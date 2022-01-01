Полина Путякова журналист «Глобальным миром управляют элиты, абсолютно к этому не готовые» Футуролог Сергей Переслегин — о текущем моменте в масштабах истории и о будущем человечества Поделиться Твитнуть

В работе научно-просветительского форума «Ни дня без науки» им. Сергея Капицы, который прошёл в Перми на базе Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН и детского технопарка «Кванториум Фотоника», принял участие Сергей Переслегин — ведущий российский футуролог, специалист по прогностике, научный руководитель проекта «Социософт», директор Центра управления знаниями Международного научно-исследовательского института проблем управления (МНИИПУ). Учёный характеризует эпоху, в которую мы живём, опираясь на анализ истории человеческой цивилизации, а также даёт прогноз развития общества.

Фото предоставлено «Кванториум Фотоника»

— Как, по-вашему, выглядит текущий момент в масштабах истории?

— Цивилизация — это прежде всего развитое сельское хозяйство, стало быть, цивилизованный период истории человечества длится чуть больше 5000 лет. В течение очень долгого времени, около 5000 лет, продолжалась традиционная фаза развития человечества, которую можно разделить на раннюю Древность, классическую Древность и Средневековье.

Смена этих стадий сопровождалась крупными, иногда очень крупными катастрофами. Первая из них — катастрофа Бронзового века, 1200—1170 годы до нашей эры: это падение Трои, гибель Хеттского царства, страшный кризис Египта, разрушение Микен и Греко-микенского государства как целого. Катастрофа была настолько серьёзной, что в той же Греции на какое-то время было утрачено письмо. Люди потеряли грамотность — очень редко цивилизация отступает так далеко… Но потом цивилизация пересобралась — уже на новом уровне.

Наступила классическая Древность. Энергии стало больше, людей на земле стало больше, они стали охватывать большее пространство — уже не только Восточное, но и Западное Средиземноморье. В конечном счёте появилось сверхгосударство — Римская империя, и возникла античная глобализация. Фактически мир принадлежал Риму, он стал торговой цивилизацией — в основном ещё только в области сельского хозяйства, но уже началось выделение сфер деятельности: например, здесь лучше производить вино, а здесь у нас столько делается олова, что мы всё остальное можем купить. Возникло то, что мы называем античным капитализмом. Завершилось это колоссальной катастрофой античности: конец V, большая часть VI века — это Юстинианова чума, войны, которыми сопровождалось падение Западной Римской империи, попытки Восточной Римской империи отвоевать западные территории.

После этого возник новый мир — мир Высокого Средневековья. Он разительно отличался от предыдущего: новый мир стал христианским. Это изменило практически все социальные институты: отношение к жизни, отношение к смерти, понятие о смысле существования. Христианство дало две очень важные вещи: поручение Адама «Владейте землёй до самых её рубежей», которое было известно и раньше, но теперь оно оказалось услышано самыми сильными, серьёзными народами; и поручение Христа «Идите и научите все народы» — распространение христианства стало ещё и распространением грамотности, и как-то довольно неожиданно мы пришли к очень грамотному миру: прошло всего 150 лет и неожиданно выяснилось, что все податные сословия грамотные, умеют читать и писать, а все правящие сословия знают пару-тройку языков, включая мёртвые. Эпоха высокой схоластики, Высокого Средневековья.

Это закончилось катастрофой 1315 года: сперва был голод, после голода пришли чума и Столетняя война, которая решила все остальные проблемы.

— Получается, что кризис — это не одномоментное событие, а целый период?

— Да, все кризисы, которые мы рассматриваем, были очень неодномоментны. Кризис Бронзового века в общем занял около 100 лет, кризис Античности — даже чуть побольше, причём я говорю о самом кризисе, а не о «тёмных веках» после него, которые в первом случае длились больше 300 лет, а во втором — больше 250. Кризис XIV века был чуть покороче, но, в общем-то, тоже почти 100 лет: с 1315 года, весь XIV век и начало XV.

После кризиса Высокого Средневековья, после катастрофы Столетней войны медленно и мучительно формируется другой мир: с точки зрения христианства — мир Реформации, с точки зрения географии — мир великих географических открытий, открытия Земли как планеты целиком, с точки зрения производства — медленное, мучительное передвижение от отдельных производственных центров сначала к мануфактурам, а затем и к фабрикам. После достаточно короткой паузы мы начинаем выстраивать индустриальный мир. Можно согласиться с Клаусом Швабом, что фактически эта работа перешла в этап активного строительства где-то в 1760 году, после чего прошло подряд около пяти технологических волн длиной примерно в 40 лет каждая; четвёртая волна закончилась уже на моей жизни, это 1972 год, а пятая — где-то в районе 2012 года. Когда я называю год, то это условный момент, где кончилась одна волна и началась другая.

— Чем характеризуется последний из перечисленных вами циклов развития, тот, который мы застали?

