Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Новые вызовы встречаем во всеоружии» Министр социального развития Пермского края Павел Фокин — о рынке труда и работе службы занятости в современных условиях Поделиться Твитнуть

— Год назад мы говорили о сложностях, которые возникли на рынке труда в условиях пандемии. Можно ли сказать, что все негативные последствия этого периода преодолены?

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края

Фото: пресс-служба губернатора Пермского края

— Об этом можно было говорить уже достаточно давно. Благодаря системной работе по формированию современной службы занятости, которая была проделана в 2018—2019 годах, мы оказались готовы к тем событиям, которые происходили на протяжении двух последних лет, и на фоне других территорий Российской Федерации выглядели достаточно выигрышно. Мы смогли устоять, смогли справиться, система показала себя стабильной и отлаженной. Турбулентность, возникшая на рынке труда весной и летом 2020 года — закрытие офисов, высвобождение работников, вынужденные отпуска, — осенью 2020 года уже была преодолена, мы переломили негативные тенденции и вышли на нормальные параметры. Весь 2021 год мы уже вполне эффективно работали в новых условиях.

На начало 2022 года мы вышли на достаточно оптимистичных показателях по рынку труда, которые хорошо увязываются с самыми важными экономическими параметрами. Ключевой параметр — увеличение численности занятого населения: на 1 октября 2022 года численность занятого населения в Пермском крае составила 1188,1 тыс. человек, тогда как в среднем за 2020 год эта цифра составляла 1161,1 тыс. человек, а за 2021 год — 1187,0 тыс. человек.

Мы видим существенное снижение численности людей, которые работают в теневом секторе. Это вызвано разными причинами, но в первую очередь — новыми мерами поддержки граждан, которые трудятся, но по объективным причинам не могут обеспечить себе необходимый уровень дохода. Государство готово поддерживать таких людей, но только тех, кто занят в «белом» секторе экономики.

— Что нового принёс в сферу занятости 2022 год?

— В этом году ситуация на рынке труда оставалась напряжённой, но благодаря работе экономического блока правительства Пермского края нам удалось не допустить массовых сокращений рабочих мест, высвобождения работников. Предприятия быстро и успешно перенастроили процессы, и сейчас мы видим, что в некоторых отраслях растёт потребность в кадрах, а количество людей, занятых в промышленности, увеличивается.

Этому способствует скоординированная деятельность регионального правительства. Особую роль сыграли системные часы для глав муниципалитетов, которые около года проходят на постоянной основе. Глава каждого муниципалитета представил губернатору Пермского края Дмитрию Николаевичу Махонину комплексный план развития территории, где одним из ключевых параметров является занятость населения, создание новых рабочих мест. Сейчас на системных часах главы муниципалитетов докладывают о выполнении программ социально-экономического развития территории — все отрасли, все блоки, все направления.

Муниципалитеты стали активно включаться в процесс создания условий для того, чтобы на территориях появлялись новые рабочие места: только при их наличии люди захотят жить и работать на этой территории.

Это общая задача — межведомственная и межтерриториальная. Существенный вклад в показатели внесли предприятия строительной отрасли, дорожных работ. Малое и среднее предпринимательство в регионе также демонстрирует рост числа занятых в этой сфере.

Всё это неразрывно связано с благополучием жителей Пермского края. По показателям конца года мы видим, что в регионе растёт число семей, вышедших из малоимущности, в том числе за счёт доходов от занятости. Численность семей, которые находятся за чертой бедности, снизилась более чем на 33%, на 57% сократилась численность неработающих граждан трудоспособного возраста. Если на начало 2021 года доля малоимущих граждан в общей численности населения Пермского края составляла 14,1%, то на сегодняшний день — всего 8,6%.

Сегодня у нас есть задел, чтобы решать глобальную задачу для Российской Федерации — обеспечение персоналом приоритетных отраслей экономики, в том числе оборонно-промышленного комплекса. Перед службой занятости в нынешней ситуации стоит очень серьёзная задача, поэтому мы отслеживаем все возможности, просматриваем все резюме, у нас есть инструментарий для подготовки кадров, есть реестр предприятий ОПК — мы ведём его вместе с краевым минпромом и понимаем, какие есть потребности в этой сфере, подбираем персонал, направляем. Для нас это ключевой приоритет.

— Как вам удалось наладить инструменты для выполнения этих задач?

— Мы завершаем настройку системы службы занятости. Определены основные направления её деятельности: это помощь тем, кто не может самостоятельно найти работу, содействие работодателям в привлечении свободного трудового ресурса на рабочие места, мониторинг основных параметров рынка труда и адресное реагирование на любые изменения.

