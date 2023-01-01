Анна Романова Реформа высшей школы Как планируется перестроить систему образования Поделиться Твитнуть

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обозначил предложения, касающиеся системы высшего образования, а именно — бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Представители вузов отмечают, что озвученные тезисы отвечают вызовам времени, но требуют изменения законодательства и обновления кадров. Пермские специалисты полагают, что вузы региональной столицы в целом готовы к их воплощению, а достичь главной цели (повышения количества высококвалифицированных кадров) может выстроенное в регионе сотрудничество со школами, предприятиями, властями.

Константин Долгановский

Владимир Путин в послании Федеральному собранию анонсировал реформу системы высшего образования. «Первое: вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от четырёх до шести лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы, разные по сроку подготовки, в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда. Второе: если профессия требует дополнительной подготовки, узкой специализации, то в этом случае молодой человек сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. Третье: в отдельный уровень профессионального образования будет выделена аспирантура, задача которой — готовить кадры для научной и преподавательской деятельности», — заявил глава государства.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает: из послания следует, что закончившие и специалитет, и бакалавриат будут иметь право поступать на бесплатной основе в магистратуру. «Но для этого требуется изменение законодательства, той уровневой модели, которая есть сейчас в законе об образовании», — отмечает она.

В пресс-службе Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) указывают на важность определения места магистратуры в новой системе: «Необходимо в первую очередь выработать общий подход к позиции магистратуры в новой конструкции. Магистратура должна быть «откреплена» от специалитета, а также претерпеть изменения, направленные на ещё большую профилизацию подготовки».

По мнению Ирины Абанкиной, изменений на разных уровнях и работы многих федеральных ведомств потребует и аспирантура: «Наверное, разработки требует и аспирантура как отдельный уровень образования. Плавно должна меняться сама система образования, чтобы не потерять качество. Я вижу, что президент дал старт такой трансформации, она требует очень грамотной законодательной, нормативной и методической работы. Однако здесь обойтись без серьёзного обновления кадров, наверное, достаточно сложно. Поставлены задачи для профессионального сообщества, для министерств, которые отвечают за госполитику в этой сфере».

Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев считает усиление роли аспирантуры логичным шагом. «С принятием в 2012 году нового закона об образовании аспирантура стала третьим уровнем высшего образования. Это решение было призвано гармонизировать подходы к высшему образованию в России и Европе в рамках Болонского процесса. Одной из проблем было то, что реформа плохо учитывала специфику работы научных институтов (где обучается около 10% всех аспирантов). Откуда им брать преподавателей? Что за курсы? Вопросы системно не были проработаны, поэтому задачи решались стихийно и не всегда качественно», — отмечает эксперт. По его словам, реформа прошлого года задала обратное движение в сторону научной аспирантуры. «Сейчас, видимо, будет уже формально зафиксирован возврат к модели, когда аспирантура выносится за рамки системы высшего образования и имеет отдельный статус системы подготовки научных и педагогических кадров для высшей школы», — полагает Терентьев.

Представители вузов положительно оценивают придание аспирантуре такого статуса. Так, в пресс-службе ПГГПУ отмечают, что университет остро нуждается в подготовке новых научных и преподавательских кадров. При этом благодаря тому, что подготовка в аспирантуре теперь ведётся по федеральным государственным требованиям, повышается темп и степень готовности диссертации к защите.

Профессор кафедры физики фазовых переходов ПГНИУ Борис Смородин отмечает значимость возврата обязательной защиты диссертации аспирантом: «С 2022 года мы вернулись к ситуации, когда аспирант должен написать диссертацию и представить её в совет по защите. Да, не каждый успешно её защищает. В лучшие годы процент защиты составлял около 30%. Возврат к системе обязательной защиты диссертации аспирантом — это серьёзная заявка на вклад в будущее такого научного работника и важный фактор для развития кадрового потенциала вузов, исследовательских институтов, Российской академии наук».

Представители пермских вузов оптимистично оценивают готовность высших учебных заведений к изменениям системы высшего образования.

«Переход к специалитету потребует большой оргработы, подготовки солидного объёма документации, пересмотра Федеральных государственных образовательных стандартов. Однако большинство программ педагогического бакалавриата, реализуемых сейчас, и так ориентированы на пятилетний срок, — отметили в пресс-службе ПГГПУ. — А внедрение единых предметных и методических подходов и требований во всех педагогических вузах России создало основу для бесшовного перехода высшего педагогического образования к специалитету».

Борис Смородин отмечает, что озвученные положения о четырёх- и шестилетнем образовании, об аспирантуре находятся в соответствии с тем, что сегодня делает ПГНИУ. «У нас есть все обозначенные инструменты: бакалавриат на четыре года, бакалавриат и магистратура на шесть лет, аспирантура, в которой с прошлого года реализуется новая программа, её основной элемент — защита диссертации», — рассказывает Смородин.

При этом он отмечает, что вопрос повышения количества высококвалифицированных кадров в инженерных специальностях решается на уровне не только вузов. Нужно проанализировать всю систему образования начиная со школы.

«Ежегодно уменьшается число абитуриентов, сдающих физику в ЕГЭ. Моё мнение: нужно не столько добавлять экзамен по информатике для тех, кто поступает на физику или инженерные специальности, сколько повышать число часов на изучение физики в средней школе. Тогда и в вузе они будут успешно осваивать программу обучения и становиться качественными специалистами. Многое в реализации программ бакалавриата и магистратуры в области физики и инженерных наук зависит от того, как и в каком объёме преподаются предметы в средней и затем в высшей школе. К счастью, в Пермском крае есть разнообразное взаимодействие школ, вузов, предприятий, поддержка со стороны региональных властей. Думаю, что это хороший задел для успешной реализации озвученных тезисов», — резюмирует эксперт.

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