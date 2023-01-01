Алёна Бронникова Будущее рядом В Перми обсудили развитие инфраструктуры для электротранспорта Поделиться Твитнуть

В технопарке Morion Digital 25 апреля состоялся PERM EV FORUM: Форум электротранспорта и зарядной инфраструктуры. В нём приняли участие компании и органы власти, которые активно включились в продвижение электротранспорта. На мероприятии обсудили, как создавать инфраструктуру для электрокаров и популяризировать этот вид транспорта.

Фото: пресс-служба технопарка Morion Digital

Директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров отметил, что сегодня Пермский край на пятом месте в России по количеству зарегистрированных электромобилей.

«Уже третий год Morion Digital вместе с сообществом «ЭлектроПрикамье» организует мероприятия, направленные на популяризацию электротранспорта в Пермском крае. Совместными усилиями мы налаживаем коммуникацию с органами власти и инфраструктурными компаниями, предпринимателями и разработчиками для развития этого нового направления», — сообщил Ягафаров.

Зарядная инфраструктура

Во время форума власти Пермского края подписали соглашение с ОАО «МРСК Урала» о технологическом содействии в вопросах развития зарядной инфраструктуры.

Сейчас предлагаются более 80 участков для установки электрозарядных станций. Преимущество на размещение станций отдаётся объектам, расположенным на трассах федерального (М-7 и М-12) и регионального значения с высоким потоком, общественным, туристическим и историческим местам.

Как отмечают специалисты, на зарядку электроавтомобиля уходит от 10 минут и больше, поэтому предпочтительнее те участки для монтажа ЭЗС, где люди могут параллельно заниматься своими делами — зайти в магазин, выпить кофе и т. д. Например, точкой притяжения могут стать торговые и фитнес-центры, салоны красоты и горнолыжные курорты.

Важным моментом является возможность неограниченного круглосуточного доступа к станциям. Для этого чиновники планируют выделить для них места на парковках, включая платные и плоскостные. Чтобы места не занимали автомобили с двигателем внутреннего сгорания, рядом будут установлены специальные ограничительные знаки. Они будут запрещать парковку для всех видов транспорта, кроме электрических и гибридных автомобилей. Нарушителям могут грозить штрафы.

Кроме того, в рамках форума Корпорация ПСС рассказала об открытии самой крупной производственной площадки ЭЗС в России. Выпуск комплектующих и обновлённых силовых модулей, возможность полной сборки всей электроники и собственный софт позволят компании наладить поставку продукции не только на территории России, но и за её пределами. Как сообщил гендиректор Корпорации ПСС Александр Редекоп, сейчас ведутся переговоры с представителями нескольких стран.

Меры поддержки

Развитие инфраструктуры ЭЗС в регионах стало актуальной задачей для российского правительства как стимул для перехода на более экологичный транспорт и развитие комфортной городской среды. Для этого из федерального бюджета выделены субсидии.

В Прикамье власти определили комплекс мер поддержки для стимулирования роста и спроса развития ЭЗС. Так, собственников электромобилей возрастом не более семи лет освобождают от налогов на имущество в период 2022—2028 годов. Для этого необходимо предоставить заявление и подтверждающие документы. По словам Эдуарда Соснина, есть высокая доля вероятности, что ближе к 2028 году срок будет продлён.

Индивидуальным предпринимателям и организациям предоставляются компенсации на монтаж ЭЗС. Стоимость одной станции можно возместить в размере 60% от понесённых расходов, но не более 1,8 млн руб. При этом 30%, но не более 900 тыс. руб., возмещается от стоимости технологического присоединения. При этом выплаты нельзя будет получить на установку ЭЗС на закрытой территории, например в частном доме или гараже, так как по программе они должны быть общедоступными.

В список пилотных субсидируемых регионов в Приволжском федеральном округе из 14 территорий вошли только шесть, в том числе Пермь. Деньги распределены уже на два года. В 2023 году необходимо установить 31 объект, а в 2024-м — 35. Эдуард Соснин заявил, что в любом случае в текущем году план будет выполнен.

«Субсидия из федерального бюджета, поэтому если мы не освоим порядка 81 млн руб., как задумали, у нас их заберут. Наша цель в этом году — просубсидировать 31 зарядную станцию», — рассказал министр.

Условия для развития

В дискуссии на форуме принял участие и начальник дептранса Перми Анатолий Путин. Он сообщил, что мощностями для ЭЗС готов поделиться и «Пермгорэлектротранс». В столице Прикамья активно развивается общественный электротранспорт. В ближайшее время запланирована закупка 16 электробусов, которые будут курсировать от ЖК «Погода» (мкр Ива) до Перми II. Для них будут установлены четыре зарядные станции.

Власти уже приступили к модернизации трамвайной сети, в рамках которой будут закуплены 44 новых низкопольных вагона, реконструированы 35 км путей и депо «Балатово». Кроме того, будут отремонтированы семь тяговых подстанций из 21, общая мощность которых составляет 78 МВт. Этот потенциал может обеспечить почти весь город дополнительными местами для размещения ЭЗС, кроме Кировского и Орджоникидзевского районов. Для этого необходимо только решение технической задачи преобразования электроэнергии.

Председатель совета директоров АО «ЭР-Телеком» Андрей Семериков выразил мнение, что к развитию электротранспорта в крае должны подключиться предприниматели. «Это миссионерская предпринимательская функция», — отметил он.

Переход от двигателя внутреннего сгорания к электрическому Семериков сравнил с изобретением колеса, компьютера и интернета. Он подчеркнул, что инвесторам необходимо уже сейчас вкладываться в развитие этой сферы.

Все участники дискуссии отмечали значимость развития ЭЗС, утверждая, что за электротранспортом будущее. При этом на начальном этапе будут определённые сложности с окупаемостью оборудования, но при правильной аналитике и планировании размещения станции позволят со временем получать прибыль. Например, средний чек в городе стандартной ЭЗС составляет около 196 руб., на трассе — 254 руб.

«Развитие электрозаправок — это путь, по которому должен идти любой регион, если хочет развивать электродвижение. Потому что сервис для электромобилистов стоит во главе угла. Причём речь идёт не только про пользование электромобилями в городе, но и про более долгие поездки», — отметил Эдуард Соснин.

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