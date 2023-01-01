Елена Синица В поисках баланса Как планируется скорректировать краевой бюджет на ближайшую трёхлетку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Основные изменения

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс на рассмотрение Законодательного собрания проект поправок в бюджет региона на 2023—2025 годы. Документ планируется рассмотреть на мартовской пленарке.

Плановые доходы в текущем году предлагается уменьшить на 2,29 млрд руб. — с 206,48 млрд до 204,19 млрд руб., а расходы увеличить на 7,99 млрд руб. — с 233,49 млрд до 241,48 млрд руб. В итоге дефицит вырастет на 10,28 млрд руб. и составит 37,28 млрд руб.

В 2024 году доходы краевой казны вырастут на 2,12 млрд руб. — с 196,5 млрд до 198,62 млрд руб., а расходы составят 224,58 млрд руб. (против запланированных ранее 222,45 млрд руб.). В 2025 году доходы по плану вырастут на 2,66 млрд руб. (с 202,08 млрд до 204,74 млрд руб.), расходы составят 224 млрд руб. (против 221,35 млрд руб.).

Согласно законопроекту, на ближайшую трёхлетку предлагается дополнительно выделять по 736,7 млн руб. ежегодно на повышение оплаты труда бюджетников-«указников». Кроме того, выделят средства на поэтапную индексацию фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, которые не вошли в число «указников». На эти цели предложено направлять дополнительные средства в объёме 480 млн руб. ежегодно.

Планируется, что в 2023 году индексация будет проходить в три этапа. Первый этап — доиндексация ФОТ — с 1 апреля 2023 года на 2,2%. Далее, с 1 июля 2023 года — индексация на 3% и с 1 октября — на 3,1%.

Ещё одна из поправок предусматривает увеличение расходов в 2023 году на реализацию Адресной инвестиционной программы Пермского края (АИП) на 4 млрд 901,4 млн руб. Источник финансирования — перераспределение средств с 2024-го на 2023 год.

Внесение поправки вызвано необходимостью обеспечить финансирование объектов, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2023 году. В частности, речь идёт о здании Пермской государственной художественной галереи, о Пермской краевой инфекционной больнице, многофункциональном спортивном комплексе с универсальными спортивными залами стадиона «Энергия».

Также предусмотрено дополнительное финансирование региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Средства предлагается направить на капремонт, модернизацию и строительство систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Пермского края. На это направление в бюджете региона предусматривается 186,5 млн руб. в 2023 году и 610,8 млн руб. — в 2024-м.

Кроме того, предлагается в 2023 году увеличить резервный фонд правительства края на 500 млн руб.

Без серьёзных опасений

В целом бюджет Пермского края по соотношению доходов, расходов и дефицита не выделяется из бюджетов большинства российских регионов радикально в лучшую или в худшую сторону, считает доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Александр Лапин.

Если рассматривать устойчивость бюджета как обеспечение минимальных отклонений от запланированных доходов, расходов и дефицита при изменении экономической ситуации, то можно выделить три ключевых элемента такой устойчивости. Это ситуация в экономике региона, доля в доходах бюджета федерального финансирования и его стабильность, качество управления бюджетом (включая возможности финансирования дефицита бюджета и покрытия кассовых разрывов).

«Ни одна из этих составляющих не вызывает серьёзных опасений, но риски значительного изменения ситуации существуют», — говорит Лапин.

Бюджет Пермского края на 2023 год можно считать устойчивым и сбалансированным, соглашается доцент НИУ ВШЭ — Пермь Елена Зуева.

«Доходы — более 206 млрд руб., впервые превышаем планку в 200 млрд руб. Расходы — 233,5 млрд руб. Дефицит, конечно, внушительный — 27 млрд руб. Он может увеличиться и превысить установленный норматив предельного уровня дефицита в 15%, составив 16,2%. У минфина Пермского края есть права по внесению изменений в Бюджетный кодекс в связи с экономической и геополитической ситуацией», — комментирует она.

Елена Зуева отмечает, что нет причин волноваться по этому поводу, так как компенсация дефицита чётко спланирована, предусмотрено покрытие за счёт казённых и коммерческих кредитов по минимальной ставке.

Доля собственных доходов в бюджете края всегда находится выше, чем в среднем по России, обращает внимание старший преподаватель кафедры экономики и финансов Пермского политеха Юлия Стародумова. По её словам, наибольшая часть поступлений в крае приходится на налог на прибыль. Экономика Пермского края опирается на добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства (порядка 30% доли поступлений в краевой бюджет) и военно-промышленный комплекс.

