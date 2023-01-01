Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Трёхсотлетние близнецы — Пермь и Екатеринбург Два взгляда на празднование 300-летия Перми: внутренний и внешний Поделиться Твитнуть

Завершается первый квартал юбилейного для Перми года. Утверждены стилистика и символика праздника, составлены списки праздничных событий и инфраструктурных проектов — подарков городу. Однако до сих пор остаётся множество вопросов по поводу реализации планов, да и сами планы до сих пор обсуждаются и критикуются… Между тем в соседнем Екатеринбурге проходит аналогичный юбилей. Интересно сравнить взгляды на событие двух наблюдателей — пермяка Владимира Гладышева, писателя, председателя правления Пермского общества краеведения, и екатеринбуржца Дмитрия Москвина, кандидата политических наук, члена общественного совета при главе Екатеринбурга, руководителя «Бюро авторских экскурсий».

«Одна из главных целей любого юбилейного комитета — насыщение исторического контента»

Владимир Гладышев, председатель правления Пермского общества краеведения:

Читая дежурные отчёты с заседаний юбилейного оргкомитета, нельзя не удивиться тому, насколько разнятся оценки происходящего у историков и у лиц, ответственных за подготовку к празднику. Если в двух словах, краеведы настроены гораздо более критично, совсем не так благодушно, как наш уважаемый оргкомитет.

Нужно отметить, что многое действительно делается: готовится к сдаче несколько объектов, которые пермяки уже устали ждать, ремонты идут полным ходом. Камская набережная заметно похорошела — это прекрасно. Краеведов порадовало включение в программу возведения здания второй сцены ТЮЗа: на месте бывшего «Дома крестьянина» (а ещё раньше здесь, на ул. Пермской, 66, находилось первое здание Мариинской женской гимназии) появится красивое и столь необходимое для любимого театра строение. Пусть и новодел, но всё же квартал будет интересный.

Из докладов властей пермяки узнали, что в «большом юбилейном списке» значится 208 объектов и «большинство носит общественно значимый характер»; но, когда вникаешь в конкретику, видно, что сквозь оптимистичные отчёты «отцов» Перми и края лейтмотивом проходит стремление подверстать под звонкую круглую дату обычную, плановую, рутинную работу, которой город и губерния и так должны заниматься, без всякого юбилея.

По мнению краеведов, наметились явные провалы в историческом разделе предъюбилейного фронта. Именно он находится в самом запущенном состоянии, а ведь одна из главных целей любого юбилейного комитета — насыщение исторического контента. Исходя из опыта проведения юбилеев соседних городов, можно заключить, что исторический аспект должен быть центральным, главным разделом и ударной составляющей праздничной программы. Собственно, так и мыслили учёные, архитекторы и историки, вошедшие пять лет назад в инициативную группу подготовки к 300-летию города; но как-то незаметно все акценты сместились, инициативное ядро если не исчезло, то трансформировалось в некую туманность. И что мы имеем на выходе? Не ко двору оказались прекраснодушные мечтания о преображении Первогорода, восстановлении Егошихинского пруда, плотины…

Многие знают, как любят свою «Плотинку» жители Екатеринбурга. У нас же всё не как у людей. В планы реконструкции исторического места входили возведение острожка, устройство исторической аллеи, где, наконец, удалось бы отдать дань памяти генералу де Геннину, Петру I и Екатерине Великой, по чьему указу и был создан собственно город Пермь.

Не забудем, что всё ещё лежат в мешках останки первостроителей Егошихинского завода, найденные пермскими археологами во время сенсационного открытия старинного кладбища в квартале между улицами Пермской и Ленина (Покровской). А ведь есть интересный проект перезахоронения этих останков на участок Старообрядческого (Единоверческого) квартала Егошихинского Парка памяти и создания мемориала первостроителей города на крутом берегу Стикса, напротив здания СИЗО — «Тюремного замка». Кстати, пермская общественность давно ждёт исторического момента, когда тюрьма будет переведена из центра города. И УФСИН, нынешний хозяин здания — объекта культурного наследия — уже настроился на нужную волну: в одном из тюремных помещений открыта музейная экспозиция, посвящённая пребыванию здесь великого князя Михаила Александровича.

