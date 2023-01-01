Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Счастье: теория и практика Пермяки отметили Международный день счастья Поделиться Твитнуть

С 2013 года 20 марта по инициативе ООН отмечается Всемирный день счастья. Каждый год в этот день публикуется специальный доклад о состоянии счастья в мире. Понятно, что мир непрост и состояние счастья в нём всегда под вопросом; тем важнее эта дата, поскольку она настойчиво напоминает, что счастье необходимо.

Константин Долгановский

Праздник недавний, и далеко не все жители России о нём знают, но Пермь оказалась среди тех городов, где этот день отмечается регулярно вот уже четвёртый год подряд. Неудивительно, что организатором Дня счастья в Перми стала команда «Счастливых суббот» в Демидково: идеолог — Юлия Кузяева, организатор и «мотор» — Ирина Климова. Эти люди занимаются счастьем профессионально — в полном соответствии с целями, обозначенными ЮНЕСКО: признать важность счастья в жизни людей во всём мире и способствовать его всеобщему внедрению и распространению. 20 марта в современных мультимедийных залах Morion Digital вот уже четвёртый раз собрались люди, которые готовы работать ради того, чтобы сделать счастливыми себя и окружающих.

Приветствуя единомышленников, Юлия Кузяева сказала, что счастье каждого человека зависит в первую очередь от него самого. Ну, положим, в наши сложные дни это утверждение не выглядит бесспорным: обстоятельства порой столь суровы, что даже говорить о счастье кажется неуместно. Уместно всегда, — считают организаторы Дня счастья, — как бы ни было трудно, больно и грустно.

Несчастье можно вылечить

Для начала несчастье надо разделить на объективное и субъективное. Стихийные бедствия, войны, утрата близких — обстоятельства, в которых затруднительно говорить о счастье; а вот хроническую депрессию, плохое настроение и даже одиночество и невезение, «злую судьбу» вполне можно вылечить.

Об этом на Дне счастья говорила Софья Куликова, руководитель лаборатории когнитивных исследований Пермского филиала Высшей школы экономики.

Сымитировать счастье легко: можно засунуть в мозг электроды, и эффект будет как от опиатов; но такое счастье — вряд ли то, что мы хотим. Есть и более деликатные методы: например, поесть сладкого и пообниматься — получишь дозу эндорфина и окситоцина: эти гормоны, так же как и ещё один гормон — дофамин, который выделяется, когда мы получаем какую-то награду, — называют «гормонами счастья». «Отполировать» всё это выверенной дозой микроэлементов, в первую очередь магния, — и вот оно, счастье!

Однако исследователь доказывает, что даже гормоны и микроэлементы при всей их действенности не дают прочного, продолжительного, одним словом, «настоящего» счастья. Знание механизмов счастья не делает его менее волшебным.

Счастье любит, когда им делятся

Особенный тип счастья — тот, который человек получает, делая счастливыми других. Прекрасную историю рассказала Александра Сажина, доцент НИУ ВШЭ — Пермь. Она хоть и является кандидатом экономических наук, говорила вовсе не о материальном благосостоянии. Александра — донор крови с 18 лет. Однажды, в очередной раз сдавая кровь, она узнала о возможности пройти типирование и войти в реестр доноров костного мозга. Дело нехитрое — просто сдать кровь ещё и на генетический анализ.

Многие люди, прошедшие типирование, так и остаются потенциальными донорами, ведь для того чтобы осуществить трансплантацию костного мозга, необходимо, чтобы пациент и донор были «генетическими близнецами», а такое совпадение — одно на 10 тыс. человек. Александре сказочно повезло: пациентка с гематологическим заболеванием из Мордовии оказалась её «генетическим близнецом» с совпадением в 99%!

Прошла трансплантация, после которой донору и реципиенту нельзя встречаться в течение двух лет — они остаются друг для друга инкогнито. За это время врачи должны подтвердить стойкую ремиссию у больного, и лишь после этого их личности раскрываются. И вот этот момент настал: Александра встретилась со своим «двойником» и узнала, что спасла жизнь прекрасной женщине, матери двоих маленьких детей.

Вот оно, истинное счастье!

«Счастье любит, когда им делятся», — утверждает Александра Сажина и призывает всех людей, подходящих для типирования (от 18 до 45 лет, без хронических заболеваний), пройти эту процедуру и войти в реестр. Ведь в России пока всего 137 тыс. доноров костного мозга, тогда как в Германии — 9 млн, и 13 млн — в США.

Область счастья

Существуют сферы деятельности, которые занимаются производством счастья, так сказать, в промышленных масштабах — это в первую очередь искусство. День счастья собрал в качестве докладчиков целую секцию «Культура и счастье», её куратором стал известный арт-менеджер Вадим Зубков. Он пригласил достойных спикеров, которые рассказали об институциях и проектах, являющихся для пермяков источниками счастья и гордости.

Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян и её заместитель Ольга Старцева рассказали о том, как будет выглядеть экспозиция галереи в новом здании, и даже показали эскизы. Многие из собравшихся видели их впервые и, может быть, впервые осознали истину, которую сформулировала Ольга Старцева: мы присутствуем при событии, которое происходит впервые за все 300 лет истории города — до сих пор здесь никогда не строились музейные здания.

Директор частной галереи «Марис-Арт» Татьяна Пермякова рассказала о проекте «Огни на Каме» — серии выставок, посвящённых образу Перми в творчестве пермских художников; кроме того, в рамках проекта проходят экскурсии, интересные встречи и была издана в электронном виде книга Светланы Федотовой с тем же названием.

Светлана Федотова, в свою очередь, вместе с фотографом Валерием Заровнянных и тем же Вадимом Зубковым рассказала о работе над потрясающим альбомом «Татьяна Бруни. Призвание — театр». Издание не состоялось бы, если бы не содействие Юлии и Андрея Кузяевых, которые выступили в качестве меценатов. Это была не просто денежная помощь, а искренняя человеческая заинтересованность; и сейчас, на форуме, Юлия Кузяева передала через министра культуры Пермского края Аллу Платонову 100 экземпляров этой книги для библиотек региона.

К группе докладчиков присоединился юрист Владимир Куранов, который благодаря участию в издании альбома стал специалистом не только по медицинскому, как раньше, а ещё и по авторскому и музейному праву и уже оказывает профессиональные услуги Пермской галерее. И это тоже счастье — интересная работа и профессиональная реализация.

Заключительным подарком слушателям секции «Культура и счастье» стал сеанс видео­связи с художницей Ксенией Беляевой, которая занимается арт-терапией в инклюзивных группах с участием людей с ментальными особенностями, и с Виталием Полонским, руководителем хора musicAeterna, вместе с которым пермские меломаны предались приятным воспоминаниям о Дягилевском фестивале и ещё более приятному предвкушению следующего такого события.

Культура высокого уровня — очень важный фактор счастья, особенно для нестоличного города; об этом говорило выступление каждого из спикеров.

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«Счастливые субботы» в Демидково появились во времена ковида и стали действенным средством для восстановления здоровья — физического и эмоционального. Жизнь идёт, а они по-прежнему актуальны. Сделать Пермский край территорией счастья — такое желание высказывали многие из спикеров. Попытаться осчастливить как можно больше жителей — это благородная и реальная задача.

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