— Индустриальный мир дал нам Землю целиком, дал механический двигатель, электростанции и тепловые станции, воздух — авиацию и космос. Дал связь — всеобщую, глобальную. Был построен совершенно новый мир, не похожий ни на что предыдущее: мир науки — секулярный, а все предыдущие миры в большей или меньшей степени были религиозными. Это первый мир, ориентированный на Землю, а не на условные небеса. Но развивается он так же, как и все остальные миры: он волнообразно создавал новые технические, производственные системы и в конечном итоге охватил земной шар целиком. Это мы называем глобализацией.

Глобализация для психоисторика, для прогностика — это начало кризиса. Если мы видим глобализацию, мы говорим, что через поколение будет кризис, и вот почему: предыдущая фаза развития тоже охватывала всю Землю, всё пространство, которое она может охватить при своём развитии технологий. Понятно, что в Бронзовом веке это были одни технологии, в Античное время — другие, а сейчас — третьи; соответственно, охват пространства был разный. Но у современной техники тоже есть предел: в пределах Земли она работает, а в космосе уже нет, и это означает, что фаза дошла до своего предела и далее экстенсивно развиваться не может; а интенсивное развитие — это и есть смена фазы, которая всегда проходит через кризис. Это вы можете увидеть и на физических опытах, и на химических, и на истории жизни на Земле, и на истории цивилизации.

Итак, в XX столетии индустриальная фаза вступила в кризис. Мы видим ситуацию кризиса следующим образом: после периода интенсивного развития начинается период некоторой неустойчивости, а затем в обязательном порядке наступает вот этот самый момент — глобализация, устойчивое развитие, такой медленный Золотой век, где культура уже явно загнивает, техника перестаёт развиваться, зато уровень жизни высок.

— Какой период вы имеете в виду, когда говорите о современном кризисе?

— Мы считаем, что кризис начался в 1967-м, с 1967 по 1973 год был период большой неустойчивости, где всё в мире резко менялось: несколько неожиданных войн, но здесь же и высадка на Луну; разговоры об экологической катастрофе, жуткие лесные пожары, энергетический кризис, кризис Бреттон-Вудской валютной системы… Эта мучительная осцилляция закончилась в районе 1974 года, и наступил период под названием «тишь да гладь да божья благодать» — везде, кроме Советского Союза.

В этот период было сделано совершенно неожиданное и очень крупное открытие: появление персонального компьютера и интернета. Оно примерно на поколение оттянуло кризис за счёт того, что дало лишнюю степень свободы, которая оказалась исчерпана к концу пятой волны, к 2015 году. Тут начались проблемы, которые впервые заявили о себе в 1970-е годы: за счёт излишних экологических требований не произошло смены технологической базы в энергетике, которую все ждали; не произошло прорыва в космос, которого все ждали, создания новых двигателей, нового поколения средств производства. В результате к началу нулевых годов мир подошёл с очень большим и никем не рефлексируемым дефицитом.

Далее начинается второй период неустойчивости, и у него есть точная граница, историку будущего будет легко ткнуть пальцем, поскольку событие очень яркое — это падение башен-близнецов. 11 сентября 2001 года началась неустойчивость, колебания, осцилляция. Тут был и экономический кризис 2008 года, и кризис 2011 года на Ближнем Востоке, и кризис 2013—2014 годов, всё это шло долго, мучительно, и «крымская весна» здесь же была. В общем, происходило много разных событий, которые закончились в начале марта 2020 года эпидемией ковида.

С этого момента, по данным наших прогностиков, период неустойчивости исчерпывается, и у нас заканчивается кризис, так что можно считать, что он прошёл с 1967 по 2020 год, а период с 2020 года мы считаем «тёмными веками»: это посткризисное состояние, падение возможностей и уровня цивилизации, кризис режима глобализации, распад земного шара на локальные зоны. Это тот период, в котором мы с вами оказались и живём уже три года.

— Сколько может продлиться этот период?

— У нас нет оснований, опираясь на которые мы могли бы рассчитать эту длительность; мы можем только сравнивать с предыдущими эпохами. По отношению к предыдущим эпохам у нас есть плюсы: весь мир поголовно грамотен, накоплена куча информации в разных формах — электронных, книжных, этой информации так много, что вряд ли удастся её целиком уничтожить, если кому-то придёт такая охота. Ещё один плюс: у нас накоплено немало оружия, а потому жёсткость кризиса может быть меньше, чем в предыдущих случаях.

Прогнозируя возможную длительность кризиса, я бы обратил внимание, что кризис XIV века был заметно короче, чем он должен был быть: «тёмные века» должны были закончиться в XVIII веке, а это произошло уже в XVI. Это довольно необычно, и мы это связываем с тем, что прогноз прогнозом, психоистория психоисторией, а человек по-прежнему обладает свободой воли. Тогда были люди: Энрике Мореплаватель, Фома Аквинский, Жанна д’Арк — которые разными способами, решая каждый свою задачу, сократили длительность пребывания человечества в «тёмных веках». Как им это удалось? Энрике Мореплаватель организовал колониальную экспансию, то есть открытие мира, на столетие раньше, чем она должна была возникнуть сама. Жанна д’Арк предложила новый формат организации — национальное государство. Фома Аквинский и церковь собрали знания предшествующей эпохи, не допустили их гибели. В результате, даже несмотря на войну и чуму, развитие пошло быстрее, чем оно должно было идти.

