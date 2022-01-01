Полина Путякова журналист «Ситуация сложная, но не безнадёжная» Как и во что инвестировать в 2023 году Поделиться Твитнуть

Прошлый год принёс российским инвесторам множество шоков: падение рынка более чем в два раза в первой половине года, остановленные почти на месяц биржевые торги в марте, рекордные значения волатильности, блокировка зарубежных активов и массовые закрытия фондов на зарубежные активы. Однако уже ко второй половине года ситуация стабилизировалась и на фондовом рынке снова стало возможным зарабатывать: брокерские счета продолжают открываться без снижения докризисных темпов, и активность инвесторов на рынке растёт.

15 лет назад

Текущая инвестиционная ситуация похожа на то, что было пятью годами ранее, когда только-только начинался инвестиционный бум в России среди населения, считает Сергей Токарев, генеральный директор Пермской фондовой компании. Тогда ещё не было торговли иностранными ценными бумагами на территории России, а цены на основные акции были близки к текущим.

По мнению Валентины Савенковой, руководителя проектов ИК «ВЕЛЕС Капитал», уход иностранных капиталов и заморозка активов нерезидентов вернули российский фондовый рынок лет на 15 назад. «Сейчас мы снова торгуем на «рынке спекулянтов», тогда как ещё год назад это был «рынок профессионалов и больших капиталов», — констатирует эксперт. Теперь российский рынок во многом изолирован от глобальных рыночных тенденций и является относительно независимым институтом, на который мировые события оказывают незначительное влияние.

Характеризуя текущую инвестиционную ситуацию в целом, Тимур Нигматуллин, инвестиционный консультант ФГ «Финам», говорит о снижении инвестиционной привлекательности биржевых активов и росте рисков геополитического характера и регулятивных ограничений, в частности на свободное движение капитала.

«Назвать инвестиционную ситуацию в России сейчас можно если не уникальной, то как минимум крайне интересной. Есть сложности и вызовы, но их сопровождают и возможности. Стоит отметить, что сейчас подавляющее большинство участников фондового рынка — это физические лица. Инвестсообщество и регулятор долго работали над увеличением доли частных инвесторов, и, похоже, задача выполнена, однако не за счёт роста числа физлиц, а за счёт ухода других игроков, в первую очередь иностранных», — отмечает Роман Ватутин, инвестиционный советник «Открытие Инвестиции».

По его словам, резкие и иногда импульсивные движения на рынке, которые мы наблюдали в прошлом году, — следствие присутствия на нём большой доли физических лиц со свойственной им эмоциональностью, а также снижения общей ликвидности.

При этом Роман Ватутин отмечает, что люди постепенно «оттаивают» после прошлого года, начинают погружаться в процесс и интересоваться фондовым рынком как предметом для инвестиций. Эту же мысль продолжает и Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». «Ситуация сложная, но не безнадёжная. Компании адаптируются к санкциям, находят новые рынки сбыта, а банковский сектор страны нормализовался и многие крупные участники финсектора уже вышли на чистую прибыль за 2022 год», — говорит он.

Несмотря на то, что в России осталось меньше доступных инструментов с потенциально более высокой доходностью и рисками, заработать можно в любой ситуации, считает финансовый аналитик Виктор Тунёв. «Рынки работают, возможности для инвесторов остаются. Другой вопрос, что у многих поменялись приоритеты и снизилось доверие к финансовым инструментам», — говорит он.

Внимание к акциям

Начинать формирование своего инвестиционного портфеля стоит с определения своего инвестпрофиля, считает Валентина Савенкова. «Стандартно выделяют пять уровней инвестпрофилей: от консервативного (минимальный риск, в основном вложения в облигации) до агрессивного (максимальный риск, вложения преимущественно в акции и производные инструменты). Между ними есть ещё умеренно консервативный, рациональный и умеренно агрессивный. В кризисный период есть смысл добровольно понизить свой инвестиционный профиль на одну ступень для компенсации возросшего уровня риска в целом. И тогда структура портфеля сформируется под выбранный инвестиционный профиль», — говорит она.

Также в сторону снижения рисков следует сместить и вложения в консервативные инструменты (облигации). Максимальный уровень риска, на который может пойти частный инвестор с любым профилем в облигациях, составляет кредитный рейтинг ВВВ по национальной шкале. Про сегмент высокодоходных облигаций на время стоит забыть вообще, так как вероятность банкротств эмитентов в периоды структурной перестройки значительно возрастает. Оптимальный срок облигационного портфеля — два-три года до погашения или оферты.

При этом, продолжает Валентина Савенкова, уже можно начинать покупку акций с расчётом на длительные вложения: сейчас они дешёвые, упасть ещё ниже могут, но вероятность этого небольшая. По мере роста их долю в портфеле можно будет увеличивать.

При этом не стоит обращать внимание на акции нефтегазового сектора. Пока нефть Brent дешевле 95 руб. за баррель, а последствия санкций и сырьевых потолков до конца непонятны, он находится под угрозой.

Напротив, можно обратить внимание на две отрасли — финансовый сектор и розничную торговлю. Финансовый сектор пострадал от санкций первым, и к настоящему моменту восстановился: хорошая отчётность, банки и биржа продолжают работать. Самые яркие представители сектора — Сбербанк и Мосбиржа, неплохо выглядит TCS Group. Что касается розничной торговли, то это сектор, ориентированный на внутреннее потребление, соответственно, санкции ему не страшны. Здесь эксперт выделяет «Магнит» и Х5 Group. Также упоминает отдельные интересные истории внутреннего спроса с хорошим потенциалом роста: VK, OZON, Yandex.

