Елена Синица Вопреки кризису Индекс промышленного производства в крае по итогам 2022 года снизился, но незначительно Поделиться Твитнуть

Согласно данным Пермьстата, промышленное производство в регионе имеет довольно неплохие результаты по итогам 2022 года. В основном фиксируется рост индекса промпроизводства, а если где-то и есть падение, то в пределах 10%. «Новый компаньон» поговорил с экспертами о том, насколько статистика отражает реальность и какие перспективы ждут промышленную отрасль.

Константин Долгановский

Показательные цифры

Индекс производства по промышленным видам экономической деятельности в Пермском крае в январе—декабре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 98%. Об этом сообщает Пермьстат.

По итогам 2022 года показатели в сфере добычи полезных ископаемых показали рост: 105,4% к аналогичному периоду прошлого года, в отрасли электроэнергетики и газа — 105,2%, обрабатывающие производства — 92,6%, водоснабжение — 89,3%.

В ведомстве отметили, что индекс промпроизводства в декабре 2022 года к декабрю 2021-го сложился на уровне 95,1%, а в сравнении с ноябрём 2022-го — 116,2%.

Также отчитался об итогах года министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов. Несмотря на сложные экономические реалии (санкции, введённые против России из-за СВО), удалось на высоком уровне сохранить индекс промышленного производства. При этом наибольшие темпы роста показали производства готовых металлических изделий, лекарственных средств и бумажной продукции, отметил он.

По словам Чибисова, высокого показателя удалось достичь благодаря выстраиванию предприятиями региона новых логистических цепочек с экспортёрами и приобретению дополнительных каналов сбыта продукции. Всего за 11 месяцев прошлого года было отгружено продукции, а также выполнено работ и услуг по промышленным видам деятельности почти на 7 трлн руб.

По ряду показателей удалось достичь амбициозных результатов. Так, на 70% выросли объёмы гособоронзаказа, теперь они составляют 76 млрд руб. Объём инвестиций за девять месяцев 2022 года составил рекордные за пять лет 170,5 млрд руб.

Всего в отрасли задействовано 67 крупных, 274 средних и 4787 малых предприятий.

Всё не так уж плохо

Если говорить про 2022 год, то он был не такой уж плохой для промышленников Пермского края, если не учитывать сложности с поставками компонентов, говорит директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов. По его словам, большую роль сыграло то, что в регионе производится оборудование, необходимое промышленникам.

«В прошлом году, например, экспортные продажи у нефтяников и газовиков были хорошие и по адекватным ценам. Они смогли прилично заработать, деньги направили как раз таки в самое необходимое — в оборудование. Так что кто-кто, а они были вовсю загружены», — комментирует Теплов.

В то же время, по словам Теплова, резко снизился потребительский спрос. Особенно от этого пострадали предприятия, работающие на очень широкую аудиторию, так как люди откладывали покупки из-за ситуации неопределённости.

«У людей пропало желание покупать что-либо, вкладываться в развитие. Прошлый год потребитель провёл просто в ожидании», — отметил он.

Директор по стратегии и инвестициям «Мета­фракс Групп» Левон Гарслян сообщил, что в 2022 году компании понадобилась новая стратегия. По его словам, в «Метафракс Групп» две-три недели анализировали, как эксперты видят развитие событий, изучали кейсы других стран, например ближневосточных. Затем провели несколько фокус-групп и выработали антикризисные меры. Они родились как из потенциальных рисков, так и из возможностей.

«Обычно стратегия начинается от года, даже от двух-трёх лет. Но мы поняли, что в течение нескольких месяцев может случиться многое, поэтому горизонт планирования определили на три—шесть месяцев: сначала прогноз, какие события могут произойти, потом — инструкция к действию», — пояснил он.

По словам Гарсляна, были построены два вектора движения. Краткосрочный — сохранение: что нужно сделать для сохранения устойчивости группы компаний, всего бизнеса. Второй вектор — более долгосрочный — адаптация (в периоде один-два года). Инвестиционные циклы в химической промышленности обычно длиннее — от идеи до строительства завода проходит пять—семь лет. «Но такова реальность, один-два года — наш видимый горизонт сейчас. Основой управления стал антикризисный подход», — заключил Гарслян.

Старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ Юлия Стародумова напоминает, что экономика региона сформирована добывающей, обрабатывающей промышленностью и предприятиями военно-промышленного комплекса. Пермский край всегда был в лидерах по доле доходов в бюджете от промышленных предприятий. Обрабатывающие предприятия приносят до 30% доходов в бюджет края, отмечает эксперт.

«И, конечно же, по отношению к «кормящим» отраслям, от которых зависит край, всегда сохраняется пристальное внимание властей, всегда формируются самые действенные меры поддержки. Достаточно «бодрое», уж никак не кризисное состояние краевой промышленности, во-первых, обеспечивается быстрой переориентацией компаний в сторону импорто­замещения. А помогают им в этом займы от Фонда развития промышленности Пермского края и другие программы льготных кредитов и займов для предприятий региона», — пояснила Юлия Стародумова.

Кроме того, драйверами роста для промышленности в регионе являются льготная система налогообложения, предоставление земли и других ресурсов, отмечает она.

Помимо этого, создание предакселераторов, акселераторов, обучающих программ позволяет реализовывать стартапы и выходить на рынки сложным, наукоёмким производствам. Высокотехнологичные проекты станут базой для импортозамещающих технологий, помогут повысить узнаваемость края, ликвидировать «утечку мозгов» и молодых специалистов из региона, считает эксперт.

Перспективы

Что будет с промышленностью в 2023 году, прогнозировать пока очень сложно, так как есть слишком много неизвестных, считает Дмитрий Теплов.

«Мы знаем, что будут снижаться объёмы добычи нефти, доходы, соответственно, тоже. Следовательно, большой вопрос: получится ли что-то инвестировать в оборудование? Пока всё хорошо, но риски всё-таки есть», — говорит он.

Кроме этого, Теплов обращает внимание на то, что в прошлом году многие инвестиционные проекты предприятия приостановили. Сейчас важно реализовать начатое, но, возможно, не стоит разворачивать новые проекты, отмечает он.

«Нужно избежать принятия каких-то кардинальных решений о приостановке деятельности, отдельно взятых проектов. Приостановка приведёт к задолженности перед подрядчиками, а у них — перед поставщиками. Очевидно, что это не то, что сейчас хотелось бы получить», — заключает Теплов.

Что касается потребителя, то отложенный прошлогодний спрос уже даёт о себе знать. Люди начали что-то планировать и приобретать на фоне отсутствия глобально плохих новостей. Если не случится ничего неординарного, то тенденция продолжится.

Согласно данным опроса, проведённого ресурсом hh.ru, только 14% крупнейших работодателей страны считают положение компаний негативным, а лишь 3% — крайне негативным. Поэтому можно всё же говорить о том, что промышленники сохраняют некий оптимизм даже в нынешних условиях, говорит Юлия Стародумова.

В связи с санкционным давлением и другими внешнеполитическими обстоятельствами многие промышленные компании и компании военно-промышленного сектора получают рекордные госзаказы, что обеспечивает их стабильной работой как минимум на один—три года вперёд, отмечает эксперт.

«Также ориентация экономики на импортозамещение открывает массу новых путей для развития. Переориентация на отечественного производителя поможет не только не потерять прежний уровень доходов, но и, возможно, даже увеличить», — предполагает Стародумова.

Помимо этого, наблюдается рост контроля со стороны государства и появление некоторых элементов плановой экономики — как раз с целью сохранения числа промышленных предприятий, недопущения роста безработицы, добавляет эксперт.

В «Метафраксе» отмечают, что задача номер один для группы компаний сейчас — найти новые рынки. «Выход на новые рынки возможен не только за счёт цены. Важно понять культурный код и ценности новых зарубежных парт­нёров. Цена — важный, но не единственный фактор, особенно в b2b-сфере. Есть качество продукта, надёжность поставок», — считает Левон Гарслян.

По его словам, «Метафракс» уже присутствовал в Азии — есть совместное корейское предприятие. «Но многие переговоры длятся месяцами, и непонятно, собирается ли компания на самом деле заключать с тобой контракт. Менталитеты разные: фирма из Китая — одна история, из Узбекистана — другая, из арабских стран — третья», — отметил Гарслян.

При этом предприятие сегодня меняет направления продаж и области применения продуктов. «Мы видим внимание государства к развитию новых для России продуктов малотоннажной химии. Сейчас вся отрасль нуждается в большей поддержке в части разработки и открытия производств по новым продуктам. Надеемся, что совместными усилиями все необходимые проекты будут реализованы быстрее», — заключил он.

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