Мы можем проводить аналогию с тем, что было реально в XIV веке, и это означает, что среди нынешних 8 млрд человек найдётся хотя бы три человека, способных сократить кризис своей волей, своей направленной деятельностью; тогда кризис будет коротким — около 20 лет. Разброс большой — от семи с половиной до 40 лет, но можете считать 20—25 лет как хорошую прогностическую цифру. Если же таких людей не найдётся — например, они погибнут, — то тогда кризис будет длинным, и мы вернёмся к обычной длительности фазовых кризисов, а это 200 с лишним лет.

Интересно, что промежуточных вариантов нет. Такие вещи бывают редко, это нестандартная ситуация, и надо честно признать, что и расчёт был сделан очень просто, «на коленке», но поскольку других цифр всё равно нет, приходится пока что ориентироваться на эти.

— То есть нас ждёт период «тёмного времени»?

— Мы уже живём в нём — в периоде, когда кризис закончился и начались «тёмные века». Нам кажется, что они не такие уж «тёмные» — свет в домах пока есть, но оценки всегда дают следующие поколения. Мы будем видеть, что наша жизнь становится потихонечку всё хуже и хуже, мы это уже видим: сперва ограничения ковидные, теперь — связанные с СВО. В Европе — энергетические, в США — политические. В мире, который не ведал ограничений, они вдруг начинают генерироваться неизвестно откуда. Всякий раз нам кажется, что это чья-то глупость, что ограничения вот-вот закончатся, но проходит время, и это не кончается.

Примерно так всё и будет продолжаться, но «тёмные века» совершенно не означают ни конец истории, ни конец человечества — они означают очередную большую пересборку. Из каждой такой пересборки люди, пусть и мучительно, пусть и с большими потерями, но всегда выходили на более высокий уровень, чем был до этого.

Это период, выпадающий из истории. Для «тёмных веков» характерен очень высокий уровень разобщённости — это означает, что, если что-то происходит, это не становится историческим событием. В это время нет исторических событий, но люди всё равно живут, дети рождаются. Можно сказать, что это века, когда происходит техническая революция, но людей при этом отбрасывает назад. В отношении кризиса Бронзового века это можно проследить даже по музеям: сначала идут всё более и более красивые женские украшения, доходишь до того, что «я бы с удовольствием купил это своей жене»… А потом проходит эпоха, и следующие украшения — это грубо обточенная гайка из очень плохого металла, но уже через эпоху гайка становится полированной, а ещё через поколение на ней начинает появляться резьба, и через 300 лет у нас опять идёт настоящая «ювелирка».

Сейчас вопрос: выйдем ли мы после этого в новую версию индустриальной фазы — «индустрию плюс», индустрию лучше, чем была, или мы начнём строить нечто совершенно другое — другую фазу развития, которую мы в нашей группе называем К-фазой, имея в виду и «космическую», и «когнитивную» — все они почему-то оказались на «К», причём не только на русском языке.

— Есть ли какая-то польза от раздробленности?

— От раздробленности бывает только одна польза: это уничтожение глобализации. Глобализация имеет больше достоинств, чем недостатков, намного больше, но она не имеет перспектив. Это значит, что возможна только инволюция: инволюция и разбиение на элементы — это возможность новой, другой сборки, более продвинутой и более интересной. С этой точки зрения смысл раздроб-

ленности в том, что она позволяет обойти ограничения глобализации и неизбежной глобальной ошибки. Почему неизбежной? Потому что глобальным миром управляют элиты, абсолютно к этому не готовые. Переход от национальных государств к глобальному миру произошёл за поколение; за это время мышление людей не успело перестроиться, а это значит, что у них не было инструментов управления глобальным миром и им пришлось глобальный мир упрощать. Глобальный мир — это всегда упрощение, а пересборка возможна с создания новой сложности.

— Если говорить конкретно про Россию, что нам сейчас даёт изоляция?

— В ней есть возможность найти первыми следующий формат развития, не потому, что мы умнее и лучше других, а ровно потому, что у нас нет тех ресурсов, которые есть у других. Понимаете, в чём проблема? Вы никогда не задумывались о том, что такое изгои? Ответ очень интересный: ситуация изгоя — это ситуация, когда жизнь заставляет человека либо совершить внутренний подвиг (он может быть большим, а может быть очень маленьким, но это всё равно подвиг), либо сдаться. У него вариантов нет. Сейчас Россия стала изгоем, и для неё это чрезвычайно хорошая возможность. Нельзя не признать, что появились шансы, которых в условиях глобализации не было совсем, и с этой точки зрения позиция изгоя, позиция российской изолированности даёт нам шансы найти первыми другое решение. Следующую фазу цивилизации будет строить именно тот, кто первым найдёт другое решение, как, например, индустриальную фазу сперва строили голландцы, а потом англичане: голландцы — потому что они нашли решение «протестантизм плюс мануфактуры», а англичане нашли решение «наука плюс фабрика». Сейчас, может быть, мы окажемся теми, кто найдёт такое решение.

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