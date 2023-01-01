Елена Синица Перезагрузка системы Представители IT-отрасли — об импортозамещении и дефиците кадров Поделиться Твитнуть

Каждой отрасли в России пришлось подстраиваться под новые реалии — не стала исключением и сфера IT. С начала СВО она столкнулась с рядом проблем: начиная от запрета на использование ряда технологических продуктов в стране и заканчивая релокацией большого количества специалистов.

Санкции как мотивация

В рамках круглого стола на площадке «Коммерсантъ-Прикамье» член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что последние несколько лет дали мощный импульс цифровизации страны. Например, удалось достичь успехов в сфере кибербезопасности и поддержке отрасли со стороны государства.

Определённой мотивацией для этого стали введённые санкции, отметил он.

«Например, мы сразу после начала введения санкций составили своеобразную «тепловую карту». В красную зону вошли решения, которые могут перестать работать в любой момент или лицензию на использование которых нам точно не продлят. В жёлтую — сервисы, которые работают, но из-за того что разработчик покинул российский рынок, мы не можем получать качественную поддержку. В зелёную зону вошли программы, включённые в реестр российского ПО», — рассказал депутат.

По словам Немкина, специалисты сразу начали работать с красной зоной, чтобы найти российские аналоги. Нужно не ждать, что кто-то вернётся и снова предоставит нам прежние сервисы, а встраивать в свою работу отечественное ПО, заключил он.

В разговоре с «Новым компаньоном» специалист в сфере IT, пожелавший остаться анонимным, высказал мнение, что России в этом направлении не требуется глобальное импортозамещение.

«Сложилась ли у нас плачевная ситуация? Нет. Рынок IT в стране действительно заметно схлопнулся. Но в России исторически сложилась довольно развитая отрасль IT, в основном благодаря таким локомотивам, как «Яндекс», Mail.ru. Выходцы из этих компаний нередко открывают собственные стартапы», — рассказал он.

Он добавил, что ситуация в отрасли, безу­словно, ухудшилась из-за закрытия доступа к некоторым технологиям, однако деньги в стране есть, как и грамотные специалисты. Если говорить о том, что всё-таки требует замещения, то сложнее всего придётся в области микроэлектроники.

«В целом же импортозамещать всё не имеет никакого смысла. Что-то можно купить, что-то арендовать. Замещать всё — не хватит ни ресурсов, ни возможностей следить за функционированием», — рассказал собеседник.

Однако стоит учитывать, что наши союзники на данный момент могут иметь свои корыстные цели, и не факт, что эта «добрососедская» политика продолжится. Что мы будем делать в таком случае — открытый вопрос, заключил он.

В продолжение темы импортозамещения директор компании «Юникорн» Светлана Перминова отметила, что если говорить о рынке PropTech (непосредственным участником которого является «Юникорн»), то можно уверенно сказать, что он формируется российскими разработками.

«Сегодня представлены самые разнообразные решения для цифровизации девелопмента и ЖКХ на всех стадиях — проектирования, стройки, продажи, эксплуатации. И я уверена, что в перспективе мы увидим появление новых отечественных продуктов для этих отраслей», — сказала она.

Стартапы и их поддержка

Ключевой ресурс цифровой трансформации — IT-стартапы, сказал директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров. Однако проблема заключается в том, что они не живучи.

«Число создаваемых бизнесов в отрасли растёт. Если лет семь назад в Пермском крае создавалось около 300 новых компаний в IT-сфере, то сейчас уже примерно 600. Но большая часть из них быстро закрывается — около 60% открывшихся пару лет назад предприятий сегодня уже ликвидированы. К «выжившим» я отношу компании, зарабатывающие в год больше 20 млн руб., таких вообще только около 3,5%», — сказал Оскар Ягафаров.

По его словам, нужно повышать привлекательность IT-сферы для инвестирования. Помимо этого, требуется выйти на запуск ещё большего количества стартапов — от 1 тыс. в год. Не будет лишней также более активная поддержка со стороны государства как начинающих предпринимателей, так и работающих в отрасли не первый год.

Частично этот тезис поддержал и руководитель проектного офиса программы развития «Приоритет-2030» в ПГНИУ Сергей Исаев. Он отметил, что мер поддержки достаточно, но проблема в том, что предприниматели о них практически не знают.