«В данных отраслях в последнее время наблюдается достаточно большое количество госзаказов, что будет обеспечивать беспрерывную работу, сохранение и приумножение числа рабочих мест. В итоге самодостаточность бюджета сохраняется на уровне выше, чем в среднем по стране, а долговая нагрузка, напротив, ниже среднестрановой», — говорит Стародумова.

Поиски компромисса

Александр Лапин считает вероятность недополучения доходов бюджета в 2023 году высокой. По его словам, могут снизиться поступления по налогу на прибыль и, с меньшей вероятностью, безвозмездные поступления из федерального бюджета. Встанет вопрос: сохранить расходы, увеличивая региональный долг, или провести сокращения расходной части бюджета, говорит он.

«Не исключаю, что в таком случае решение будет компромиссным: при увеличении регио­нального долга всё-таки будет происходить и сокращение расходов. Тогда сокращение затронет в первую очередь, вероятно, инвестиционные расходы бюджета. Возможно, реализация отдельных инвестиционных проектов бюджета Пермского края будет перенесена за пределы 2023 года», — комментирует эксперт.

Более половины доходов регионального бюджета обеспечивается поступлениями двух налогов — налога на прибыль и налога на доходы физических лиц, продолжает он.

Однако прогнозировать изменение поступ­лений по налогу на прибыль довольно сложно. Есть две разнонаправленные тенденции. С одной стороны, прогнозируется и уже происходит сокращение доходов предприятий нефтедобычи, нефтегазохимии, возможно, нефтепереработки, но в то же время увеличивается объём заказов предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также производителям авиадвигателей.

В бюджет заложен рост поступлений НДФЛ в 2023 году к уровню 2022 года более чем на 11%. Такое увеличение, очевидно, предполагает восстановительный рост в экономике в текущем году.

На поступления НДФЛ существенно влияет такой фактор неопределённости, как темп инфляции. Если фактические показатели инфляции окажутся выше прогнозных, исполнить бюджет в части доходов (в том числе по НДФЛ) будет легче, заключает Александр Лапин.

В части недополучения доходов есть две стороны медали, говорит Елена Зуева. Одна сторона — это санкции, создающие серьёзные проблемы для многих предприятий. Другая сторона — рост производства подсанкционных продуктов, а также рост оборонного заказа. Однако пока трудно прогнозировать, как в конечном счёте это скажется на доходах бюджета.

«Бюджет Пермского края является социально ориентированным — расходы социальной направленности составляют 70% от всего бюджета. Это больше, чем у трети регионов по стране. Поэтому, как мы видим, экономить на детях и пожилых гражданах в 2023 году не планируется», — отмечает Юлия Стародумова.

Также она обращает внимание, что большая доля в расходах бюджета касается крупных строек к юбилею города. По мнению Стародумовой, эти расходы будут урезаться в последнюю очередь, так как в юбилейный год краю уделяется большое внимание со стороны федеральных властей и СМИ, необходимо максимально привести в порядок город и дороги.

Помимо этого, эксперт обращает внимание, что в некотором смысле сейчас в условиях санкционного давления наблюдается возвращение элементов плановой экономики — как раз для сохранения доходов и прибыли промышленных предприятий. Предпринимается всё больше мер поддержки малого, среднего и крупного бизнеса, предоставление льготных кредитов, грантов и субсидий — всё для сохранения текущего уровня доходов предприятий. Большое количество мер социальной поддержки населения позволит сохранить платёжеспособный спрос и, соответственно, обеспечить сбыт производителям, резюмирует Юлия Стародумова.

Перспективы

На последующие годы спланировано понижение дефицита бюджета, возврат его в нормативные рамки. Но есть и факторы неопределённости, связанные с экономическими и геополитическими рисками, считает Елена Зуева.

«Есть также и продолжающиеся риски коронавируса, который никак не кончается, следовательно, возникает необходимость профилактики и борьбы с последствиями, а это дополнительные затраты», — прокомментировала она.

По словам Зуевой, в Пермском крае бюджетные вопросы решаются чётко и квалифицированно, все изменения являются обоснованными и продуманными, риски в целом предусмотрены.

В данных условиях чрезвычайно сложно делать прогноз, так как на вектор развития сильно влияет и политическая ситуация, и экономическая ситуация в стране и мире в целом, продолжает Юлия Стародумова.

«Одно можно сказать: в Пермском крае очень многое делается для стабилизации ситуации, сохранения регионом количества предприятий и рабочих мест. Это и создание особых экономических зон, и снижение налоговых ставок для вновь создаваемых компаний, и развитая система мер поддержки для всех видов бизнеса», — заключает она.

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