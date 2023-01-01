Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сетевой ИТ-университет предоставляет новые возможности получения востребованной специальности Обучение бесплатное и проходит преимущественно онлайн Поделиться Твитнуть

фото: Пермский сетевой ИТ-университет (СИТУ)

Современная хозяйственная деятельность немыслима без участия специалистов по информационным технологиям. Здравоохранение, образование, промышленность, коммерция — цифровые технологии востребованы везде, и везде нужны специалисты-«айтишники». ИТ-образование по-настоящему востребовано, кадровый голод на квалифицированных специалистов огромный, соответственно, и желающих приобрести модную специальность немало. Интернет полнится объявлениями о коммерческих курсах по программированию и другим ИТ-специальностям, однако мало кто знает, что в Перми есть абсолютно бесплатный и высокоэффективный образовательный ресурс в этой сфере — Пермский сетевой ИТ-университет (СИТУ).

Что это за институция, рассказывает её руководитель Ольга Димитрашко.

— Что такое сетевой ИТ-университет? Какова его история?

— Он был сформирован в 2019 году в целях подготовки кадров для цифровой экономики. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин неоднократно говорил, что краевое руководство стремится сделать Прикамье местом притяжения молодых и амбициозных ИT-специалистов и в Пермском крае создаются особые условия для получения дополнительного образования в сфере цифровизации, которое можно применять на практике. Сетевой университет создан как реализация этих намерений, как приоритетный проект Пермского края в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», при поддержке краевых министерства информационного развития и связи и министерства образования и науки.

У нас необычное учебное заведение. У ИТ-университета нет своих деканатов, кафедр и аудиторий; это сетевое учреждение, которое объединяет возможности нескольких вузов и ИТ-компаний для создания актуальных практикоориентированных программ дополнительного профессионального образования. Ключевые программы — изучение языков программирования, баз данных, web-программирования, информационной безопасности и искусственного интеллекта.

Есть темы широкого спектра, например, языки программирования, они используются при выполнении самых разных задач в разных отраслях экономики и пользуются самым высоким спросом; а есть более узкие тематики, к примеру, языки программирования микроконтроллеров. Владеющие этими навыками специалисты востребованы в экономике, но претендентов поступить на подобные программы пока не так много.

Вот десять наших самых популярных программ: «Основы программирования на Python», «Основы 3D-моделирования в Blender», «Agile методология при управлении проектом разработки программного продукта», «Основы администрирования Linux», «Язык программирования Java», «1С», «Введение в web-разработку», «Гибкие методологии в разработке программного обеспечения», «Интеграция информационных систем», «Основы программирования на языке C#».

Ежегодно университетом разрабатывается и реализуется более 80 программ. За 2022 год обучение прошли 1245 слушателей по 86 специальностям. Обучение проходит на базе трёх вузов — ПГНИУ, ПНИПУ и НИУ ВШЭ-Пермь. СИТУ как информационный агрегатор осуществляет координацию между ними в рамках каждого проекта.

— Кто может стать студентом СИТУ? Что нужно для обучения?

— Слушателем нашего сетевого университета может стать любой житель Пермского края, который уже имеет образование — среднее специальное или высшее — либо является студентом. Профиль первоначального образования не важен, оно не обязательно должно быть связано с цифровыми технологиями. Возраст обучающихся тоже не имеет значения: сейчас среди наших слушателей — люди от 17 лет до 50+.

Обучение для резидентов Пермского края бесплатное: финансирование проекта осуществляется за счёт субсидии правительства Пермского края в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Сразу скажу: у нас есть конкурс, особенно на самые востребованные специальности. Чтобы войти в программу, потенциальный слушатель должен пройти входное тестирование — это связано с ограниченным количеством мест в каждой группе.

Запись происходит в режиме онлайн. Примерно за два месяца до старта того или иного курса на сайте появляется объявление о том, что запущен набор на программу. Процесс заявки довольно прост: на сайте необходимо заполнить анкету и пройти входное тестирование. В случае его успешного прохождения университет попросит вас предоставить подтверждение, что вы житель Пермского края, и документ об образовании.

Можно записаться на несколько программ сразу, и немало слушателей в течение одного года осваивает несколько новых специальностей.

— Как происходит обучение?

— Каждый курс сетевого университета составляет 72 академических часа и длится от одного до трёх месяцев.

Занятия проходят в разной форме — это зависит от выбранной программы. Участвующие в сетевой коллаборации вузы сами определяют порядок их проведения, но мы приветствуем онлайн-форму, поскольку обучение рассчитано на жителей всего Пермского края, а не только Перми. Какие-то практические занятия проводятся в очной форме, но это заранее обговаривается. Занятия проводятся за пределами рабочего дня, как правило, по вечерам.

Курсы стартуют в разное время в течение года без перерыва на лето, что привлекательно для тех, кто хотел бы заняться самообразованием во время летних каникул.

Все наши курсы — практикоориентированные, и большинство уроков — это практические занятия. Предполагается большой объём самостоятельной работы, которая сопровождается и контролируется преподавателем. В ходе обучения проставляются оценки.

В финале каждого курса происходит защита итоговой работы, на ней часто присутствуют представители пермских IT-компаний, и зачастую наши выпускники сразу получают предложения о трудоустройстве.

По итогам обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации образца того университета, на базе которого проходило обучение.

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