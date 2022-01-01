Елена Синица Бренды уже не те Как происходит импортозамещение зарубежных товаров Поделиться Твитнуть

С начала спецоперации об уходе из России объявили более 15 иностранных брендов, сообщает консалтинговая компания NF Group (бывшая Knight Frank Russia). В свою очередь, о приостановке деятельности заявили более 180 брендов. При этом растёт число компаний, заявивших о перезапуске или продаже бизнеса локальному менеджменту. Вместе с тем о выходе на российский рынок ведут переговоры международные бренды из стран-партнёров: Казахстана, Беларуси, Армении, Турции, Италии.

Константин Долгановский

Исполнительный директор ТРЦ «Планета» Евгений Каштанов отмечает, что, несмотря на то что среди представленных в торговом центре брендов есть те, кто приостановили деятельность или ушли из России, спрос потребителей успешно удовлетворяют либо оставшиеся арендаторы, либо новые, которые приходят на смену закрывшимся.

Он также добавил, что «ушедшие» бренды, которые не расторгли договоры с ТРЦ «Планета», продолжают платить за арендуемые помещения. Однако уточнить, о каких именно брендах идёт речь, отказался.

По словам финансового директора управляющей компании «Риал» Марины Медведевой, сейчас активно происходит переориентация населения на более дешёвые бренды. Однако на данный момент на российском рынке не сложилось такой ситуации, что исчезло что-то крайне необходимое, считает эксперт.

«Безусловно, я не берусь рассуждать о наличии лекарств в аптеках. Но если говорить о товарах не повседневного спроса, на которые и нацелены торговые центры, то дефицита нет», — прокомментировала Медведева.

По мнению руководителя направления недвижимости и девелоперских проектов УК «ЭКС» Елены Ждановой, нельзя сказать, что в торговых центрах «пусто-глухо» — вариантов, кем заменить ушедшие бренды, достаточно.

«Но те, кто был, например, поклонником Zara, испытывают неудовольствие от ситуации. Zara была достаточно уникальным брендом. Основные «линии» другие бренды закрывают, но это был мировой fashion-ретейлер. Уход будет ощутим позже», — заключила Жданова.

Прогнозы экономистов

С точки зрения возможности замещения импорта положение дел отличается по отдельным видам продукции очень сильно. На потребительских рынках уход западных поставщиков наиболее заметен. Но эти рынки, как правило, высококонкурентны, и на них идёт активное замещение брендами из таких стран, как Китай и Турция, отмечает доцент кафедры мировой и региональной экономики, экономической теории ПГНИУ Александр Лапин.

По его словам, последствия ухода производителей промышленной продукции, прежде всего машин и оборудования, будут проявляться постепенно, по мере износа активов и сложностей с их замещением. Этот процесс растянется во времени и станет заметной проблемой примерно через три—пять лет. Труднее замещать технологически сложные товары, а также товары, материалы и комплектующие для которых не производятся в России.

«Рынок одежды и обуви, например, показывает активные процессы замещения поставщиков, а вот с косметическими товарами ситуация более сложная. Непростым и очень длительным может быть восполнение пробелов на рынках телекоммуникационного оборудования, медицинского оборудования, приборов, cтанков, машин и механизмов. Но проблема шире: замещающие товары зачастую отличаются от привычной нам продукции и по качеству, и по цене», — говорит Лапин.

Если весной и летом торговые центры стояли наполовину пустыми, то сейчас свободных площадей остаётся всё меньше. Производителей и в России, и в мире множество, и всем нужно продавать свои товары, добавляет старший преподаватель кафедры экономики и финансов Пермского политеха Юлия Стародумова.

По её словам, с самого начала санкционного давления Минсельхоз уверял, что с продуктами питания проблем не будет, так как в России есть возможности для производства практически всех товаров.

«И действительно, долговременная поддержка сельхозпроизводителей приносит свои плоды, и у нас на полках магазинов всё больше продуктов российских молочников, сыроваров, производителей мяса, — комментирует Стародумова. — Даже товары известных европейских брендов, которые ушли с российского рынка, на полках есть. Правда, цены на них вдвое-втрое выше, чем год назад. Попробуй купи и довези в существующих условиях».

Но если с готовой продукцией проблем нет, всё ещё ощущается недостаток пищевых ингредиентов и упаковки. Например, в пятый пакет санкций попали эмульгаторы, красители, модифицированные крахмалы и другие. Он вступил в силу в июле. При этом в России производится не более 20 наименований пищевых добавок — это менее 5% от необходимого. На этом фоне российские производители ищут альтернативы на Востоке или пытаются осваивать производство сами. По-прежнему из-за ухода крупных производителей наблюдаются проблемы с упаковкой. После введения санкций возникли проблемы с ингредиентами и у других производителей. Например, невозможен импорт силиконов, а также экспорт наших эфирных масел, которые потом нам же возвращались в виде полуфабрикатов для косметики, заключает эксперт.

Рассуждая о том, насколько ситуация критична, нужно разделять люксовые бренды и масс-маркет, считает руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина. В случае с люксом речь идёт о потреблении товаров не из категории базовых. Заменить бренды, которые являлись признаком высокого социального статуса, быстро не удастся, считает Букина. При этом дело не столько в экономической ситуации, сколько в том, что такие бренды формируют свою репутацию годами.

«Это же про историю, традиции, наследие, пиар в разных странах годами, поэтому замены люкса, скорее всего, не будет. Но базовые потребности в одежде, обуви, аксессуарах, средствах личной гигиены будут закрыты даже при не самом радужном раскладе», — считает Букина.

Она также обратила внимание, что санкции не обязывают компании уходить с российского рынка, именно поэтому многие прибегают к перепродаже бизнеса, ребрендингу и приостановке деятельности. Так, 34% компаний ограничили свою деятельность, 15% решили покинуть рынок через передачу другому собственнику, и только 7% заявили о полном уходе, приводит статистику эксперт.

В целом же ситуация непростая, и прогнозировать, что получится восполнить, а что нет, не берётся ни один эксперт, отмечает Татьяна Букина.

«Последствия будут, но насколько серьёзные и как долго они будут влиять, никто наверняка не скажет», — резюмировала она.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.