Спору нет, интересные и перспективные дела разворачиваются на бывшем заводе Шпагина. Здесь появится и новое здание галереи, но краеведческое сообщество было разочаровано выбранным проектом для «пермской Третьяковки». Будущее здание продолжит целый ряд построек в стиле «амбарной архитектуры», и это после стольких раундов международных конкурсов, породивших интереснейшие проекты! Одно утешает: съехав со Слудской горы, галерея прирастёт площадями, да и вид на Каму из нового здания открывается красивый.

Кажется, пермяки должны радоваться тому, что проект «Зелёное кольцо» «сегодня никем не оспаривается, и он уже приобрёл самоценный характер», но ещё свежа в памяти нехорошая история с постройкой 18-этажного жилого дома на самой кромке долины Егошихи, когда были полностью проигнорированы многочисленные обращения, протесты и аргументы видных общественников и активистов «Зелёного кольца».

Мы живём не в безвоздушном пространстве, видим и читаем, как отмечают свои почтенные круглые даты в соседних городах — в Казани, Елабуге, Нижнем Новгороде. Тому, как в прошлом году нижегородцы отметили 800-летие города, пермские краеведы посвятили одно из своих заседаний. Съездили туда, всё сфотографировали и, поахав, повосхищавшись, всё увиденное обобщили и доложили всему честному народу.

Если вкратце, то вот самые заметные юбилейные объекты в столице Приволжского федерального округа, реальные, красивые, долговечные доминанты города: памятник основателям города — князю Юрию Всеволодовичу и святителю Симону, восстановление старинной колокольни, памятник Александру Невскому перед одноимённым собором, реставрация главного дома знаменитой Всероссийской Нижегородской ярмарки 1896 года, новый фуникулёр (а сколько десятилетий пермские музейщики просят провести «канатку» на Вышку, к диораме?).

К этому можно добавить открытие движения «метеоров» — судов на подводных крыльях, ещё одну пешеходную улицу, уже третью или четвёртую по счёту, и много ещё чего помимо обязательных текущих ремонтов.

В Перми, напомним, «пермский Арбат» бесславно прихлопнули, все силы ушли на набережную. Шьём да порем… Но наша набережная, конечно, хороша!

Почему бы Пермской епархии не взяться, наконец, за восстановление колокольни Петропавловского собора — первого каменного здания Перми? Восстановили же лет пятнадцать назад, при епископе Иринархе, один ярус колокольни Свято-Троицкой (Слудской) церкви, воссоздав исторический облик храма. На всё Божья воля, понятно, но иногда нужно и вполне земное приложение сил. Вот был бы подарок ко дню рождения Перми! Как сделали это в Нижнем Новгороде: к 800-летию города восстановили колокольню одного из древних храмов.

Что нам остаётся? Сгруппироваться, перестроиться, «сменив ногу на марше», перераспределить силы и средства, сосредоточив их на генеральном направлении. Иначе «проюбилеимся», как писал поэт.

Константин Долгановский

«Особенно волнует невовлечённость горожан в конструирование юбилея»

Дмитрий Москвин, член общественного совета при главе Екатеринбурга:

Отсюда, из Екатеринбурга, мы хорошо видим пермское 300-летие; но вряд ли из Перми видно хоть что-то, связанное с 300-летием Екатеринбурга.

У нас в Екатеринбурге снуют пермские брендированные машины с логотипами, надписи Visit Perm тоже мелькают… Но никто не придумал аналогичных элементарных маркетинговых ходов для Екатеринбурга.

Фестивальная программа пермского юбилея существует, и обширная; пусть до конца не достроена, пусть пока нет полного понимания, какие события предстоят летом, но хотя бы что-то заявлено. У нас же история такая: «Давайте всё, что у нас традиционно проводится, будем проводить под маркой 300-летия!» Ночь музеев, Ночь музыки, которые проходят каждый год, в этом году посвящены 300-летию.

