно обсуждаются эти тенденции. Ведь на сегодняшний день какого-то особенного порядка контроля работы самозанятых действующим законодательством РФ не установлено», — говорит Вячеслав Белов.

Интересно, что, по данным портала МСП.РФ, в апреле 2023 года в Пермском крае наблюдался рост выручки на 2% и среднего чека на 19%. Этот портал отражает данные о ежемесячной выручке малых предприятий на основе информации контрольно-кассовой техники по регионам (включены данные не по всем субъектам МСП, а только по применяющим контрольно-кассовую технику).

Кому тяжелее

Наибольшее количество субъектов малого предпринимательства занимаются оптовой и розничной торговлей. Здесь ситуации различные, говорит доцент кафедры мировой и регио­нальной экономики, экономической теории ПГНИУ Александр Лапин.

Тех, кто работал с российскими поставщиками, затронула только проблема возросшей в 2022 году инфляции и, соответственно, увеличившихся отпускных цен. Импортёрам же пришлось менять схемы работы и поставщиков в условиях санкционных ограничений, комментирует он.

Значительное число людей трудоустроено на малых предприятиях транспортировки и хранения, операций с недвижимым имуществом. Здесь тоже происходили заметные изменения ситуации на рынках. Транспортировка и хранение большей частью тесно связаны с торговлей, поэтому пережили те же изменения. На рынке недвижимости наметилась тенденция стабилизации цен и сокращения объёмов продаж жилья. Бизнес здесь стало вести сложнее.

«Думаю, лучше идут дела у малого бизнеса в сфере информационных технологий, туризма. Санкционные ограничения открыли возможности для занятия новых ниш в этих видах дея­тельности», — прокомментировал Александр Лапин.

Как и в любом регионе, у малого и среднего бизнеса в Пермском крае есть свои проблемы, говорит старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Стародумова.

Одна из них — недостаток доступного финансирования. Банки не всегда готовы предоставлять кредиты малому бизнесу, а государственные программы поддержки могут быть недостаточно эффективными.

Ещё одна загвоздка — дефицит квалифицированных кадров. Несмотря на то что в регионе есть множество учебных заведений, не всегда удаётся найти квалифицированных специалистов для работы в МСП, комментирует Юлия Стародумова.

«Некоторые малые и средние предприятия терпят неудачу из-за жёсткой конкуренции со стороны крупных компаний, которые могут предложить более низкие цены и более широкий ассортимент товаров и услуг», — говорит она.

Также свою роль играет то, что некоторые районы Пермского края могут быть плохо развиты с точки зрения транспортной, энергетической и других видов инфраструктуры, что затрудняет работу малых и средних предприятий.

«В целом эти проблемы создают трудности для малого и среднего бизнеса в Пермском крае. Однако при поддержке со стороны государства, бизнес-сообщества и других заинтересованных сторон многие из этих проблем могут быть решены», — отмечает Стародумова.

Перспективы

Сейчас количество малых и средних предприятий в Пермском крае постепенно увеличивается. Это может свидетельствовать о том, что в регионе создаются условия для развития бизнеса и увеличения количества новых предприятий, подчёркивает Юлия Стародумова.

Как и в любом регионе, перспективы развития малого и среднего бизнеса в Пермском крае зависят от многих факторов. Однако есть несколько тенденций, которые позволяют говорить о некоторых перспективах для МСП в регионе.

В первую очередь это поддержка властей. В Пермском крае действует множество программ и мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса. Это может быть как финансовая помощь, так и консультации и обучение.

Развитие технологических инноваций сыграет на руку региону. В крае активно развивается IT-сектор, а также другие высокотехнологичные отрасли.

Местоположение — тоже плюс. Пермский край расположен в центре России, что позволяет бизнесу успешно работать на местном и федеральном уровнях.

Перспективы малого бизнеса определяются во многом изменением общеэкономической ситуации в стране и регионе. Прогнозируемый экономический рост в 2024 году должен способствовать росту количества субъектов малого бизнеса, улучшению их финансовых показателей, росту числа занятых при условии сохранения мер государственной поддержки, считает Александр Лапин.

Малый бизнес чувствителен к административным барьерам разного рода. Оформление документов, получение разрешений, соблюдение большого количества требований и ограничений, а также риски, связанные с их неисполнением, сдерживают развитие предпринимательства. Несмотря на то что государство реализует меры по упрощению взаимодействия с ним, есть необходимость в дальнейших шагах в этом направлении, резюмирует он.

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