Мы видим, как у нас начали трудоустраи­ваться люди трудоспособного возраста из малоимущих семей — уровень официального трудоустройства увеличился более чем в два раза. Наиболее эффективные инструменты для этой работы — портал «Работа России» и система социальных контрактов.

На портале «Работа России» от Пермского края предложено более 19 тыс. вакансий. Это очень хороший показатель, особенно с учётом того, что у нас численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда, составила 3,2% — это исторический минимум; для сравнения: в среднем за 2020 год численность зарегистрированных безработных составила 5,7%, за 2021 год — 4,6%. В абсолютных цифрах число безработных составило 39,5 тыс. человек, тогда как в среднем за 2020 год было 70,5 тыс. человек, а за 2021 год — 57,0 тыс. человек.

С начала 2022 года в службу занятости населения Пермского края за содействием в поиске подходящей работы обратились 53 767 человек, что на 22,2% меньше аналогичного периода прошлого года; безработными признаны 24 565 человек, что на 29,1% меньше, чем в прошлом году.

— Как служба занятости взаимодействует с потенциальными работниками? Интернета явно недостаточно: у людей в сложной жизненной ситуации он есть далеко не всегда…

— У нас развёрнутая сеть точек доступа, и в этом нам очень помогли многофункциональные центры. Сеть центров занятости населения (ЦЗН) Пермского края сегодня включает в себя 74 точки присутствия — 51 территориальный отдел и 23 окна службы в МФЦ. Планируем, что по итогам реализации проекта сеть будет включать 78 точек присутствия и будет представлена в каждом муниципалитете нашего региона: 47 помещений центров занятости и 31 рабочее место в МФЦ. Для повышения доступности комплексного решения вопросов обратившихся к нам граждан в 20 территориях центры занятости будут размещаться совместно с социальными службами, МФЦ и иными организациями.

В 2023 году мы планируем благодаря федеральной поддержке привести всю региональную сеть службы занятости в нормативное состояние, чтобы посещение всех её площадок стало доступным и комфортным.

Главная задача — открытие современного кадрового центра в Перми, в котором услуги смогут получать все работодатели независимо от места осуществления деятельности.

Точки присутствия службы занятости будут работать во всех районах Перми — в помещениях МФЦ или учреждений социальной защиты, при этом услуги кадрового центра «Работа России в Перми» будут одинаково доступны для жителей любого округа Пермского края.

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин и руководитель краевого МФЦ Леонид Громов обсудили перспективы совместной работы в следующем году

Наш край проделал большую работу, чтобы пройти конкурсный отбор в федеральной программе по модернизации сети центров занятости населения (ЦЗН) и вошёл в число 17 регионов страны, в которых в 2023 году пройдёт одновременная трансформация и модернизация всей сети центров занятости. В нашу пользу сыграло то, что в центрах занятости Пермского края многие услуги уже доступны в онлайн-формате, в том числе через портал «Работа России». Кроме того, подавляющее большинство сотрудников ЦЗН прошли необходимое обучение.

Всего на реализацию проекта из федерального бюджета Пермскому краю предоставляется более 269 млн руб., ещё 14 млн руб. регион софинансирует за счёт краевого бюджета. Помимо развития сервисов, в рамках комплексной модернизации сети службы занятости серьёзно обновятся помещения территориальных отделов. Все они будут приведены в соответствие с фирменным стилем кадрового центра «Работа России» с зонированием пространства для создания комфортных условий для посетителей. Будет произведён текущий ремонт помещений, они будут оснащены современной, удобной, практичной минималистической мебелью.

— В чём суть системы социальных контрактов, которая реализуется в Пермском крае?

— Это большая работа, которая осуществляется на стыке социальной защиты и службы занятости. Соцконтракт — это средство помощи человеку в трудной жизненной ситуации, когда нет работы, нет постоянного дохода, когда человек оказывается малоимущим. Эта технология направлена на то, чтобы человек либо устроился официально на работу, либо открыл индивидуальное предприятие, либо зарегистрировался как самозанятый.

За счёт этого проекта у нас трудоустраивается почти 50% тех людей, которые вообще получают новое трудоустройство через службу занятости; особенно важно, что эти люди закрепляются на новых рабочих местах. Суть социального контракта в том, что государство доплачивает человеку, который устраивается на работу, не имея специального опыта, навыков и квалификации. Благодаря этому работодатель может получить нового работника за минимальную заработную плату, а ещё столько же работнику доплачивает государство.

Размер выплаты в текущем году составляет 13 959 руб. Платим четыре месяца: первый месяц — при заключении контракта и ещё три месяца — начиная с даты трудоустройства. При заключении соцконтракта гражданину необходимо выполнить несколько условий: зарегистрироваться на портале «Работа России», встать на учёт в центр занятости и трудоустроиться.