Я сейчас не столь часто бываю в Перми, но был в начале января, и в глаза бросились внутренние сдвиги: отремонтированные фасады, Компрос, который весь заиграл яркими, сочными оттенками, брендированные трамваи. В глаза екатеринбуржца особенно бросается, что обновлён, и достаточно существенно, парк общественного транспорта: в Екатеринбурге его много лет не обновляют, даже к 300-летию, хотя обещали.

Такие элементарные, традиционные вещи, как подарки городу в виде отремонтированных фасадов — это всё полностью здесь отсутствует, и в последние недели опять пошёл разговор: «А давайте считать подарками всё, что происходило в последние несколько лет» — ну, вот Макаровский мост запустили полтора года назад, и теперь он стал вдруг подарком к 300-летию города; сделали развязку на кольцевой дороге — и это подарок к 300-летию города! Что-то сделали в прошлом году, что-то в позапрошлом… То, что никто никогда не приурочивал к 300-летию, постфактум предложено считать приуроченным.

Меня особенно волнует невовлечённость горожан, активных субъектов в какое-либо конструирование юбилея. Никаких внутренних грантов на поддержку городских инициатив в Екатеринбурге вообще никогда не было, и к 300-летию они не появились. И я, и некоторые депутаты об этом говорили, но бесполезно: никто не пошёл на создание такой системы.

Разрешено бесплатно использовать символику юбилея, но почему-то желающих немного. Символика была разработана осенью прошлого года, причём, что называется, «народными средствами»: был объявлен конкурс, собрано 300 заявок, из них выбрана одна, достаточно посредственная, но среди участников не было профессиональных дизайнеров и бюро. С одной стороны, вроде бы и деньги сэкономили, и получили народный логотип, но нет ощущения, что он всех вдохновил, все готовы с ним выходить и использовать его в своей продукции. Сейчас я вижу его только на объектах, которые непосредственно связаны с мэрией. Вот проходила традиционная ярмарка на площади 1905 года — обычная сельскохозяйственная ярмарка, и я там увидел эмблемку 300-летия города. Ну, и ледовый городок они забрендировали, он простоял, правда, всего две с половиной недели.

Это, видимо, максимум того, что мы заслужили.

Были большие строительные планы, но всё, что планировали построить, попало под Универсиаду. Была идея совместить Универсиаду и 300-летие города и отпраздновать День города прямо на стадионе в день закрытия Универсиады. Вот и весь расклад, который сложился уже два года назад, — они всё соединили с этим спортивным событием. Но Универсиада отменилась… И, соответственно, накрылось всё остальное.

У меня ощущение, что 300-летие не является для губернатора каким-то KRI, каким-то значимым параметром, по которому губернатора оценивают в Москве, поэтому оно ему не интересно и вся подготовка сосредоточена в мэрии, а у мэрии и ресурсов крайне мало, и времени с момента отмены Универсиады не так много было, чтобы развернуться. Ну, можно было бы, если напрячься, но раз у губернатора нет этого в приоритетах, что мы будем поперёк лезть?

Планировалась ещё вторая ветка метро, новое здание для филармонии, транспортные линии в новые районы. Планировался храм Святой Екатерины на утверждённом в 2019 году новом месте, но ни по одному из этих пунктов нет никакого движения. Все большие инициативы были связаны с крупным бизнесом, и по каким-то причинам бизнесы из этих историй стали выходить.

Если прояснится более-менее с культурной программой в Перми, есть задумка на лето приурочивать под разные фестивальные истории экскурсионные выезды из Екатеринбурга. Ещё в декабре в Перми прозвучало: всё лето будет фестиваль за фестивалем, ивент за ивентом. Было бы очень хорошо попасть с экскурсионным маршрутом под Дягилевский фестиваль, сделать небольшие, двухдневные туры, посмотреть, как в Перми празднуют.

В Екатеринбурге нет традиции смотреть на Пермь, Челябинск, Тюмень как на региональных конкурентов, но время пришло: мы стремительно уступаем. Пора увидеть, что вообще-то далеко не так всё хорошо, как мы привыкли о себе говорить.

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