Однако, поскольку рынок акций в настоящее время в целом недооценён, Валентина Савенкова считает, что при развитии сценария роста покупать можно всё, выше названы лишь наиболее интересные варианты.

Облигационный момент

Говоря о наименее рискованных инвестиционных инструментах, эксперты в первую очередь упоминают рублёвые облигации крупных и надёжных эмитентов, и прежде всего государства. «Наиболее распространены гособлигации с фиксированным купоном. Их доходность примерно соответствует ключевой ставке 7,5% Банка России на сроке до 1 года и около 10% годовых на сроке 10 и более лет. ОФЗ с плавающим купоном, как правило, дают доходность на уровне ключевой ставки или чуть выше. Инфляционные ОФЗ дают доходность на 2—3% выше уровня инфляции», — рассказывает Виктор Тунёв.

Именно последние являются единственным инструментом в российской юрисдикции, который позволит гарантированно обыграть инфляцию с нулевым риском, утверждает Тимур Нигматуллин. «ОФЗ-ИН — облигации федерального займа с индексируемым номиналом, где для индексации номинала используется индекс потребительских цен, ежемесячно публикуемый Росстатом. Как правило, по этим облигациям выплачивается купон 2,5—3% сверх уровня инфляции. Сейчас инфляция оценивается в 12%. Все остальные инструменты либо проигрывают инфляции (банковские вклады и короткие облигации), либо слишком волатильны, для того чтобы строить прогнозы на столь короткий период, как один год», — говорит эксперт.

По мнению Михаила Зельцера, интересным инструментом являются и валютные облигации российских компаний, подразумевающие ставку купона и защиту от ослабления рубля. Другие инструменты более рисковые, но зато и потенциал роста тех же акций куда выше. Например, по бумагам Сбербанка на горизонте 2023 года потенциал роста эксперт оценивает как более 50%.

Не время для валюты

В то же время эксперты не советуют инвестировать в валюты. По оценкам Михаила Зельцера, рубль уже отыграл основной потенциал падения, и вложения в валюту могут не принести теперь ожидаемой высокой доходности. «Не стоит рассматривать варианты инвестиций в евро/доллар из-за ограничений по их торговле как в наличной, так и безналичной форме, и большой разницей в ценах между покупкой и продажей в наличной форме. Хотя если смотреть на большие сроки инвестиций в валюту, свыше пяти лет, то можно и рискнуть», — полагает Сергей Токарев.

По мнению Виктора Тунёва, не стоит ввязываться в истории с инфраструктурными рисками, такими как покупка инструментов из недружественных стран, торгуемых в России. Финансовый аналитик полагает, что исключением могут стать разве что валютные облигации российских эмитентов: многие компании выпускают замещающие облигации и будут платить хотя бы в рублях.

В свою очередь Роман Ватутин предостерегает: «Рекомендация относиться осторожно к предложениям со слишком высокой доходностью будет актуальной в любое время. А в кризисные времена таких предложений становится больше. Также следует быть осторожным с активами, которые резко меняются в цене, — не спешить покупать бумаги, если они сильно упали или выросли в цене, — нужно понять природу этого движения».

Краткосрочная неопределённость

По мнению Тимура Нигматуллина, ключевые драйверы рынка так или иначе связаны с геополитической ситуацией. Лишь опосредованно влияют макроэкономические тенденции (динамика ВВП, ставка ЦБ РФ, уровень инфляции, внешний фон и т. п.). По всей видимости, на протяжении 2023 года фактор геополитики останется ключевым. При этом его влияние непредсказуемо, поскольку такого рода факторы являются не частью тенденций и трендов, а следствием решений политических властей.

С этой оценкой согласен и Сергей Токарев: «Вся наша инвестиционная активность, как, впрочем, и вся наша жизнь, будет зависеть от успешности специальной операции и санкционного давления. Больше ничего так сильно не влияет на цены акций! Все остальные факторы малозначительные в текущем периоде нашей жизни».

В таких условиях российским инвесторам предстоит прожить минимум три—пять лет, считает Валентина Савенкова. Возможно, и значительно больше, в зависимости от того, как будет развиваться политическая ситуация.

Роман Ватутин в целом на год смотрит умеренно оптимистично. Целью по индексу Мосбиржи на конец года эксперт прогнозирует 2700 пп., но отмечает, что доходность внутри классов активов будет распределена неравномерно — какие-то акции будут опережать рынок и выглядеть лучше рынка. Таких историй немного, в основном они находятся в компаниях, ориентированных на внутренний рынок. Дополнительно, по его мнению, теперь стоит следить и за экспортёрами: в начале января к исполнению вернулось бюджетное правило.

Позитивную динамику рынка прогнозирует и Михаил Зельцер: «По нашему мнению, в среднем рынок (индекс акций Мосбиржи) может прибавить в этом году 30%, где лидерами могут выступить бумаги банковского сектора и IT-компаний, а запаздывать на подъёме — акции нефтяных корпораций на фоне эмбарго ЕС и потолка цен».

По мнению Виктора Тунёва, в долгосрочной перспективе инвестиционные риски снизятся, а стоимость акций и облигаций, недооценённых на данный момент, нормализуется. Однако краткосрочно и даже среднесрочно ситуация может развиваться в любые стороны из-за фактора геополитики.

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