Кадровый вопрос

Особенно остро сейчас стоит кадровый вопрос. На волне популярности IT-профессий по­явилось огромное количество курсов, на которых предлагают в короткий срок обучить и выдать «билет в жизнь». Однако это не те специалисты, которые нужны сегодня

IT-компаниям, говорит Светлана Перминова.

«Чтобы собрать профессиональную команду, среди кандидатов приходится выискивать действительно талантливых. Кроме того, значительная часть из них в прошлом году покинула Россию, и к прочему добавилась ещё одна сложность — конкурирование российского бизнеса с зарубежными компаниями по уровню заработной платы», — отметила Перминова.

Тем не менее только за январь 2023 года в Пермском крае было открыто 1,3 тыс. вакансий для IT-специалистов. Однако это всё-таки на 14% меньше, чем в январе 2022 года. В целом на протяжении всего прошлого года спрос на айтишников падал. Причём в этой сфере количество предложений о работе за год по стране в целом сократилось на 20%, а в Пермском крае — на 5%, рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Спрос на IT-специалистов явно восстанавливается, продолжает она. Например, ещё летом 2022 года в стране было открыто в среднем 85—86 тыс. IT-вакансий, а в январе 2023 года — уже больше 90 тыс. У компаний появилась определённость с IT-проектами на 2023 год, а вместе с этим — и понимание того, какие нужны айтишники и сколько. Кроме того, сегодня для российского бизнеса актуален вопрос перехода на российское ПО, что тоже сказывается на спросе, пояснила Осипова.

В то же время острейший дефицит кадров в IT-отрасли наблюдается уже много лет: так, в 2020—2021 годах на одну вакансию в IT-сфере приходилось не более двух резюме при норме в шесть резюме. В 2022 году, на фоне сокращения числа вакансий и роста числа резюме, формально дефицит IT-кадров стал чуть менее выраженным: на одну вакансию приходилось в среднем 3,3 резюме. Однако на практике это мало изменило ситуацию: подбор айтишников остался крайне непростой задачей для работодателей.

IT-сфера остаётся весьма перспективной для трудоустройства, представители IT-специальностей по-прежнему могут рассчитывать на достаточно быстрый рост зарплаты при усло­вии постоянного развития. На фоне острой потребности внутреннего рынка в импортонезависимой инфраструктуре и сервисах в 2023 году продолжит расти спрос на IT-специалистов, но вместе с этим будет сохраняться и дефицит кадров, заключила она.

Оскар Ягафаров,

директор технопарка Morion Digital:

— Большое количество иностранных компаний приостановили работу в России. Конечно, это вызвало определённые сложности у их пользователей — крупных российских компаний. Соответственно, по­явился огромный спрос на замещение недостающих IT-решений — окно возможностей для наших разработчиков.

Сейчас по итогам года можно констатировать, что большая часть решений была успешно замещена. Но не все решения легко заменить, в частности, крупные корпоративные ERP-системы от западных гигантов. (Для справки: в 2021 году доля рынка трёх западных вендоров составляла около 60%). Поэтому ключевыми ресурсами для замещения таких решений становятся финансы (наличие инвестиций) и глубокие отраслевые компетенции (по сути — техническое задание от корпораций).

В предоставлении этих ресурсов активно принимает участие государство, поддерживая разработчиков таких решений финансовыми инструментами, например программами РФРИТ, становясь на региональном уровне заказчиками таких решений и формулируя комплексные отраслевые задачи.

При этом с отраслевыми компетенциями сейчас всё даже сложнее, чем с финансовыми. Для того чтобы создать продуманный, качественный, нужный, «употребимый» продукт, нужны глубокие отраслевые компетенции. И тут большой вопрос, насколько заказчики готовы перевести свой диалог с ушедших с российского рынка вендоров на российских разработчиков, опыт и понимание которых зачастую не дотягивают до лидеров международного рынка. Не все заказчики готовы идти на риск и совместно с новыми специалистами работать над замещающими решениями. Поэтому мы видим, что многие крупные корпорации выделили внутри своих холдингов IT-подразделения/компании, занятые in-house разработкой.

Выбирая из этих двух моделей — кооперационной или внутренней разработки, — я бы делал ставку на первую. Поэтому считаю, что для этой кооперации нужно выстраивание доверительного диалога между всеми участниками рынка: властью, крупными компаниями и разработчиками, — чем, собственно, и занимается технопарк.

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