За четыре месяца он имеет возможность получить навыки и квалификацию, зарекомендовать себя перед работодателем. Работодатель смотрит на его работу: «Нормально!» — и назначает ему адекватную зарплату. У нас ежегодно порядка 1,5 тыс. человек по этой технологии закрепляется на рабочих местах — 90% тех, кто заключил социальный контракт, трудоустраивается и приобретает стабильный источник дохода.

Пермский край был пионером в разработке подобных социальных технологий. В нашем регионе под названием «Пособие к зарплате» подобная система применялась ещё с 2002 года, и вот уже четвёртый год мы участвует в программе социальных контрактов, получившей распространение в Российской Федерации.

Важная подпрограмма в рамках соцконтракта — «Собственное дело». Мы предоставляем субсидии на открытие нового бизнеса, и благодаря этой технологии у нас происходит хороший рост в этом направлении: сейчас порядка 500—600 человек уже получили социальные контракты на создание индивидуальных предприятий — это и ремесло, и сельское хозяйство, и другие отрасли. В отношении сельского хозяйства особенно много запросов: многие готовы взять землю в аренду, людям нужно оборудование для её обработки… Мы понимаем, что программу надо развивать и продолжать, и сейчас обдумываем возможность предоставления дополнительных субсидий для начинающих предпринимателей в этой сфере — на второй год работы предприятия, когда оно уже чуть-чуть встало на ноги, чтобы предприниматель мог двигаться вперёд, развивать бизнес и добиваться серьёзных результатов. Центр «Мой бизнес» помогает нам с оценкой бизнес-планов, обучает этих людей бесплатно.

Для нас особенно важно, что каждый такой предприниматель сам становится работодателем, обрастает рабочими местами.

По данным на 25 ноября 2022 года на территории Пермского края заключено 3728 социальных контрактов, из них 3378 — на содействие занятости: 2082 — на поиск работы, 698 — на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 598 — на ведение личного подсобного хозяйства; и 288 — на пре­одоление трудной жизненной ситуации.

— Какие планы вы наметили для себя на 2023 год?

— Одно из самых важных направлений будущей работы: нам надо продолжать активно выстраивать диалог с крупными работодателями. На портале «Работа России» на сегодняшний день представлено 18% работодателей Пермского края, а нужно представить всех! Портал стал единой площадкой, через которую проходят все граждане, которые ищут работу. Не обязательно безработные, просто ищущие — это нормально. В год через службу занятости проходит более 120 000 свободных вакансий. Мы обеспечиваем не менее 20 000 свободных вакансий ежедневно. Это выше, чем на других платформах по поиску работы. Люди видят, что «Работа России» — действенная и информативная система; при этом как для соискателя, так и для работодателя этот инструмент совершенно бесплатный.

Мы понимаем, что не сможем конкурировать с собственными кадровыми службами крупных предприятий, которые решают задачу по обес­печению трудового потенциала. Однако служба занятости будет полезна субъектам малого и среднего бизнеса, которые не могут себе позволить содержать штат кадровиков-рекрутеров.

Цифровые сервисы существенно облегчили для работодателей возможности получения услуг службы занятости: подача заявок на подбор персонала, размещение вакансий, сдача отчётности, подача заявки на получение отдельных мер поддержки — всё реализовано через личный кабинет работодателя на портале «Работа России», без сдачи на бумаге, что способствует экономии собственных ресурсов организации.

С этого года служба занятости перешла на проактивный формат взаимодействия с предприятиями. Раньше трудовые коллективы могли обращаться за получением помощи от службы занятости только после того, как пройдут процедуры сокращения; сейчас служба занятости начинает работу с предприятием сразу, как получает соответствующее уведомление.

Существенный ресурс, на который могут рассчитывать работодатели, — это программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также финансовая поддержка работодателей при приёме на работу безработных и сохранении трудовых коллективов. В этом году через службу занятости финансовую поддержку получили почти 800 работодателей на общую сумму более 280 млн руб.

Сюда входят и субсидии в размере МРОТ для приёма на общественные работы — срочные, сезонные: в нынешнем году на такие вакансии было принято 4188 граждан; это и субсидии в размере МРОТ и выплата на материально-техническое оснащение 628 работникам предприятий, находившихся в режиме неполной занятости, простоя; это и субсидии на обучение работников промышленных предприятий, которыми воспользовались предприятия для обу­чения 184 работников, в размере до 60 000 руб. на каждого обученного; это и возмещение расходов на оснащение и оборудование рабочих мест для граждан с инвалидностью…

Кроме того, работодателям предоставлены субсидии через Фонд социального страхования за приём на работу молодёжи: выплаты в размере трёх МРОТ в течение шести месяцев получили работодатели региона за 216 человек.

Все эти меры поддержки будут доступны через службу занятости и в 2023 году.

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