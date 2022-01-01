Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр — это космос В Лысьве завершился третий региональный театральный фестиваль «Камский» Поделиться Твитнуть

Истинные театралы на минувшей неделе собрались в Лысьве — ведь именно здесь, в Лысьвенском театре драмы имени Анатолия Савина, показывали свои спектакли все профессиональные театры Пермского края, и у зрителей появилась редчайшая возможность увидеть лучшие театральные работы, появившиеся за прошедший сезон во всех прикамских территориях. Участники фестиваля не только оценили достижения коллег, но и прошли интенсивную профессиональную подготовку со столичными тренерами по двум направлениям: «физический театр» и «контактная импровизация». Результат мастер-классов оказался не только полезным для профессионалов, но и художественно значимым настолько, что его рискнули показать широкой публике.

«Раскас», Коми-Пермяцкий драматический театр им. Горького

Фото предоставлено пресс-службой краевого Минкульта.

«Камский» — ежегодный фестиваль театров малых городов Пермского края. Впервые он прошёл в 2018 году в Кудымкаре, однако тот пилотный проект, который назывался «Сообщение», дал неожиданный росток: теперь «Сообщение» ежегодно проходит в Кудымкаре как фестиваль национальных театров народов России, а «Камский» под своим нынешним именем стартовал в 2019-м в Березниках и каждый год переезжает на новое место: год назад его проводили в Губахе, нынче — в Лысьве. Так Министерство культуры Пермского края, которое поддерживает оба проекта, получило два фестиваля вместо одного.

В Лысьве на «Камском» собрались буквально все театры малых городов Прикамья! Фестивальная программа радовала разнообразием названий. Было много спектаклей для детей, и один из них открыл фестиваль — березниковский «Бенефис» показал «Сказки Пушкина» (6+), а затем Кунгурский ТЮЗ продолжил детскую тему с «Малышом и Карлсоном» (0+), а молодёжный театр «Доминанта» (Губаха) представил сказку для подростков «Василисса» (12+) по пьесе Марии Малухиной, поставленную режиссёром Дмитрием Огородниковым в модном жанре хоррора.

Разумеется, театры ставят классику, зарубежную и советскую: Чайковский театр драмы и комедии «замахнулся на Вильяма нашего Шекспира» и привёз «Короля Лира» (16+), а Коми-Пермяцкий драматический театр им. Горького — «Раскас» (16+) по рассказам Василия Шукшина; жанр этой постановки — «выездной спектакль-концерт сельской самодеятельности».

Театры показывали лучшее, что им удалось за год, прошедший с прошлого фестиваля. Так, спектакль «Камень» (16+) по пьесе немецкого драматурга Мариуса фон Майенбурга Березниковского драматического театра вошёл в лонг-лист национальной театральной премии «Золотая маска» этого года. Лысьвенский театр драмы, радушный хозяин фестиваля этого года, тоже присутствует в лонг-листе «Золотой маски» со спектаклем «Место действия: Лысьва» (12+), однако на «Камском» показал другую работу — спектакль о жизни и любви «Космос» (18+). С этой работы началось сотрудничество театра с режиссёром Верой Поповой, которая теперь стала его главным режиссёром; «Космос» представлял Лысьву на XIX Фестивале театров малых городов России в Нижнем Тагиле, а на ХVI Краевом театральном фестивале-конкурсе «Волшебная кулиса» получил сразу два диплома: за лучшую эпизодическую роль — артисту Алексею Якубенко и диплом Ассоциации театральных критиков — режиссёру Вере Поповой.

После спектаклей проходили их обсуждения, которые вела столичный критик Екатерина Кострикова.

Екатерина Кострикова, театральный критик, главный редактор журнала «Замыслы» (Москва):

— Фестиваль произвёл самое позитивное впечатление. Качественно подобранная программа даёт широкий взгляд на театральную ситуацию в регионе, и видно, что театральный уровень территории очень высок, как и уровень ответственности художников перед своими театрами. Прикамье — передовой регион, где театры не боятся экспериментировать, осваивают новый язык и показывают высокий, серьёзный, непровинциальный уровень.

Столичный эксперт особенно отмечает спектакли «Василисса» и «Раскас» за активный диалог со сказкой, вообще с фольклором, а также за музыкальность; и спектакль «Космос», ни на что не похожий, — Екатерина Кострикова назвала его одним из главных театральных впечатлений за последнее время.

Она же выступила в качестве руководителя образовательной программы фестиваля, где речь шла об общении со зрителями и его форматах: зрительских клубах, конференциях и т. п. Была на фестивале и деловая программа для театральных менеджеров, которую провели специалисты отдела развития Пермского Театра-Театра. И, разу­меется, прошла творческая лаборатория — непременная составляющая регионального фестиваля, в которой совмещаются неформальное общение и мастер-классы для профессионального роста актёров.

В прошлом году в Губахе лаборатория была посвящена созданию эскизов спектаклей по «Доктору Живаго» Бориса Пастернака, и один из эскизов перерос в спектакль губахинской «Доминанты»; нынче же куратор фестиваля Марина Зорина избрала другой формат: хореограф и режиссёр из Новосибирска Андрей Короленко занимался с артистами физическим театром, а режиссёр и театральный педагог из Москвы Олеся Невмержицкая проводила практикум по контактной импровизации. Результаты оказались настолько эффектными, что были показаны на закрытии фестиваля, причём для широкой публики — любой желающий мог прийти по билету.

…Вот актёры из разных театров, произвольно разбитые руководителем лаборатории на пары, разыгрывают диалоги из чеховской «Чайки», но не просто так разыгрывают, а выполняют указания «режиссёров» — другой пары актёров, которые дают им самые каверзные задания. Актёр, играющий Треплева, говорит: «Мы одни», а вредный «режиссёр» добавляет: «Сказал он и сел ей на плечи». Приходится «Треплеву» садиться на плечи к «Нине», которую её партнёрша-«режиссёр» заставляет после следующей реплики упасть на спину, затем подбежать к стене и начать колотить по ней, затем надавать «Треплеву» пощёчин…

Актёры должны всё это не просто выполнить, а оправдать — сыграть так, как будто это гениальнейшая постановка гениальнейшего режиссёра. Удивительно, но получались очень своеобразные «Чайки», не лишённые при этом смысла! Зрители хохотали от души, да и руководитель лаборатории Олеся Невмержицкая откровенно веселилась, довольная результатами.

Завершился вечер творческим отчётом другой лаборатории, где под руководством Андрея Короленко артисты учились взаимодействовать с собственным телом и друг с другом, ощущать пространство и себя в нём, чувствовать партнёра и так далее. Был показан красивый пластический перформанс, в котором речь, пусть и не оформленная словами, шла обо всём самом прекрасном — свободе, взаимопонимании, любви.

Каждый, кто побывал в эти дни в Лысьве, понимает, насколько важен этот проект, в проведении которого объединились Центр по реализации проектов в сфере культуры, Министерство культуры Пермского края и Пермское отделение Союза театральных деятелей РФ. Важен и для театров, и для зрителей. Следующий «Камский» должен состояться через год. Очередь принимать фестиваль — у Чайковского театра драмы и комедии, но — вот беда! — его здание стоит в капитальном ремонте уже далеко не первый год. Успеют ли чайковцы подготовиться к региональному событию, большой вопрос. Впрочем, в Пермском крае достаточно театров, и они рады принимать гостей.

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